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Весь Рим. О Рим – ты целый мир!

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14 отзывов
Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Мы пройдём по всему Риму, увидим его взлёты и падения, триумф и смерть великих деятелей.

Я покажу вам Вечный город 🏙️, и вы узнаете всего за шесть часов всю его многовековую историю 📖.

Мы увидим единственный античный языческий храм – Пантеон; посетим Капитолийский холм, полностью спроектированный Микеланджело.

Я покажу вам Ватикан и собор Святого Петра, проведу сквозь века к местам убийства Цезаря, выступлений Цицерона, костров инквизиции и еврейского гетто.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €220 за экскурсию

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Весь Рим. О Рим – ты целый мир!
Весь Рим. О Рим – ты целый мир!

Что вы увидите

  • Колизей (внешний обзор)
  • Римские форумы (внешний обзор)
  • Венецианская площадь
  • Капитолийский холм
  • Театр Марцелла
  • Портик Октавии
  • Еврейское гетто
  • Площадь Маттеи, фонтан Черепах
  • Площадь Арджентина
  • Фонтан Треви
  • Испанская пл.
  • Пантеон
  • Пл. Навона
  • Замок Св. Ангела
  • Площадь и Базилика Святого Петра
Весь Рим за 6 час. Ну скажем так: почти весь. … Вечный город 🏙️ - город сокровищ, сосредоточение духовных и материальных богатств всего мира. Пласты многовековой истории 📖. Мы переходим из одного века в другой... Античные развалины, стены императорского и царского Рима, площади, дворцы и фонтаны папского Рима. Наша задача за короткое время посмотреть и узнать как можно больше интересного, не только впитать в себя полезную информацию, но и почувствовать атмосферу, очарование и ритм Вечного города.
Мы начнем наше путешествие с Колизея (внешний обзор). Я расскажу вам самые "лакомые кусочки" из его многовековой и потрясающей истории. О нем можно рассказывать бесконечно. Мы с вами вообразим каким красавцем был Колизей в период своего расцвета и представим, что происходило на его арене на протяжении всей его богатейшей истории...
Мы прогуляемся вдоль римских и императорских форумов и вспомним какими они были в старые римские времена, как сверкала позолота его базилик, храмов и дворцов, как курился дымок над храмом Весты, как выступали на рострах Юлий Цезарь, Марк Антоний, Цицерон, Петроний, Светоний., как веселился римский народ на сатурналиях.
И вот мы приближаемся к Капитолийской площади, поднимаемся по лестнице Кордоната - творении Микеланджело. Капитолийский холм полностью спроектировал Микеланджело, благодаря ему эта площадь и ее Дворцы, в которых теперь находятся музеи 🖼, так гармонично смотрятся.
С ней соседствует Церковь ⛪ Санта Мария «Жертвенник небесный». В базилике хранятся мощи Святой Елены, так же чудотворная икона Мадонны Арачели (10 в. ), и скульптура младенца Иисуса, обладающую волшебными свойствами, надгробие папы Гонория IV, усыпальницы различных аристократических семейств Рима с надгробиями работы, в числе прочих, Донателло и Микеланджело, а также цикл фресок кисти Пинтуриккьо.
Перед нами разворачивается Площадь Венеции, она получила свое название от Венецианского дворца (1455). Во внутреннем дворе этого дворца Находится очаровательный фонтан ⛲ "Венчание Венеции с Морем".
И вот мы уже на площади Арджентина, здесь находятся развалины самых древних языческих храмов. А в Театре Помпея, остатки которого находятся частично под проезжей частью дороги, когда в давние времена в 44 году до н. э. был убит Юлий Цезарь.
Вступив на тихую умиротворенную площадь Маттео с очаровательным фонтаном Черепах, которая имеет свою интересную историю, мы окажемся на границе с еврейским гетто.
Впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан - фонтан "Треви" - гимн воде и акведукам Рима.
Затем мы отправимся по живописной дороге на Испанскую площадь, нарядную, всегда элегантную, легкую как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду.
Затем мы следуем к Храму всех богов - Пантеону. С этим древним храмом связано много историй, легенд и интереснейших фактов. Пантеон - единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа.
Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". Этот шедевр Бернини с египетским обелиском в центре имеет свою историю, и одна из легенд о Борромини и Бернини входит в число историй, повествующих о мести и шутке в искусстве.
Дальше наш путь лежит к Замку св. Ангела. За всю историю существования в замке разворачивалось множество интриг, было пролито много невинной крови. Несмотря на ангельское название, это сооружение вдохновило Данте на описание ада в своей «Божественной комедии».
Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои истории и тайны и вы тоже услышите о них. Здесь каждое воскресенье в полдень выступает папа из окна Апостольского дворца. Папа Франческо и обращается к собравшемуся на площади народу с теплыми сердечными словами благословения, после чего он всем желает хорошего обеда. Колоннада Бернини, обрамляющая площадь поражает своим великолепием, она как будто берет в объятия площадь с храмом и весь город.
Мы найдем время и для того, чтобы выпить 🍹 вкуснейший капучино и насладиться самым лучшим в мире римским мороженым.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды
  • Билеты в музеи
Начало
🚩 Колизей, у выхода из метро
Место завершения
🏁 Площадь св. Петра
Весь Рим. О Рим – ты целый мир!
Весь Рим. О Рим – ты целый мир!
Весь Рим. О Рим – ты целый мир!
Весь Рим. О Рим – ты целый мир!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория М.
Виктория М.
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14 отзывов оставили туристы

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