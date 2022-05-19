Что вас ждет

Капелла Сансеверо — уникальный музей мировой известности, усыпальница династии Сансеверо и в то же время масcонский храм!

Главным элементом музея является уникальная статуя «Христос под плащаницей», созданная неизвестным скульптором Джузеппе Санмартино. Не менее интересные статуи посвященные матери и отцу Раймондо «Целомудрие» и «Избавление от чар».

Анатомические машины, расположенные в нижней крипте, просто шокируют.

Репутация заказчика Раймондо ди Сангро как алхимика и дерзкого экспериментатора породила множество легенд:

Как возможно, что скульптор Санмартино не создал не до, не после «Христос по плащаницей» ничего подобного?

Как были сделаны анатомические машины, когда таких анатомических знаний еще не было в XVIII веке?

Создание капеллы связано с легендой о появлении образа Мадонны или же замешана история с любовным треугольником?

Об этом и о многом другом мы и поговорим.

Капелла находится в историческом греко-римском центре, мы осмотрим и его. Это сердце Неаполя, где содержится супер концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, мы пройдем по Спакканаполи — месту, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя, посетим улочку Сан-Грегорио Армено с мастерскими, которые изготавливают рождественский вертеп, сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками местных ремесленников.

Важно знать

Примите во внимание, что во вторник музей закрыт. Стоимость входа 8 евро, посетителям возраста 10-25 лет 5 евро, до 9-ти лет вход бесплатный.

В период итальянской Пасхи и Рождества/новогодних праздников попасть сюда сложно — необходимо купить билет заранее онлайн

С предоплатой стоимость билета будет 10 евро, посетителям возраста 10-25 лет 7 евро, для детей до 9-ти лет 1 евро.

В капелле Сан-Северо запрещено делать фото.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: