Невероятные виды озера Комо

В Комо быстро глянем на центральную площадь, Бролетто, собор Дуомо сядем на теплоход и наслаждаясь видами берегов знаменитого озера Комо. Кто только не отдыхал на этих берегах! Стендаль, Чайковский, Трубецкой. Увидим вольно раскинувшуюся виллу Ольмо, где проживал Наполеон и женился Гарибальди. Знаменитую преступлением из ревности виллу Д’Эсте, резиденцию российской императрицы Марии Фёдоровны, а Гейне написал об озере так: «возвращение домой.... ».

Ленно

Через полтора часа приятного путешествия на свежем воздухе сойдём на берег в Ленно – типичном прибрежном поселении, неподалёку от места где казнили Муссолини. Отсюда нам ещё более 1 км. Если мы молоды и подготовлены, то можем пройтись пешком. Более романтично сесть на катер и добраться до романтичной пристани виллы Балбьянелло.

Вилла Балбьянелло

И вот мы в сказке. Или же там где, после праведных трудов в Казино Ройяль отдыхал Джеймс Бонд. И это не единственный фильм 🎥, который снимали в сказочном саду виллы Балбтянелло. Этот сад выбрал режиссёр Джордж Лукас для своих «Звёздных войн». А теперь мы тоже наслаждаемся этим садом и удивительными видами озера Комо.

Важная информация

Транспортные расходы и билеты 🎫 в виллу НЕ включены в стоимость экскурсии 🧭 и оплачиваются отдельно.

Экскурсия проводится только при наборе группы от 2-х до 10 человек.