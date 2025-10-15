Как выглядел город, исчезнувший за один день? Путешествие в Помпеи поможет это представить. В археологическом парке вы услышите о гладиаторских боях, римской рекламе и устройстве терм.
Рассмотрите руины домов и амфитеатра и увидите гипсовые силуэты тех, чьи жизни когда-то забрал Везувий.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправление из Неаполя. По пути — вводная история от сопровождающего.
Прибытие в Помпеи, встреча с гидом. Вы проходите на территорию парка без очередей. Начинается пешеходная экскурсия по древнему городу.
Ворота Помпеев и главная улица города — Via dell’Abbondanza. Здесь сохранились следы от римских колесниц, руины пекарен, лавок и фонтанов.
Форум и храм Аполлона — главная площадь и панорама на Везувий. Вы увидите колонны храмов Аполлона и Юпитера и место городской администрации.
Термы и частные дома. В Больших термах выясните, как выглядел римский банный комплекс. Рассмотрите фрагменты мебели и росписи, систему подогрева пола и отдельные залы для женщин и мужчин. А по дороге встретите Дом Фавна или Дом Веттиев (в зависимости от маршрута).
Амфитеатр и уличные граффити. Каменные трибуны самого старого из сохранившихся амфитеатров Римской империи. До наших дней дошли объявления на стенах домов и древняя реклама.
Свободное время — успеете купить сувениры и пофотографироваться. После этого возвращаемся в Неаполь.
Вы узнаете:
- Как устроен древнеримский город — от терм до фастфуда.
- Почему Плиний описал извержение Везувия как «нечто вроде сосны».
- Как археологи восстанавливают быт по фрескам, мозаикам и рекламе.
- Кто жил в домах с росписями, фонтанами и внутренними двориками.
Организационные детали
- Программу проводит англоязычный гид.
- В стоимость поездки включены билеты, по ним вы пройдёте в археологический парк без очереди.
- Поездка проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito. Детские кресла не предоставляются.
- Обратите внимание: поездка не подходит для людей в инвалидных колясках и для гостей с детскими колясками. Животные в транспорт не допускаются, младенцы не могут сидеть на коленях у взрослых.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€74
|Дети от 4 до 11
|€60
|Младенцы от 0 до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Неаполя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Риккардо — Организатор в Неаполе
Провёл экскурсии для 119 туристов
Наше агентство с 2018 года помогает путешественникам исследовать Неаполь и Кампанию. Мы работаем профессионально и с большой любовью относимся к региону. Наш проект родился из желания открывать Неаполь через аутентичный опыт.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень знающий гид в Помпеях. Группа была намного больше 15 человек, но это не повлияло на качество экскурсии, так как у всех были наушники, и мы хорошо слышали гида. Транспорт тоже был в порядке — минивэн вместимостью 15 человек.
