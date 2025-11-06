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Мы увидим единственный античный языческий храм – Пантеон; посетим Капитолийский холм, полностью спроектированный Микеланджело.



Я покажу вам Ватикан и собор Святого Петра, проведу сквозь века к местам убийства Цезаря, выступлений Цицерона, костров инквизиции и еврейского гетто. Мы пройдём по всему Риму, увидим его взлёты и падения, триумф и смерть великих деятелей. Я покажу вам Вечный город, и вы узнаете всего за шесть часов всю его многовековую 5 36 отзывов

Mauter Ваш гид в Риме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €450 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 36 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-8 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вечный город - город сокровищ, сосредоточение духовных и материальных богатств всего мира. Пласты многовековой истории. Мы переходим из одного века в другой… Античные развалины, стены императорского и царского Рима, площади, дворцы и фонтаны папского Рима. Наша задача за короткое время посмотреть и узнать как можно больше интересного, не только впитать в себя полезную информацию, но и почувствовать атмосферу, очарование и ритм Вечного города. Мы начнем наше путешествие с Колизея (внешний обзор). Я расскажу вам самые "лакомые кусочки" из его многовековой и потрясающей истории. О нем можно рассказывать бесконечно. Мы с вами вообразим каким красавцем был Колизей в период своего расцвета и представим, что происходило на его арене на протяжении всей его богатейшей истории… Мы прогуляемся вдоль римских и императорских форумов и вспомним какими они были в старые римские времена, как сверкала позолота его базилик, храмов и дворцов, как курился дымок над храмом Весты, как выступали на рострах Юлий Цезарь, Марк Антоний, Цицерон, Петроний, Светоний., как веселился римский народ на Сатурналиях. И вот мы приближаемся к Капитолийской площади, поднимаемся по лестнице Кордоната - творении Микеланджело. Капитолийский холм полностью спроектировал Микеланджело, благодаря ему эта площадь и ее Дворцы, в которых теперь находятся музеи, так гармонично смотрятся. С ней соседствует Церковь Санта Мария «Жертвенник небесный». В базилике хранятся мощи Святой Елены, так же чудотворная икона Мадонны Арачели (10 в.),и скульптура младенца Иисуса, обладающую волшебными свойствами, надгробие папы Гонория IV, усыпальницы различных аристократических семейств Рима с надгробиями работы, в числе прочих, Донателло и Микеланджело, а также цикл фресок кисти Пинтуриккьо. Перед нами разворачивается Площадь Венеции, она получила свое название от Венецианского дворца (1455). Во внутреннем дворе этого дворца Находится очаровательный фонтан "Венчание Венеции с Морем". Впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан - фонтан "Треви" - гимн воде и акведукам Рима. Затем мы отправимся по живописной дороге на Испанскую площадь, нарядную, всегда элегантную, легкую как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Затем мы следуем к Храму всех богов - Пантеону. С этим древним храмом связано много историй, легенд и интереснейших фактов. Пантеон - единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа. Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". Этот шедевр Бернини с египетским обелиском в центре имеет свою историю, и одна из легенд о Борромини и Бернини входит в число историй, повествующих о мести и шутке в искусстве. Дальше наш путь лежит к Замку св. Ангела. За всю историю существования в замке разворачивалось множество интриг, было пролито много невинной крови. Несмотря на ангельское название, это сооружение вдохновило Данте на описание ада в своей «Божественной комедии». Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои истории и тайны и вы тоже услышите о них. Здесь каждое воскресенье в полдень выступает папа из окна Апостольского дворца. Папа Франческо и обращается к собравшемуся на площади народу с теплыми сердечными словами благословения, после чего он всем желает хорошего обеда. Колоннада Бернини, обрамляющая площадь поражает своим великолепием, она как будто берет в объятия площадь с храмом и весь город. Мы найдем время и для того, чтобы выпить вкуснейший капучино и насладиться самым лучшим в мире римским мороженым.

С понедельника по воскресенье в 9.00. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Колизей (внешний обзор)

Римские форумы (внешний обзор)

Венецианская площадь

Дворик палаццо Венеции

Капитолийский холм

Инсула 2 века

Фонтан Треви

Испанская пл

Площадь Колона

Церкви Св. Игнатия Лойолы и Санта Мария сопра Минерва

Пантеон

Пл. Навона

Замок Св. Ангела

Площадь и Базилика Святого Петра Что включено Услуги гида Что не входит в цену Обеды

Билеты в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Колизей, у выхода из метро Завершение: Площадь св. Петра Когда и сколько длится? Когда: С понедельника по воскресенье в 9.00. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.