Что вас ожидает

Отправление из Неаполя. По пути — вводная история от сопровождающего.

Прибытие в Помпеи, встреча с гидом. Вы проходите на территорию парка без очередей. Начинается пешеходная экскурсия по древнему городу.

Ворота Помпеев и главная улица города — Via dell’Abbondanza. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов.

Форум и храм Аполлона — главная площадь и панорама на Везувий. Вы увидите колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации.

Термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин. А по дороге встретите Дом Фавна или Дом Веттиев (в зависимости от маршрута).

Амфитеатр и уличные граффити. Каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи. До наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама.

Свободное время — успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого возвращаемся в Неаполь.

Вы узнаете:

Как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда.

Почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны».

Как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе.

Кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками.

