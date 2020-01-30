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  4. Рим: 30 веков за 3 часа

Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты

Ольга
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Ольга – ваш гид
От Колизея до дворца Витториано — на обзорной экскурсии мы прошагаем почти 30 веков и осмотрим памятники всех эпох.

Я расскажу об исторических личностях, сыгравших значимую роль в судьбе Вечного города, раскрою секреты фонтанов, форумов и церквей.

Вы также откроете лучшую кофейню в Риме и погрузитесь в повседневную жизнь на местном рынке.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Колизей
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа

Что вас ожидает

Рим — от Ромула и Рема
Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории Рима, начиная с 8 века до н.э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.

Ренессанс и римское барокко
На прогулке вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:

  • знаменитый фонтан Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;
  • фонтан 4 рек на площади Навона — авторства Бернини: я расскажу о трудностях и закулисных хитросплетениях, с которыми ему пришлось столкнуться;
  • фонтан Баркачча на изящной площади Испании, выполненный руками отца Бернини — поговорим о его прошлом;
  • церковь святого Людовига, где вы полюбуетесь полотнами Караваджо и оцените барочный стиль на французский манер.

А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!

Вкусная сторона Рима
Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино. Завершится экскурсия на площади Кампо дей Фьори: здесь собираются вольнодумцы со всего города, а утром работает знаменитый продуктовый рынок — предлагаю продегустировать местные продукты и поговорить об итальянской кухне.

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачивается капучино в кофейне Эль Греко (от 2,5 до 9 евро) и дегустация на Площади цветов (3-5 евро)

Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Колизей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил мое сердце. Мне никогда здесь не скучно, я продолжаю его изучать как самостоятельно, так и посещая экскурсии и курсы по искусству, читая книги по истории на итальянском языке. Здесь я живу уже 21 год, и мне есть чем поделиться — Рим и его пригород я знаю не хуже местных жителей. Приглашаю вас погрузиться в беззаботную римскую жизнь, увидеть великолепные площади и фонтаны, прогуляться роскошным улицам и средневековым проулкам, узнать историю города от Ромула до наших дней, откушать в ресторанах, о которых туристы ещё не знают ;-) И просто взглянуть на Рим глазами местных жителей.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 января 2020
Ольга интересный рассказчик и очень много знает о Риме и истории. Она помогла нам сориентироваться в городе и показала места, которых нет на обычных туристических маршрутах.

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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