Экскурсия «Рим: 30 веков за 3 часа» предлагает уникальное путешествие по историческим эпохам города.
От античных времен до эпохи барокко, вы увидите Колизей, Капитолийский холм, фонтаны Треви и 4 рек, а
От античных времен до эпохи барокко, вы увидите Колизей, Капитолийский холм, фонтаны Треви и 4 рек, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Рима
- 👥 Индивидуальный подход
- ☕ Посещение старинной кофейни
- 🖼️ Шедевры Возрождения и барокко
- 🛍️ Дегустация на местном рынке
Что можно увидеть
- Колизей
- Капитолийский холм
- Фонтан Треви
- Фонтан 4 рек
- Церковь святого Людовига
- Площадь Кампо дей Фьори
Описание экскурсии
Рим — от Ромула и Рема
Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории Рима, начиная с 8 века до н. э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.
Ренессанс и римское барокко
На прогулке вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:
- знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;
А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!
Вкусная сторона Рима
Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино.
Организационные детали
Отдельно по желанию оплачивается капучино в кофейне Эль Греко (от 2,5 до 9 евро)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 577 туристов
Я — путешественник по призванию и исследователь по натуре. За годы жизни в Риме я дополнила свои два высших образования постоянным изучением итальянской истории и искусства. Я побывала во многих
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
очень понравилась экскурсия с Ольгой, грамотная, обаятельная, воспитанная и не астает и в жару, мы очень довольны.
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Мы чудесно провели время с Ольгой.
По факту целый день, тк еще поехали загород в сады и в земляничный город.
Она очень интересно рассказывает обо всем, хотелось продолжать и продолжать.
С ней комфортно и легко.
Нас было 4, все девушки и все остались довольны!
Рекомендую на все 100%
По факту целый день, тк еще поехали загород в сады и в земляничный город.
Она очень интересно рассказывает обо всем, хотелось продолжать и продолжать.
С ней комфортно и легко.
Нас было 4, все девушки и все остались довольны!
Рекомендую на все 100%
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия прошла просто великолепно! Легко и непринужденно, очень познавательно, впечатляюще. Ольга не только интересно провела экскурсию, но и помогла с билетами на поезд, рекомендовала кафе с вкусной едой для обеда! Спасибо ей большое за самые приятные впечатления!
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А
Спасибо за замечательную экскурсию! Были втроём с ребёнком 4 года, никаких трудностей с коляской по маршруту не возникло. У экскурсовода прекрасная речь, интересно слушать, в каких-то местах даже показывает картинки,
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Е
Мы были в Риме впервые, и нам очень понравилась экскурсия Ольги, узнали много интересного об основных достопримечательностях города. Из четверых были 2 бабушки, передвигались медленнее, поэтому экскурсия длилась 4 часа.
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A
Очень интересная и занимательная экскурсия, не перенасыщенная лишней информацией. Узнали множество исторических фактов. За 3 часа успели обойти достаточно много впечатляющих достопримечательностей.
Благодарим Ольгу за насыщенный день в Риме. ☺️
Благодарим Ольгу за насыщенный день в Риме. ☺️
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