  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Рим: 30 веков за 3 часа

Olga S.
Olga S. – Гид из Рима
Рим: 30 веков за 3 часа
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа

Что вы увидите

  • Всё самое интересное находится в историческом центре Рима, который без труда можно обойти пешком.
  • Нашу экскурсию мы начнем именно с Колизея, осмотрев его снаружи. Потом мы пройдемся вдоль Императорских Форумов, статуи Юлия Цезаря и поднимемся на Капитолийский холм. Осмотрим Римские Форумы с высоты птичьего полета и спустимся по лестнице Микеланджело до площади Венеции с его великолепным дворцом Витториано.
  • Продолжим нашу прогулку по характерным средневековым улочкам со множеством магазинчиков и забегаловок до фонтана ди Треви, где вы бросите монетку, чтобы вернуться в Рим ещё раз. Испанской лестницы и улицы бутиков, Пантеона — храма всех богов и, конечно же, незабываемой Пьяццы Навона и фонтана четырех рек, шедевр Бернини. Затем посетим Кампо де Фиори, где был казнён Джордано Бруно. Там есть и Рынок, где сможете купить сувениры или местные изделия.
*Рим — от Ромула и Рема*
Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории 📖 Рима, начиная с 8 века до н. э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.
*Ренессанс и римское барокко*

На прогулке 👣 вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:

  • знаменитый фонтан ⛲ Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;
  • фонтан 4 рек на площади Навона — авторства Бернини: я расскажу о трудностях и закулисных хитросплетениях, с которыми ему пришлось столкнуться;
  • фонтан Баркачча на изящной площади Испании, выполненный руками отца Бернини — поговорим о его прошлом;
  • церковь святого Людовига, где вы полюбуетесь полотнами Караваджо и оцените барочный стиль на французский манер.
А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!
*Вкусная сторона Рима*
Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино. Завершится экскурсия ⛳ на площади Кампо дей Фьори: здесь собираются вольнодумцы со всего города, а утром работает знаменитый продуктовый рынок — предлагаю продегустировать местные продукты и поговорить об итальянской кухне 🥧
Что входит
  • В экскурсию включены услуги гида
Что не входит
  • По желанию туристов мы можем остановиться в любом интересном месте и перекусить
Начало
🚩 у входа в метро Колизей. Piazza del Colosseo 1
Место завершения
🏁 площадь цветов(campo dei fiori)
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа
Рим: 30 веков за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga S.
Olga S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Olga S. проводит ещё 5 экскурсий

Несколько часов из жизни древних римлян
100
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Замок принца Торлония
100
3 часа
Замок принца Торлония
Легенды барочного Рима
100
3 часа
Легенды барочного Рима
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
100
3 часа
Прогулка по Трастевере и еврейскому кварталу
Вкусный тур по Риму
150
3 часа
Вкусный тур по Риму

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств