Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Отправиться на пароме на сказочный остров с цветными домами, где время словно остановилось
Начало: В порту Беверелло
«Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп»
13 сен в 08:30
14 сен в 08:30
€400 за всё до 6 чел.
Групповая
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)
Античный город после извержения и современный южный мегаполис - в одном маршруте
Начало: В Неаполе
«Вы увидите центр города с его яркой архитектурой, пройдёте по старинным улочкам и выйдете на набережную с потрясающими видами на Везувий и Неаполитанский залив»
Расписание: в понедельник в 08:00
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€108 за человека
- AAnna23 июня 2025Знакомство с Неаполем состоялось и благодаря Павлу очень понравилось. Всё было комфортно и интересно. Новые впечатления, новые вкусы. Атмосфера Неаполя порадовала, несмотря на разные мнения относительно этого города. От всей души благодарим и рекомендуем нашего гида Павла.
- SSergey16 июня 2025Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он предложил очень интересный и
- ТТатьяна2 мая 2025Наша экскурсия прошла на одном дыхании с замечательным Павлом. Прекрасный вид на город, вкусные и такие настоящие улочки Неаполя. Ощущение
- ВВера29 апреля 2025Спасибо Павлу за экскурсию. На машине ездить по Неаполю одно удовольствие! Он показал нам красивые локации и много рассказал о Неаполе и неаполитанцах!
- ААлексей29 октября 2024Все отлично! По договоренности за отдельную плату посетили даже Сорренто. Рекомендую гида!
- AAnna6 октября 2024Мы путешествовали с Павлом по Неаполю. Обзорная экскурсия удалась на славу. Это был прекрасный день, неторопливый рассказ,масса новых впечатлений. Нам открылись чудесные виды Неаполя, узнали много нового о городе,его жителях(прошлых и настоящих),о традициях,привычках,образе жизни. Эрудированный,знающий,доброжелательный,открытый человек. Благодарим.
- ЮЮлия27 июля 2024Прекрасно распланированная экскурсия - великолепные смотровые площадки, хорошая подача информации (в меру - история, в меру - информация о жизни
- ЕЕлизавета25 июля 2024Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но наш лайнер прибыл раньше
- ТТатьяна4 июля 2024Первое и такое замечательное впечатление о Неаполе! Огромное спасибо Павлу за увлекательный рассказ, за наши эмоции, за заботу о нашем
