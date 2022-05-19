Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя

Капелла Сансеверо - уникальный музей мировой известности, усыпальница династии Сансеверо

Капелла Сансеверо — уникальный музей мировой известности, усыпальница династии Сансеверо и в то же время масcонский храм! Мы увидим главный элемент музея — статую «Христос под плащаницей», анатомические машины.

Прогуляемся по историческому греко-римскому центру и улочке Сан-Грегорио Армено.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Капелла Сан-Северо
  • Площадь Джезу Нуово
  • Площадь Сан-Доменико
  • Спакканаполи
  • Церковь Сан-Паоло
  • Церковь Сан-Лоренцо
  • Сан Грегорио Армено
  • Мастерские по производству вертепа

Что вас ждет

Капелла Сансеверо — уникальный музей мировой известности, усыпальница династии Сансеверо и в то же время масcонский храм!
Главным элементом музея является уникальная статуя «Христос под плащаницей», созданная неизвестным скульптором Джузеппе Санмартино. Не менее интересные статуи посвященные матери и отцу Раймондо «Целомудрие» и «Избавление от чар».
Анатомические машины, расположенные в нижней крипте, просто шокируют.

Репутация заказчика Раймондо ди Сангро как алхимика и дерзкого экспериментатора породила множество легенд:

Как возможно, что скульптор Санмартино не создал не до, не после «Христос по плащаницей» ничего подобного?
Как были сделаны анатомические машины, когда таких анатомических знаний еще не было в XVIII веке?
Создание капеллы связано с легендой о появлении образа Мадонны или же замешана история с любовным треугольником?
Об этом и о многом другом мы и поговорим.
Капелла находится в историческом греко-римском центре, мы осмотрим и его. Это сердце Неаполя, где содержится супер концентрат истории. Этот кусочек города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, мы пройдем по Спакканаполи — месту, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя, посетим улочку Сан-Грегорио Армено с мастерскими, которые изготавливают рождественский вертеп, сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками местных ремесленников.

Важно знать

Примите во внимание, что во вторник музей закрыт. Стоимость входа 8 евро, посетителям возраста 10-25 лет 5 евро, до 9-ти лет вход бесплатный.
В период итальянской Пасхи и Рождества/новогодних праздников попасть сюда сложно — необходимо купить билет заранее онлайн
С предоплатой стоимость билета будет 10 евро, посетителям возраста 10-25 лет 7 евро, для детей до 9-ти лет 1 евро.
В капелле Сан-Северо запрещено делать фото.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Gesu Nuovo
Завершение: Церковь San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Примите во внимание, что во вторник музей закрыт. Стоимость входа 8 евро, посетителям возраста 10-25 лет 5 евро, до 9-ти лет вход бесплатный.
  • Т. к. в период итальянской пасхи и рождества/новогодних праздников попасть сюда сложно — необходимо купить билет заранее онлайн
  • Https://sales.azzurroservice.it/tickets/sanseveroMuseo/flows/onlineStandaloneStd/step/0
  • С предоплатой стоимость билета будет 10 евро, посетителям возраста 10-25 лет 7 евро, для детей до 9-ти лет 1 евро.
  • В капелле Сан Северо запрещено делать фото
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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