Угасина
Угасина – Гид из Рима
Ночной Рим
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Ночной Рим
Ночной Рим

Что вы увидите

  • Колизей
  • Апельсиноый сад
  • площадь Кавальеров Мальты
  • площадь Святого Петра
  • замок Ангела
  • площадь Навоны
  • Пантеон
  • фонтан Треви
  • Испанская площадь и лестница
  • фонтан Бабуина
  • Народная площадь.
Вы увидите Рим в вечернем освящении, на автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭. Мы побываем у Колизея. Поднимемся на Авентинский холм, где расположен апельсиновый сад и красивая панорамная площадка, у резиденции Мальтийского ордена, заглянем в знаменитую замочную скважину. Проедем на площадь Святого Петра. Вы увидите ее с подсветкой. Побываем на площади Навоны, у Пантеона, у фонтана ⛲ Треви, на Испанской площади, познакомимся с фонтанам Бабуина и на площади Народной, оформленной для Наполеона.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер на Фиат мултипла 100 евро
  • на мерседесе 300 евро
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 По желанию
Ночной Рим
Ночной Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Угасина
Угасина
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