Вы увидите Рим в вечернем освящении, на автомобильно-пешеходной экскурсии 🧭. Мы побываем у Колизея. Поднимемся на Авентинский холм, где расположен апельсиновый сад и красивая панорамная площадка, у резиденции Мальтийского ордена, заглянем в знаменитую замочную скважину. Проедем на площадь Святого Петра. Вы увидите ее с подсветкой. Побываем на площади Навоны, у Пантеона, у фонтана ⛲ Треви, на Испанской площади, познакомимся с фонтанам Бабуина и на площади Народной, оформленной для Наполеона.