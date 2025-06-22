читать дальше как детям пока еще это не так интересно). Нам хотелось посмотреть красивые места вокруг Неаполя и мы получили массу позитивных эмоций. Спасибо водителю за комфортное вождение и всем за пунктуальность.

Большое спасибо за эту поездку. Нас так устроил это формат (нам не нужно было много информации и исторических фактов, потому