Прогулка в «сердце» Рима на автомобиле 🚘 проводится в непринуждённой атмосфере, где мы перенесёмся в прошлое и почувствуем пульс одного из самых древних городов на планете.

Разобраться в достопримечательностях 🏛️, истории 📖 и архитектурных памятниках Рима не так-то просто-это огромный музей 🖼 под открытым небом с тысячами интересных объектов. Поэтому индивидуальная экскурсия ⛳ станет вашим проводником в мир римской истории. В течение экскурсии 🧭 вы услышите множество интересных фактов, удивительных историй и легенд, которые помогут лучше понять Рим от его основания до современности. Маршрут составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию Вечного города.