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Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу

Что вы увидите

  • Мы посетим: Площадь Венеции
  • театр Марчелло
  • портик Октавии
  • храм Аполлона
  • Cинагогу и еврейский квартал
  • фонтан Тартаруг
  • осторов Тиберина и крипту
  • погуляем по Трастевере и зайдем в базилику Святой Марии
  • площадь Трилусса
На этой экскурсии 🧭 мы увидим Синагогу, кусочек античного Рима, еврейский квартал, единственный на реке остров 🏝️ Тиберина, а также район Трастевере. Мы проделаем путь длиной в несколько километров и веков, пытаясь разгадать тайну Вечного Города, постичь его очарование и насладиться не только его величественной историей 📖, но и повседневной красотой и простотой.
Мы начнем экскурсию ⛳ от площади Венеции, направимся в сторону театра Марчелло, где римляне проводили спектакли и гладиаторские бои и увидим мраморный храм Аполлону и портик Октавии, к которому примыкает еврейский квартал.
Еврейский квартал славится во всем городе своей особой расслабленной атмосферой. Здесь никто не торопится, здесь время течет медленно. А какая здесь кухня! Кормят изысканно везде, но есть и самые – самые таверны, где можно пообедать по-царски!
Осмотрев снаружи Синагогу мы прогуляемся по узким средневековым улочкам и среди этого лабиринта выйдем к фонтану ⛲ Тартаруг, прекрасный и выразительный! Затем перейдем Тибр через крутой мостик, заполненный музыкантами и художниками и осмотрим остров Тиберина. На нем располагается крипта и мы ее посетим, где капуцины изготавливали изделия из черепов и человеческих костей.
И вот мы на Трастевере, это самый «народный» район Рима, тот район, где сами итальянцы любят гулять 👣, ужинать, развлекаться и назначать свидания. Тот район, где много и своих, и приезжих, но места хватает всем.
Мы прогуляемся по Трастевере, чтобы понаблюдать за жизнью местных, увидеть древние церкви с византийскими мозаиками, узнать легенды и истории, пройтись узкими улицами и старыми домами с цветами на окнах и развешенным бельем на веревках между окнами. Заглянем в базилику святой Марии и полюбуемся древними иконами и роскошным убранством.
Экскурсия по еврейскому кварталу и Трастевере — это лучшее и самое романтичное римское приключение! Здесь очень вкусно и недорого кормят. По желанию туристов мы зайдем в таверну и отведаем местных продуктов с бокалом вина за 10 евро на человека.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы. Находясь в Траствере
  • славящемся свое недорогой и вкусной кухней
  • туристы могут пообедать в одной из таверн. Обед будет стоить 10-20 евро на человека.
Начало
🚩 площадь Венеции, у подножия Витториано
Место завершения
🏁 Площадь Трилусса
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga S.
Olga S.
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