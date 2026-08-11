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Рим: 30 веков за 3 часа

Путешествие через эпохи Рима: от древности до барокко. Уникальная возможность узнать о значимых личностях и секретах города за короткое время
Экскурсия «Рим: 30 веков за 3 часа» предлагает уникальное путешествие по историческим эпохам города.

От античных времен до эпохи барокко, вы увидите Колизей, Капитолийский холм, фонтаны Треви и 4 рек, а
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также церковь святого Людовига. Завершится прогулка на площади Кампо дей Фьори, где можно попробовать местные деликатесы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и интересно познакомиться с историей и культурой Рима

4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Рима
  • 👥 Индивидуальный подход
  • ☕ Посещение старинной кофейни
  • 🖼️ Шедевры Возрождения и барокко
  • 🛍️ Дегустация на местном рынке
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Капитолийский холм
  • Фонтан Треви
  • Фонтан 4 рек
  • Церковь святого Людовига
  • Площадь Кампо дей Фьори

Описание экскурсии

Рим — от Ромула и Рема

Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории Рима, начиная с 8 века до н. э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.

Ренессанс и римское барокко

На прогулке вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:

  • знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;
    А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!

Вкусная сторона Рима

Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино.

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачивается капучино в кофейне Эль Греко (от 2,5 до 9 евро)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 577 туристов
Я — путешественник по призванию и исследователь по натуре. За годы жизни в Риме я дополнила свои два высших образования постоянным изучением итальянской истории и искусства. Я побывала во многих
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странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце. Мне никогда здесь не скучно: я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу c 1997 года, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригороды я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться по роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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очень понравилась экскурсия с Ольгой, грамотная, обаятельная, воспитанная и не астает и в жару, мы очень довольны.
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Виктория
Мы чудесно провели время с Ольгой.
По факту целый день, тк еще поехали загород в сады и в земляничный город.
Она очень интересно рассказывает обо всем, хотелось продолжать и продолжать.
С ней комфортно и легко.
Нас было 4, все девушки и все остались довольны!
Рекомендую на все 100%
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А
Экскурсия прошла просто великолепно! Легко и непринужденно, очень познавательно, впечатляюще. Ольга не только интересно провела экскурсию, но и помогла с билетами на поезд, рекомендовала кафе с вкусной едой для обеда! Спасибо ей большое за самые приятные впечатления!
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А
Спасибо за замечательную экскурсию! Были втроём с ребёнком 4 года, никаких трудностей с коляской по маршруту не возникло. У экскурсовода прекрасная речь, интересно слушать, в каких-то местах даже показывает картинки,
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которые были с собой, вся экскурсия на одном дыхании. Очень любит и Рим и Италию.
Наши представления о том, какой должен быть экскурсовод полностью совпали. Искренне рекомендуем!
У Ольги ещё были тематические экскурсии, но мы оставались в Риме не так долго. В следующий раз обязательно пойдём на ещё одну)

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Е
Мы были в Риме впервые, и нам очень понравилась экскурсия Ольги, узнали много интересного об основных достопримечательностях города. Из четверых были 2 бабушки, передвигались медленнее, поэтому экскурсия длилась 4 часа.
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После ночи в поезде мы очень устали от шумного центра Рима и от толпы. Ещё хотелось бы пожелать Ольге говорить громче или использовать технические средства, потому что, если не стоять вплотную, то плохо слышно из-за электронной уличной музыки и транспорта.

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A
Очень интересная и занимательная экскурсия, не перенасыщенная лишней информацией. Узнали множество исторических фактов. За 3 часа успели обойти достаточно много впечатляющих достопримечательностей.
Благодарим Ольгу за насыщенный день в Риме. ☺️
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