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Индивидуальная
до 4 чел.
Милан - город искусства
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
Начало: Brera
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый поцелуй с Миланом
Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Начало: В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От Дуомо до каналов Навильи
Любители искусства и истории, этот маршрут для вас! Прогулка от Дуомо к Навильи откроет вам Милан с самых неожиданных сторон
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
от €255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Милану
Познакомиться с городом - от делового центра до исторического Дуомо
13 сен в 08:00
18 сен в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
«Секретный Милан» - пешеходная экскурсия-квест для маленьких исследователей (6+)
Узнать город через загадки, символы и тайны разных эпох - от древнего Рима до Возрождения
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Необычный Милан
Увидеть город с яркой и неожиданной стороны
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
от €355 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Милан для новичков
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
14 авг в 09:00
29 авг в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Все дороги ведут… в Милан
Пройдите по самым красивым улочкам Милана, узнайте о замке Сфорца, квартале Брера и легендах Дуомо. Откройте для себя город с необычных ракурсов
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Миланом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У Фонтана - Fontana del Piermarini
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €155 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неклассическая индивидуальная обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Путешествие по Милану подарит вам уникальные впечатления: от монумента Леонардо до скандального памятника. Узнайте секреты города в увлекательной прогулке
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €153
€170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Феликс очень эрудированный, замечательный рассказчик и приятныйсобеседник, знает огромное количество исторических фактов. Экскурсия логична и подготовлена. За короткое время смогла получить целостное впечатление. Всем рекомендую.
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V
Ева - прекрасный экскурсовод! Виртуозно адаптировала экскурсию под 6 летнюю дочку. очень интересно было слушать и комфортно передвигаться. 100% рекомендую
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Е
Были на экскурсии вдвоем с другом и оба остались довольны (несмотря на то, что друг не любитель экскурсий в принципе).
+3
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Много раз уже бывала в Милане, но без экскурсий. Город не оставлял глубоких впечатлений. В этот раз решила узнать город
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Ева абсолютно без усталости и с любовью к городу, рассказывала и показывала нам 3 часа Милан. Экскурсия отлично подходит тем,кто
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Н
Спасибо за прекрасные впечатления от города, было интересно и взрослым и детям, 3 часа пролетели незаметно
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С
Мы были на экскурсии с Феликсом, время пролетело незаметно, узнали много нового и интересного. Феликс познакомил нас с городом и основными достопримечательностями в рамках нашей программы. Мы остались довольны!
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Ева интересно и познавательно рассказывает не только взрослым, но и ребенку 10 лет. Очень глубоко погружена в разнообразные темы о стране и непосредственно Милане, историю, культуру. Понравилось и рекомендую!
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Мы давно неудачно приезжаем в Милан и никак с этим городом у нас не получалось. Но наконец мы нашли Еву))
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Лучний гид в Милане, очень интересно рассказывает. Мы остались в полном восторге. А еще Ева помогла нам заказать заранее такси в аэропорт. Всем рекомендую Еву🔥👍
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Всего 148 отзывов в Милане в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Уникальный опыт»
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