Классика озера Комо с посещением одной виллы

Озеро Комо, обожаемое Клуни, Джоли, Вуди Алленом, раскинулось в 40 км от Милана

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4 отзыва
Озеро Комо, обожаемое Клуни, Джоли, Вуди Алленом, раскинулось в 40 км от Милана.

Грех, отдыхая в шумном мегаполисе, не вырваться в это фантастически красивое место.

Особенно летом! Оно напоминает фьорды и приютило 30 городков.

Я приглашаю вас в круиз, где вы узнаете о Комо всё, что пожелаете — в разы больше, чем любые туристы.

Мы побываем в Варенне, Белладжо, Тремедзо и Комо.

Увидим замки и соборы, виллу Карлотта с чудным садом и ту самую Бальбьянелло, где снимали «Звёздных войн» и «Агента 007».
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Классика озера Комо с посещением одной виллы
Классика озера Комо с посещением одной виллы

Что вы увидите 🤩

  • Предлагаю классику озера Комо за один день. За день вы увидите и узнаете больше, чем 90% туристов, которые ездят без гида. Что нас ждет?
  • Варенна — милый пешеходный городок с двумя небольшими виллами.
  • Белладжо — жемчужина озера Комо с виллами, прекрасными панорамами и «вкусными» ресторанами.
  • Вилла Карлотта в городке Тремедзо — самая посещаемая вилла озера Комо. 70 000 квадратных метров ботанического сада и целый этаж коллекционных скульптур из белого мрамора. В Тремедзо с корабля видно церковь, рядом с которой в конце Второй мировой войны расстреляли Муссолини, фашистского диктатора.
  • или
  • Вилла Бальбьянелло — самая красивая вилла озера Комо. На ней снимали известные фильмы «Звездные Войны» и «Джеймс Бонд»
Одно из заслуженно популярных (а для кого-то даже обязательных) мест для посещения на севере Италии — озеро Комо. Особенно летом, когда в Милане очень жарко.
Уже в XVI — XVII Комо и живописные посёлки притягивали богатых и знаменитых. А сегодня среди владельцев шикарных вилл — Джордж Клуни, Аркадий Новиков, Олег Бойко….
Есть также вилла Ричарда Брендсона, богатейшего человека Англии и друга Олега Тинькова.
Я вам расскажу истории вилл, а также сплетни, подслушанные у капитанов лодок и кораблей на озере Комо. Кто с кем женился, кто с кем поскандалил и где на прошлой недели была самая шикарная свадьба; какая вилла сдается в аренду за 135 000 евро в неделю; какие отели стоят по 400 — 1000 евро в сутки и прочее:)
На данной экскурсии вы узнаете все, что вы хотите знать о путешествиях по северной Италии: что, как, когда, куда. Я отвечу на многие ваши вопросы, в результате чего вы сэкономите деньги и время
Я провожу экскурсии для туристов со всего мира и с лёгкостью адаптируюсь под ваши нужды, будь то экскурсии для красивых фото в Инстаграм или с полным погружениям в историю
🚩 Начало и место завершения: Como/Bellagio/Varenna/Menaggio
 Что входит
  • Услуги гида
  • Идеально спланированный маршрут
 Что не входит
  • Вход на виллу
  • транспорт (пароход, лодка, поезд/такси)
Важная информация
После бронирования экскурсии я свяжусь с вами для согласования детального маршрута
Время проведения: По выходным
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Олег Д.
Олег Д.
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