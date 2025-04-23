Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 09:00
3 мая в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
«Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды»
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
€241
€253 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Тропа богов: величие Амалфи
Путешествие по Тропе богов начинается в Бомерано. Удивительные виды Амалфи, легенды и история ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: На площади Гарибальди
«Треккинг лёгкий, занимает около 5 часов»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 мая в 09:00
€124
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 апреля 2025Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.
- ЮЮра15 апреля 2025Руслан провел очень познавательную, грамотно и хорошо составленную экскурсию и учитыванил наши пожелания и возможности. Максимально и эффективно использовал время. Спасибо большое.
- ВВарвара10 апреля 2025Все прошло хорошо. Очень четко и по делу. Руслан знает, как и где лучше пройти, маршрут продуман. Спасибо огромное Руслану, что получилось в последний момент достать билеты на Везувий! Мы прекрасно провели день!
- ВВасилий28 марта 2025Огромное спасибо Руслану!!!! Прекрасная экскурсия на Везувий и в Помпеи. Много интересной, новой информации и прекрасных впечатлений. И все в комфорте, что для нас немаловажно!!!
- ТТатьяна27 января 2025Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
- ТТатьяна24 января 2025Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто
- ММария24 декабря 2024Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный. Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова! Благодарю!
- MMaxim18 октября 2024Мы семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей) провели незабываемый день с Павлом! Павел очень приятный в общении
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Треккинг и походы»
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