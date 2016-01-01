Экскурсия по вечернему Риму на автомобиле 🚘 блестящий шанс

полюбоваться Римом в отблесках фонарей!

Под луной площади и фонтаны предстанут перед Вами в мистическом

свете.

Экскурсия предполагает, что все самое главное Вы сможете увидеть не только из окна машины, но дает вам возможность насладиться осмотром самых главных памятников античности и средневековья в неспешной прогулке 👣 на автомобиле мы экономим драгоценное время и получим

блестящий шанс увидеть максимальное количество самых интересных мест

Рима!

Благодаря быстрому передвижению, как на ладони, видны визитные

карточки Вечного Города. Ведущее место среди них занимают величественный Ватикан и могущественный Колизей

По дороге на холм Авентин виднеется Цирк Массимо - Большой цирк.

Рядом Дворцы Императоров на холме, а возле Тибра уста Истины, арка двуликого Януса, храмы Геркулеса и античный театр Марцелла - прадедушка Колизея.

На холме Капитолий с обзорных площадок мысленно перенесемся во

времена Римской империи, где таинственно замерли свидетели былой

славы - Римский и императорские форумы.

Путешествуя во времени мы перенесемся в средневековый Рим. В лунном

обрамлении перед Вами предстанет одна из самых грандиозных площадей

Рима – это площадь Венеции! Нас ожидают Испанская лестница и Народная

площадь!

Знаменитый фонтан ⛲ Треви- это театр шоу времен барокко, который хранит тайны античного и средневекового Рима.

Особенно романтично выглядит набережная реки Тибр. В воде отражаются

огни большого города. Один из самых красивых 🤩 мостов - это мост с

фигурами Ангелов перед величественной крепостью Замком Святого

Ангела. А вид на ватиканский купол собора св. Петра именно ночью создает самую красивую композицию.

Экскурсия подходит для всех гостей вечного города, если вы не хотите

утомляться в долгих пеших прогулках, мечтаете сразу ориентироваться в

городе, знать секреты, которые знают только местные жители.

Возможно проведение экскурсии 🧭 на машине в любое дневное время.

На маршруте предусмотрены следующие остановки с выходом:

Колизей,

Капиталийский холм с видом на Римский и императорские форумы,

рынок Трояна,

Большой цирк

дворцы Императоров,

фонтан Треви,

площадь Венеции,

площадь Навона,

фонтан 4-х рек.

Испанская лестница ( по желанию прогулка по площади Испания)

замок Св. Ангела ( по желанию)

площадь Ватикана перед собором Св. Петра.

По желанию путешественников можно включить посещение:

Народная площадь

площадь Республики,

Авентинский холм, Апельсиновый сад, замочная скважина- святое

отверстие

Пантеон- храм всех богов,

УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :

60 евро - для 1-2 человек

70 евро - от 3 - 5 человек.

80 евро - от 6 - 7 человек

Машина для этой экскурсии бронируется на 2 часа

Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно.

Возможно корректировать маршрут по желанию.