*Рим — от Ромула и Рема*

Экскурсия начнется с античных времен. Величественный Колизей, где бились гладиаторы — любимцы городской публики; повседневная жизнь римских форумов; роскошные императорские площади, построенные в честь завоеваний новых территорий — вы услышите об истории 📖 Рима, начиная с 8 века до н. э. А после мы поднимемся на Капитолийский холм и перенесемся в мрачное Средневековье, когда царил гений Микеланджело.

*Ренессанс и римское барокко*

На прогулке 👣 вам встретятся шедевры Возрождения и эпохи барокко:

знаменитый фонтан ⛲ Треви — вы откроете его историю и услышите о княгине Волконской, Гоголе и императоре Августе;

фонтан 4 рек на площади Навона — авторства Бернини: я расскажу о трудностях и закулисных хитросплетениях, с которыми ему пришлось столкнуться;

фонтан Баркачча на изящной площади Испании, выполненный руками отца Бернини — поговорим о его прошлом;

церковь святого Людовига, где вы полюбуетесь полотнами Караваджо и оцените барочный стиль на французский манер.

А на площади Колонна — именно здесь находится правительство города — мы увидим сплетение двух стилей: античных коринфских колонн и барочных элементов!

*Вкусная сторона Рима*

Прогуливаясь по прекрасной улице Кодотти, мы заглянем в старинную римскую кофейню, где вы сможете попробовать удивительно нежный капучино. Завершится экскурсия ⛳ на площади Кампо дей Фьори: здесь собираются вольнодумцы со всего города, а утром работает знаменитый продуктовый рынок — предлагаю продегустировать местные продукты и поговорить об итальянской кухне 🥧