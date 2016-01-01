Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле 🚘 блестящий шанс
полюбоваться Римом в отблесках фонарей!
Под луной площади и фонтаны предстанут перед Вами в мистическом
свете.
Экскурсия предполагает, что все самое главное Вы сможете увидеть не только из окна машины, но дает вам возможность насладиться осмотром самых главных памятников античности и средневековья в неспешной прогулке 👣 на автомобиле мы экономим драгоценное время и получим
блестящий шанс увидеть максимальное количество самых интересных мест
Рима!
Благодаря быстрому передвижению, как на ладони, видны визитные
карточки Вечного Города. Ведущее место среди них занимают величественный Ватикан и могущественный Колизей
По дороге на холм Авентин виднеется Цирк Массимо - Большой цирк.
Рядом Дворцы Императоров на холме, а возле Тибра уста Истины, арка двуликого Януса, храмы Геркулеса и античный театр Марцелла - прадедушка Колизея.
На холме Капитолий с обзорных площадок мысленно перенесемся во
времена Римской империи, где таинственно замерли свидетели былой
славы - Римский и императорские форумы.
Путешествуя во времени мы перенесемся в средневековый Рим. В лунном
обрамлении перед Вами предстанет одна из самых грандиозных площадей
Рима – это площадь Венеции! Нас ожидают Испанская лестница и Народная
площадь!
Знаменитый фонтан ⛲ Треви- это театр шоу времен барокко, который хранит тайны античного и средневекового Рима.
Особенно романтично выглядит набережная реки Тибр. В воде отражаются
огни большого города. Один из самых красивых 🤩 мостов - это мост с
фигурами Ангелов перед величественной крепостью Замком Святого
Ангела. А вид на ватиканский купол собора св. Петра именно ночью создает самую красивую композицию.
Экскурсия подходит для всех гостей вечного города, если вы не хотите
утомляться в долгих пеших прогулках, мечтаете сразу ориентироваться в
городе, знать секреты, которые знают только местные жители.
Возможно проведение экскурсии 🧭 на машине в любое дневное время.
На маршруте предусмотрены следующие остановки с выходом:
- Колизей,
- Капиталийский холм с видом на Римский и императорские форумы,
- рынок Трояна,
- Большой цирк
- дворцы Императоров,
- фонтан Треви,
- площадь Венеции,
- площадь Навона,
- фонтан 4-х рек.
- Испанская лестница ( по желанию прогулка по площади Испания)
- замок Св. Ангела ( по желанию)
- площадь Ватикана перед собором Св. Петра.
По желанию путешественников можно включить посещение:
- Народная площадь
- площадь Республики,
- Авентинский холм, Апельсиновый сад, замочная скважина- святое
отверстие
- Пантеон- храм всех богов,
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
60 евро - для 1-2 человек
70 евро - от 3 - 5 человек.
80 евро - от 6 - 7 человек
Машина для этой экскурсии бронируется на 2 часа
Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно.
Возможно корректировать маршрут по желанию.