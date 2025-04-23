Н Наталья Восхождение на Везувий Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.

Ю Юра Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Руслан провел очень познавательную, грамотно и хорошо составленную экскурсию и учитыванил наши пожелания и возможности. Максимально и эффективно использовал время. Спасибо большое.

В Варвара Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Все прошло хорошо. Очень четко и по делу. Руслан знает, как и где лучше пройти, маршрут продуман. Спасибо огромное Руслану, что получилось в последний момент достать билеты на Везувий! Мы прекрасно провели день!

В Василий Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Огромное спасибо Руслану!!!! Прекрасная экскурсия на Везувий и в Помпеи. Много интересной, новой информации и прекрасных впечатлений. И все в комфорте, что для нас немаловажно!!!

Т Татьяна Райский остров Капри: путешествие из Неаполя Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!

Т Татьяна Восхождение на Везувий читать дальше прекрасный день! Ирина влюблена в Неаполь и смогла передать весь этот восторг мне. Знающий и вдумчивый гид. Однозначно - рекомендую! Спасибо🙏 Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто

М Мария Райский остров Капри: путешествие из Неаполя Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный. Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова! Благодарю!