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Вилла Балбьянелло на озере Комо

5
1 отзыв
Динара А.
Динара А. – Гид из Милана
Вас ждет путешествие к самому живописному региону Италии — туда, где находится Озеро Комо.

В первую очередь, вы отправитесь на обзорную экскурсию ⛳ по городу Комо, во время которой осмотрите средневековые дворцы и соборы, а затем совершите круиз не теплоходе с осмотром живописных окрестностей озера Комо.

Наконец, вы посетите небольшую виллу Балбьянелло с уникальным садовым комплексом и лучшими видами на озеро.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €125 за человека

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Вилла Балбьянелло на озере Комо
Вилла Балбьянелло на озере Комо

Что вы увидите

  • Город Комо
  • древние стены Каструм
  • Бролетто
  • Дуомо
  • монумент Алессандро Вольта
  • вилла Ольмо
  • вилла Д Эсте
  • Черноббио
  • озеро Комо
  • Ленно
  • вилла Балбтянелло.
Невероятные виды озера Комо
В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо. Кто только не отдыхал на этих берегах! Стендаль, Чайковский, Трубецкой. Увидим вольно раскинувшуюся виллу Ольмо, где проживал Наполеон и женился Гарибальди. Знаменитую преступлением из ревности виллу Д’Эсте, резиденцию российской императрицы Марии Фёдоровны, а Гейне написал об озере так: «возвращение домой.... ».
Ленно
Через полтора часа приятного путешествия на свежем воздухе сойдём на берег в Ленно – типичном прибрежном поселении, неподалёку от места где казнили Муссолини. Отсюда нам ещё более 1 км. Если мы молоды и подготовлены, то можем пройтись пешком. Более романтично сесть на катер и добраться до романтичной пристани виллы Балбьянелло.
Вилла Балбьянелло
И вот мы в сказке. Или же там где, после праведных трудов в Казино Ройяль отдыхал Джеймс Бонд. И это не единственный фильм 🎥, который снимали в сказочном саду виллы Балбтянелло. Этот сад выбрал режиссёр Джордж Лукас для своих «Звёздных войн». А теперь мы тоже наслаждаемся этим садом и удивительными видами озера Комо.
Важная информация
Транспортные расходы и билеты 🎫 в виллу НЕ включены в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно.
Экскурсия проводится только при наборе группы от 2-х до 10 человек.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • ВНИМАНИЕ! Транспортные расходы не включены в стоимость и оплачиваются ОТДЕЛЬНО.
  • Билеты на поезд стоят €4, 80. Билет для гида тоже оплачивается туристами.
  • Входные билеты тоже оплачиваются отдельно:
  • Билеты в сад Балбьянелло : взрослый 10 евро дети с 4 до 14 лет 5 евро до 4 лет бесплатно // в сад и виллу - 14 евро.
  • Билеты на теплоход до Ленно: взрослый около 12 евро с человека.
  • Билеты на катер до виллы 7 евро на чел.
  • Все билеты для гида также оплачиваются туристами.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Начало и место завершения
🚩 гостиница туристов
Вилла Балбьянелло на озере Комо
Вилла Балбьянелло на озере Комо
Вилла Балбьянелло на озере Комо
Вилла Балбьянелло на озере Комо

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Динара А.
Динара А.
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1 отзыв оставили туристы

Динара А. проводит ещё 4 экскурсии

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