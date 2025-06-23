читать дальше

познавательный маршрут. Мы посетили Сорренто и Неаполь, продегустировали лимончелло и самую вкусную пиццу, которую мы когда-либо пробовали. В процессе экскурсии Павел рассказывал историю мест, где мы проезжали или проходили, и давал исчерпывающие ответы на вопросы, которые нас интересовали. Он показал места в Неаполе, куда редко попадают обычные туристы, как например смотровая площадка в крепости Сант Эльмо, с которой открывется захватывающий дух вид на Неаполь. Что важно, Павел познакомился с нашей группой и очень органично подстроился под наши особенности, что помогло нам самим чувствовать себя как дома в новом для нас городе. В плане логистики Павел был очень пунктуален, гибок и эффективен, начиная по встречи в порту, дальнейших переездов и помощи с заказом той самой Мишеленовской пиццы. Мы остались очень довольны и с готовностью рекомендуем его услуги!