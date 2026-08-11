Экскурсия «Рим: 30 веков за 3 часа» предлагает уникальное путешествие по историческим эпохам города.От античных времен до эпохи барокко, вы увидите Колизей, Капитолийский холм, фонтаны Треви и 4 рек, а

также церковь святого Людовига. Завершится прогулка на площади Кампо дей Фьори, где можно попробовать местные деликатесы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и интересно познакомиться с историей и культурой Рима

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Рим — от Ромула и Рема

Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории Рима, начиная с 8 века до н. э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.

Ренессанс и римское барокко

На прогулке вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:

знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;

А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!

Вкусная сторона Рима

Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино.

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачивается капучино в кофейне Эль Греко (от 2,5 до 9 евро)