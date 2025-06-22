Групповая
до 15 чел.
Амальфи, Позитано и Сорренто на день
Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
27 июн в 08:00
€90 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Неаполя - в Помпеи и на Везувий (всё включено)
Увидеть древние руины и заглянуть в кратер действующего вулкана
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 09:00
27 июн в 09:00
28 июн в 09:00
€125 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Неаполя к руинам Помпеи (билеты включены)
Узнайте, как выглядели Помпеи до извержения Везувия. Прогулка по древнему городу без очередей, билеты включены. История, руины и уникальные находки
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
€74 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья22 июня 2025Большое спасибо за эту поездку. Нас так устроил это формат (нам не нужно было много информации и исторических фактов, потому
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Из центра»
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Сейчас в Неаполе в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 74 до 125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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