Вы увидите Рим в вечернем освящении, на автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭. Мы побываем у Колизея. Поднимемся на Авентинский холм, где расположен апельсиновый сад и красивая панорамная площадка, у резиденции Мальтийского ордена, заглянем в знаменитую замочную скважину. Проедем на площадь Святого Петра. Вы увидите ее с подсветкой. Побываем на площади Навоны, у Пантеона, у фонтана ⛲ Треви, на Испанской площади, познакомимся с фонтанам Бабуина и на площади Народной, оформленной для Наполеона.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Трансфер на Фиат мултипла 100 евро
на мерседесе 300 евро
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.