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Прогулки по виллам озера Комо

Динара А.
Динара А. – Гид из Милана
Приглашаю вас на индивидуальную теплоходную прогулку 👣.

Со мной вы увидите одно из глубоких озер Европы — озеро Комо.

Только с воды можно изучить это горное озеро.

С теплохода вы насладитесь прекрасными пейзажами и прибрежными городками.

А в конце прогулки нас ждет посещения Виллы Балбьянело.

В саду виллы проходили съемки «Звездных войн»!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €250 за экскурсию

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Прогулки по виллам озера Комо
Прогулки по виллам озера Комо

Что вы увидите

  • Город Комо
  • древние стены Каструм
  • Бролетто
  • Дуомо
  • монумент Алессандро Вольта
  • вилла Ольмо
  • вилла Д Эсте
  • Черноббио
  • озеро Комо.
Невероятные виды озера Комо
В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо. Кто только не отдыхал на этих берегах! Стендаль, Чайковский, Трубецкой. Увидим вольно раскинувшуюся виллу Ольмо, где проживал Наполеон и женился Гарибальди. Знаменитую преступлением из ревности виллу Д’Эсте, резиденцию российской императрицы Марии Фёдоровны, а Гейне написал об озере так: «возвращение домой.... ».
По Вашему выбору у меня есть несколько маршрутов, по виллам-музеям, садам- шедеврам, ресторанам с шоу, подъёмникам с головокружительными видами на окрестности знаменитого озера. Всё на вкус туристов.
Через полтора часа приятного путешествия на свежем воздухе сойдём на берег в Ленно или же другие местечки – типичные прибрежные поселения.
И вот мы в сказке. Или же там где, после праведных трудов в Казино Ройяль отдыхал Джеймс Бонд или в сказку сохданную шедеврами искусства.
. Важная информация
Билеты на катера и в виллу НЕ включены в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно. Также туристам необходимо оплатить билеты 🎫 для гида.
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер до озера Комо на автомобиле
Что не входит
  • ВНИМАНИЕ! Входные билеты оплачиваются отдельно:
  • Билеты в сад Балбьянелло : взрослый 10 евро дети с 4 до 14 лет 5 евро до 4 лет бесплатно // в сад и виллу - 14 евро.
  • Билеты на теплоход до Ленно: взрослый около 12 евро с человека.
  • Билеты на катер до виллы 7 евро на чел.
  • Все билеты для гида также оплачиваются туристами.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Начало и место завершения
🚩 гостиница туристов
Прогулки по виллам озера Комо
Прогулки по виллам озера Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Динара А.
Динара А.
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Динара А. проводит ещё 4 экскурсии

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