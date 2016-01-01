Колизей, Римский и императорские форумы, Большой цирк, дворцы Императоров, уста Истины, Бычий форум, театр Марцелла, Капитолийский холм, площадь Венеции, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона, фонтан 4-х, рек, река Тибр, Дворец правосудия (знаменитый по фильму "Спрут"), замок Св. Ангела, площадь Ватикана перед собором Св. Петра.
На маршруте предусмотрены следующие остановки с выходом:
Колизей
Капитолийский холм с видом на Римский и императорские форумы
Большой цирк
дворцы Императоров
фонтан Треви
площадь Венеции
площадь Навона
фонтан 4-х рек.
-- Пантеон
замок Св. Ангела ( по желанию)
площадь Ватикана перед собором Св. Петра.
По желанию путешественников можно включить посещение:
-- Испанская площадь
-- Испанская лестница
-- Народная площадь
площадь Республики
Авентинский холм
-- Апельсиновый сад, замочная скважина — святое
отверстие
Еврейский квартал
площадь Ларго Аржентина ( археологический комплекс)- место убийства Юлия Цезаря.
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно.
Возможно корректировать маршрут по желанию.
Прогулка в «сердце» Рима на автомобиле 🚘 проводится в непринуждённой атмосфере, где мы перенесёмся в прошлое и почувствуем пульс одного из самых древних городов на планете.
Разобраться в достопримечательностях 🏛️, истории 📖 и архитектурных памятниках Рима не так-то просто-это огромный музей 🖼 под открытым небом с тысячами интересных объектов. Поэтому индивидуальная экскурсия ⛳ станет вашим проводником в мир римской истории. В течение экскурсии 🧭 вы услышите множество интересных фактов, удивительных историй и легенд, которые помогут лучше понять Рим от его основания до современности. Маршрут составлен таким образом, что за несколько часов вы сумеете почувствовать неповторимую магию Вечного города.
Также индивидуальная экскурсия по Риму на авто гораздо менее утомительна, позволяет увидеть намного больше интересных мест, включая смотровые площадки с великолепными панорамными видами на Вечный город 🏙️ увидите:
Колизей
Римский и императорские форумы,
Арка Константина
Большой цирк
дворцы Императоров,
Капитолийский холм
античный театр Марчелло
бычий форум
античные храмы, Геркулеса и Портуна,
уста Истины,
Пантеон
площадь Венеции - алтарь Отечества.
Пантеон- античный храм всех богов.
площадь Навона, (фонтан 4-х рек архитектора Бернини)
фонтан Треви,
Тибр,
замок Святого ангела,
Ватикан (собор Святого Петра снаружи)
площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,
вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
По желанию путешественников можно включить посещение:
--- площадь Испании,
--- Испанская лестница,
--- фонтанчик "Баркача"
площадь Республики,
Авентинский холм,
Апельсиновый сад, замочная скважина — святое
отверстие,
Еврейский квартал,
Археологический комплекс- место убийства Юлия Цезаря.
Увеличение времени экскурсии оплачивается дополнительно.
Возможно корректировать маршрут по желанию.
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.
Что входит
услуги гида
Экскурсия предполагает скидку от 20% до 40%, если вы разрешаете присоединение других участников от 2 до 4 человек.
Что не входит
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
60 евро - для 1-2 человек
70 евро - для 3-5 человек
80 евро - для 6-7 человек
Машина для этой экскурсии бронируется на 2 часа
В праздничный, воскресный день и позже 20. 00 - цена может - быть дороже.
Встреча в отеле и возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату.
Начало
🚩 1. Выход из метро Колизей. У зеленого киоска
Место завершения
🏁 Площадь св.Петра - Ватикан
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.