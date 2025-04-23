Треккинг в Неаполе

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Неаполе на русском языке, цены от €124, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
€600 за всё до 6 чел.
Восхождение на Везувий
На автобусе
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 09:00
3 мая в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
«Лёгкий треккинг, парки и роскошные виды»
Завтра в 09:00
19 мая в 09:00
€241€253 за всё до 6 чел.
Тропа богов: величие Амальфи
Пешая
6.5 часов
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Тропа богов: величие Амалфи
Путешествие по Тропе богов начинается в Бомерано. Удивительные виды Амалфи, легенды и история ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: На площади Гарибальди
«Треккинг лёгкий, занимает около 5 часов»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 мая в 09:00
€124€130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    23 апреля 2025
    Восхождение на Везувий
    Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.
  • Ю
    Юра
    15 апреля 2025
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Руслан провел очень познавательную, грамотно и хорошо составленную экскурсию и учитыванил наши пожелания и возможности. Максимально и эффективно использовал время. Спасибо большое.
  • В
    Варвара
    10 апреля 2025
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Все прошло хорошо. Очень четко и по делу. Руслан знает, как и где лучше пройти, маршрут продуман. Спасибо огромное Руслану, что получилось в последний момент достать билеты на Везувий! Мы прекрасно провели день!
  • В
    Василий
    28 марта 2025
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Огромное спасибо Руслану!!!! Прекрасная экскурсия на Везувий и в Помпеи. Много интересной, новой информации и прекрасных впечатлений. И все в комфорте, что для нас немаловажно!!!
    Огромное спасибо Руслану!!!! Прекрасная экскурсия на Везувий и в Помпеи. Много интересной, новой информации и прекрасных
  • Т
    Татьяна
    27 января 2025
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный. Прекрасный рассказчик и профессиональный повар! Получила массу удовольствия от общения. Бонусом стали атмосферные фотографии которые он делал сам. Рекомендую - однозначно!
    Чудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактныйЧудесная прогулка на Капри из Неаполя! Организация поездки на высшем уровне! Павел заботливый и внимательный, контактный
  • Т
    Татьяна
    24 января 2025
    Восхождение на Везувий
    Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто
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    прекрасный день! Ирина влюблена в Неаполь и смогла передать весь этот восторг мне. Знающий и вдумчивый гид. Однозначно - рекомендую! Спасибо🙏

    Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись поОгромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись поОгромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по
  • М
    Мария
    24 декабря 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Чудесный остров, чудесная прогулка, с погодой очень повезло, обзор был великолепный. Павел хороший рассказчик, всего в меру, дат, имён, красоты острова! Благодарю!
  • M
    Maxim
    18 октября 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мы семья из 5 человек (2 взрослых и 3 детей) провели незабываемый день с Павлом! Павел очень приятный в общении
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    человек, мы чуствовали себя в компании друга и интересного собеседника! Поездка на Капри с Павлом сэкономит вам много времени с логистикой и при этом будет не только красивой но и познавательный. День пролетел очень быстро и оставил море впечатлений! Павел большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Треккинг и походы»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
  4. Тропа богов: величие Амальфи
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
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  1. Самое главное
  2. Везувий
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  4. Капелла Сан-Северо
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в мае 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 124 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Треккинг и походы», 48 ⭐ отзывов, цены от €124. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль