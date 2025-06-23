Мои заказы

Экскурсии по набережной Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Неаполе на русском языке, цены от €108, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«проехать по набережной вдоль моря и погрузиться в южный колорит»
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Пешая
На пароме
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Неаполя - на колоритный остров Прочида
Отправиться на пароме на сказочный остров с цветными домами, где время словно остановилось
Начало: В порту Беверелло
«Расположенное в виде амфитеатра на берегу моря, оно похоже на очаровательный рождественский вертеп»
13 сен в 08:30
14 сен в 08:30
€400 за всё до 6 чел.
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)
Пешая
2.5 часа
Групповая
Неаполь и Помпеи (старт из Рима)
Античный город после извержения и современный южный мегаполис - в одном маршруте
Начало: В Неаполе
«Вы увидите центр города с его яркой архитектурой, пройдёте по старинным улочкам и выйдете на набережную с потрясающими видами на Везувий и Неаполитанский залив»
Расписание: в понедельник в 08:00
8 сен в 08:00
15 сен в 08:00
€108 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    23 июня 2025
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Знакомство с Неаполем состоялось и благодаря Павлу очень понравилось. Всё было комфортно и интересно. Новые впечатления, новые вкусы. Атмосфера Неаполя порадовала, несмотря на разные мнения относительно этого города. От всей души благодарим и рекомендуем нашего гида Павла.
  • S
    Sergey
    16 июня 2025
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Павел – очень опытный и знающий гид. На основании интересов нашей группы из четырех человек он предложил очень интересный и
    познавательный маршрут. Мы посетили Сорренто и Неаполь, продегустировали лимончелло и самую вкусную пиццу, которую мы когда-либо пробовали. В процессе экскурсии Павел рассказывал историю мест, где мы проезжали или проходили, и давал исчерпывающие ответы на вопросы, которые нас интересовали. Он показал места в Неаполе, куда редко попадают обычные туристы, как например смотровая площадка в крепости Сант Эльмо, с которой открывется захватывающий дух вид на Неаполь. Что важно, Павел познакомился с нашей группой и очень органично подстроился под наши особенности, что помогло нам самим чувствовать себя как дома в новом для нас городе. В плане логистики Павел был очень пунктуален, гибок и эффективен, начиная по встречи в порту, дальнейших переездов и помощи с заказом той самой Мишеленовской пиццы. Мы остались очень довольны и с готовностью рекомендуем его услуги!

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2025
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Наша экскурсия прошла на одном дыхании с замечательным Павлом. Прекрасный вид на город, вкусные и такие настоящие улочки Неаполя. Ощущение
    было, что мы часть этого - Павел нас заразил своей любовью к городу и показал его настоящим, со своей атмосферой. Этот день навсегда останется в нашей памяти и в сердце. Спасибо большое!

  • В
    Вера
    29 апреля 2025
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Спасибо Павлу за экскурсию. На машине ездить по Неаполю одно удовольствие! Он показал нам красивые локации и много рассказал о Неаполе и неаполитанцах!
  • А
    Алексей
    29 октября 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Все отлично! По договоренности за отдельную плату посетили даже Сорренто. Рекомендую гида!
  • A
    Anna
    6 октября 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Мы путешествовали с Павлом по Неаполю. Обзорная экскурсия удалась на славу. Это был прекрасный день, неторопливый рассказ,масса новых впечатлений. Нам открылись чудесные виды Неаполя, узнали много нового о городе,его жителях(прошлых и настоящих),о традициях,привычках,образе жизни. Эрудированный,знающий,доброжелательный,открытый человек. Благодарим.
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Прекрасно распланированная экскурсия - великолепные смотровые площадки, хорошая подача информации (в меру - история, в меру - информация о жизни
    и быте Неаполя), вкуснейшая пицца и другие специалитеты, приятный гид, экскурсия на авто с недлительными «вылазками», что в жару около 40 градусов - как раз то, что требовалось

  • Е
    Елизавета
    25 июля 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Благодарю Павла за терпение и понимание. Началось всё с того, что мы забронировали программу гастро-тур. Но наш лайнер прибыл раньше
    и мы попросили Павла провести экскурсию в Помпеи. Павел согласился и провел там экскурсию за адекватную цену. Поделился знаниями об этом месте, отлично владеет историей 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    Остались очень довольны 😊💓🫶🏻

    Когда время нашей экскурсии вышло, мы попросили Павла провести экскурсию по городу Неаполю. Но у Павла были дела после. Даже в этой ситуации Павел нас не оставил, а нашел нам другого гида, которая провела нам экскурсию и по городу.

    Рекомендую Павла. От всей души благодарю и желаю карьерного роста в этой отрасли 🌋🙌🏻💖

  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
    Первое и такое замечательное впечатление о Неаполе! Огромное спасибо Павлу за увлекательный рассказ, за наши эмоции, за заботу о нашем
    комфорте. И история и архитектура и красивые виды и вкусная еда. Масса позитивных впечатлений, хорошее настроение, новые знания о неизвестных нам исторических фактах. А знаменитое кафе Гамбринус! Его традиционная ромовая баба! Никогда в жизни не ела ничего вкуснее! И за все эти впечатления благодарим Павла! После такой экскурсии очень хочется еще раз вернуться в этот прекрасный город

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Набережная»

Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 108 до 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Неаполе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Неаполя. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025