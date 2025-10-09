На склонах римских холмов расположился аутентичный и самобытный район Монти.
За рамками привычных туристических маршрутов здесь открывается самое интересное: необычные храмы, неожиданные панорамы и шедевры искусства. А ещё — ремесленные лавочки, таверны и боттеги.
Приглашаем прогуляться по кварталам, с которых начинался Рим, и пропитаться его особенной атмосферой.
Описание экскурсии
- Панорамная площадка с видом на Колизей и Римский форум — скрытое место с лучшей перспективой на древний Рим
- Римский форум (осмотр снаружи) — сердце политической и общественной жизни античного города
- Колизей (осмотр снаружи) — символ Рима и одно из величайших сооружений Древнего мира
- Лестница Борджиа (Scalinata dei Borgia) на месте древнеримской улицы злодеев
- Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи (San Pietro in Vincoli), где хранится скульптура Моисея работы Микеланджело
- Площадь Мадонна-деи-Монти (Piazza della Madonna dei Monti)
- Базилика Санта-Мария-деи-Монти (Basilica di Santa Maria ai Monti)
- Базилика Санта-Прасседе (Santa Prassede)
- Базилика Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore) — одна из четырёх главных папских базилик Рима, любимая церковь папы римского Франциска. Её главная реликвия — ясли Иисуса
- Узкие улочки Монти — с аутентичными боттегами, ремесленными лавочками и уютными тавернами
По пути сделаем перерыв на джелато или апероль-спритц.
Организационные детали
- Мы будем заходить внутрь всех храмов
- Экскурсию можно провести только для вашей компании — детали согласуем в переписке
- Мороженое (€3–5) и апероль-сприц (€6–8) — по желанию, не входят в стоимость
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети до 8 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 5726 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viktoria
9 окт 2025
Прекрасный маршрут и очень интересный гид Анна! Мне очень понравилось!
