На этой экскурсии 🧭 мы увидим Синагогу, кусочек античного Рима, еврейский квартал, единственный на реке остров 🏝️ Тиберина, а также район Трастевере. Мы проделаем путь длиной в несколько километров и веков, пытаясь разгадать тайну Вечного Города, постичь его очарование и насладиться не только его величественной историей 📖, но и повседневной красотой и простотой.

Мы начнем экскурсию ⛳ от площади Венеции, направимся в сторону театра Марчелло, где римляне проводили спектакли и гладиаторские бои и увидим мраморный храм Аполлону и портик Октавии, к которому примыкает еврейский квартал.

Еврейский квартал славится во всем городе своей особой расслабленной атмосферой. Здесь никто не торопится, здесь время течет медленно. А какая здесь кухня! Кормят изысканно везде, но есть и самые – самые таверны, где можно пообедать по-царски!

Осмотрев снаружи Синагогу мы прогуляемся по узким средневековым улочкам и среди этого лабиринта выйдем к фонтану ⛲ Тартаруг, прекрасный и выразительный! Затем перейдем Тибр через крутой мостик, заполненный музыкантами и художниками и осмотрим остров Тиберина. На нем располагается крипта и мы ее посетим, где капуцины изготавливали изделия из черепов и человеческих костей.

И вот мы на Трастевере, это самый «народный» район Рима, тот район, где сами итальянцы любят гулять 👣, ужинать, развлекаться и назначать свидания. Тот район, где много и своих, и приезжих, но места хватает всем.

Мы прогуляемся по Трастевере, чтобы понаблюдать за жизнью местных, увидеть древние церкви с византийскими мозаиками, узнать легенды и истории, пройтись узкими улицами и старыми домами с цветами на окнах и развешенным бельем на веревках между окнами. Заглянем в базилику святой Марии и полюбуемся древними иконами и роскошным убранством.

Экскурсия по еврейскому кварталу и Трастевере — это лучшее и самое романтичное римское приключение! Здесь очень вкусно и недорого кормят. По желанию туристов мы зайдем в таверну и отведаем местных продуктов с бокалом вина за 10 евро на человека.