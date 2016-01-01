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Вечерний Рим на автомобиле

5
8 отзывов
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Вечерний Рим на автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €30 за экскурсию

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Вечерний Рим на автомобиле
Вечерний Рим на автомобиле

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский и императорские форумы
  • рынок Трояна
  • Большой цирк
  • дворцы Императоров
  • уста Истины
  • Бычий форум
  • театр Марцелла
  • Капитолийский холм
  • площадь Венеции
  • фонтан Треви
  • Испанскую лестницу
  • площадь Навона
  • фонтан 4-х рек
  • Дворец правосудия (знаменитый по фильму "Спрут")
  • замок Св. Ангела
  • площадь Ватикана перед собором Св. Петра.
Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле 🚘 блестящий шанс
полюбоваться Римом в отблесках фонарей!
Под луной площади и фонтаны предстанут перед Вами в мистическом
свете.
Экскурсия предполагает, что все самое главное Вы сможете увидеть не только из окна машины, но дает вам возможность насладиться осмотром самых главных памятников античности и средневековья в неспешной прогулке 👣 на автомобиле мы экономим драгоценное время и получим
блестящий шанс увидеть максимальное количество самых интересных мест
Рима!
Благодаря быстрому передвижению, как на ладони, видны визитные
карточки Вечного Города. Ведущее место среди них занимают величественный Ватикан и могущественный Колизей
По дороге на холм Авентин виднеется Цирк Массимо - Большой цирк.
Рядом Дворцы Императоров на холме, а возле Тибра уста Истины, арка двуликого Януса, храмы Геркулеса и античный театр Марцелла - прадедушка Колизея.
На холме Капитолий с обзорных площадок мысленно перенесемся во
времена Римской империи, где таинственно замерли свидетели былой
славы - Римский и императорские форумы.
Путешествуя во времени мы перенесемся в средневековый Рим. В лунном
обрамлении перед Вами предстанет одна из самых грандиозных площадей
Рима – это площадь Венеции! Нас ожидают Испанская лестница и Народная
площадь!
Знаменитый фонтан ⛲ Треви- это театр шоу времен барокко, который хранит тайны античного и средневекового Рима.
Особенно романтично выглядит набережная реки Тибр. В воде отражаются
огни большого города. Один из самых красивых 🤩 мостов - это мост с
фигурами Ангелов перед величественной крепостью Замком Святого
Ангела. А вид на ватиканский купол собора св. Петра именно ночью создает самую красивую композицию.
Экскурсия подходит для всех гостей вечного города, если вы не хотите
утомляться в долгих пеших прогулках, мечтаете сразу ориентироваться в
городе, знать секреты, которые знают только местные жители.
Возможно проведение экскурсии 🧭 на машине в любое дневное время.

На маршруте предусмотрены следующие остановки с выходом:

  • Колизей,
  • Капиталийский холм с видом на Римский и императорские форумы,
  • рынок Трояна,
  • Большой цирк
  • дворцы Императоров,
  • фонтан Треви,
  • площадь Венеции,
  • площадь Навона,
  • фонтан 4-х рек.
  • Испанская лестница ( по желанию прогулка по площади Испания)
  • замок Св. Ангела ( по желанию)
  • площадь Ватикана перед собором Св. Петра.

По желанию путешественников можно включить посещение:

  • Народная площадь
  • площадь Республики,
  • Авентинский холм, Апельсиновый сад, замочная скважина- святое
отверстие
  • Пантеон- храм всех богов,

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :

    60 евро - для 1-2 человек
    70 евро - от 3 - 5 человек.
    80 евро - от 6 - 7 человек
    Машина для этой экскурсии бронируется на 2 часа
    Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно.
    Возможно корректировать маршрут по желанию.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Услуги водителя оплачиваются отдельно :
    • 60 евро - для 1-2 человек
    • 70 евро - от 3 - 5 человек.
    • 80 евро - от 6 - 7 человек
    • Машина для этой экскурсии бронируется на 2 часа
    • В праздничный, воскресный день и позже 20. 00 - цена может - быть дороже.
    • Встреча в отеле. Возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату, это связанно так же с возможностью / невозможностью въезда в исторический центр Рима, где будут проживать туристы.
    Начало
    🚩 Piazza Colosseo (Колизей)
    Место завершения
    🏁 Площадь св.Петра - Ватикан
    Вечерний Рим на автомобиле
    Вечерний Рим на автомобиле
    Вечерний Рим на автомобиле
    Вечерний Рим на автомобиле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена Г.
    Елена Г.
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    8 отзывов оставили туристы

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