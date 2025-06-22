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Экскурсии из центра Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Неаполе на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
На машине
8 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Амальфи, Позитано и Сорренто на день
Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
€90 за человека
Из Неаполя - в Помпеи и на Везувий (всё включено)
На машине
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Неаполя - в Помпеи и на Везувий (всё включено)
Увидеть древние руины и заглянуть в кратер действующего вулкана
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 09:00
27 июн в 09:00
28 июн в 09:00
€125 за человека
Из Неаполя - к руинам Помпеи на английском языке (билеты включены)
На машине
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Из Неаполя к руинам Помпеи (билеты включены)
Узнайте, как выглядели Помпеи до извержения Везувия. Прогулка по древнему городу без очередей, билеты включены. История, руины и уникальные находки
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
€74 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июня 2025
    На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
    Большое спасибо за эту поездку. Нас так устроил это формат (нам не нужно было много информации и исторических фактов, потому
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    как детям пока еще это не так интересно). Нам хотелось посмотреть красивые места вокруг Неаполя и мы получили массу позитивных эмоций. Спасибо водителю за комфортное вождение и всем за пунктуальность.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Из центра»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
  2. Из Неаполя - в Помпеи и на Везувий (всё включено)
  3. Из Неаполя - к руинам Помпеи на английском языке (билеты включены)
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Капелла Сан-Северо
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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