Рим — от Ромула и Рема
Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории Рима, начиная с 8 века до н.э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.
Ренессанс и римское барокко
На прогулке вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:
А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!
Вкусная сторона Рима
Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино. Завершится экскурсия на площади Кампо дей Фьори: здесь собираются вольнодумцы со всего города, а утром работает знаменитый продуктовый рынок — предлагаю продегустировать местные продукты и поговорить об итальянской кухне.
Отдельно по желанию оплачивается капучино в кофейне Эль Греко (от 2,5 до 9 евро) и дегустация на Площади цветов (3-5 евро)