Из Неаполя - к руинам Помпеи на английском языке (билеты включены)

Пройтись по древним улицам и увидеть, что уцелело после извержения вулкана
Как выглядел город, исчезнувший за один день? Путешествие в Помпеи поможет это представить. В археологическом парке вы услышите о гладиаторских боях, римской рекламе и устройстве терм.

Рассмотрите руины домов и амфитеатра и увидите гипсовые силуэты тех, чьи жизни когда-то забрал Везувий.
4
1 отзыв
Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправление из Неаполя. По пути — вводная история от сопровождающего.
Прибытие в Помпеи, встреча с гидом. Вы проходите на территорию парка без очередей. Начинается пешеходная экскурсия по древнему городу.
Ворота Помпеев и главная улица города — Via dell’Abbondanza. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов.
Форум и храм Аполлона — главная площадь и панорама на Везувий. Вы увидите колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации.
Термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин. А по дороге встретите Дом Фавна или Дом Веттиев (в зависимости от маршрута).
Амфитеатр и уличные граффити. Каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи. До наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама.
Свободное время — успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого возвращаемся в Неаполь.

Вы узнаете:

  • Как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда.
  • Почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны».
  • Как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе.
  • Кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками.

Организационные детали

  • Программу проводит англоязычный гид.
  • В стоимость поездки включены билеты, по ним вы пройдёте в археологический парк без очереди.
  • Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito. Детские кресла не предоставляются.
  • Обратите внимание: поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками. Животные в транспорт не допускаются, младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€74
Дети от 4 до 11€60
Младенцы от 0 до 3Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Неаполя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Риккардо
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 119 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Мы стремимся к тому, чтобы вы почувствовали себя здесь как местные жители. Поэтому у нас работают только опытные гиды и повара, которые любят и чтут неаполитанские традиции. Наши экскурсии разработаны таким образом, чтобы вы получили самые вдохновляющие впечатления. Мы предлагаем частные микроавтобусы, входные билеты без очередей, многоязычных гидов и всё необходимое, чтобы поездки и экскурсии стали комфортными и увлекательными. Будем рады составить индивидуальный маршрут, который продемонстрирует внутренние районы Кампании, древние археологические памятники и местные гастрономические изыски.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Elvira
Очень знающий гид в Помпеях. Группа была намного больше 15 человек, но это не повлияло на качество экскурсии, так как у всех были наушники, и мы хорошо слышали гида. Транспорт тоже был в порядке — минивэн вместимостью 15 человек.

