Невероятные виды озера Комо

В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо. Кто только не отдыхал на этих берегах! Стендаль, Чайковский, Трубецкой. Увидим вольно раскинувшуюся виллу Ольмо, где проживал Наполеон и женился Гарибальди. Знаменитую преступлением из ревности виллу Д’Эсте, резиденцию российской императрицы Марии Фёдоровны, а Гейне написал об озере так: «возвращение домой.... ».

По Вашему выбору у меня есть несколько маршрутов, по виллам-музеям, садам- шедеврам, ресторанам с шоу, подъёмникам с головокружительными видами на окрестности знаменитого озера. Всё на вкус туристов.

Через полтора часа приятного путешествия на свежем воздухе сойдём на берег в Ленно или же другие местечки – типичные прибрежные поселения.

И вот мы в сказке. Или же там где, после праведных трудов в Казино Ройяль отдыхал Джеймс Бонд или в сказку сохданную шедеврами искусства.

. Важная информация

Билеты на катера и в виллу НЕ включены в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно. Также туристам необходимо оплатить билеты 🎫 для гида.