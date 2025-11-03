Мои заказы

Все сокровища Рима: классическая обзорная экскурсия

Современный Рим - это машина времени! Прогуливаясь среди руин и храмов, вы узнаете о великих людях и эпохах, оставивших след в истории
Современный Рим предлагает уникальную возможность путешествия во времени.

Экскурсия охватывает ключевые достопримечательности, такие как Замок Святого Ангела, Площадь Навона и Колизей. Посетители узнают о роли католической церкви и искусстве Ренессанса.

Пантеон и Базилика Святой Марии над Минервой раскрывают архитектурные тайны, а Алтарь Отечества Витториано демонстрирует стремление к объединению Италии. Римский Форум и Колизей расскажут о древних традициях и событиях, формировавших город
4.5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть знаменитые римские руины
  • 🎨 Погрузиться в искусство Ренессанса
  • 🏰 Посетить исторические замки и площади
  • 🕌 Узнать о влиянии католической церкви
  • 🗺️ Исследовать древние форумы и храмы
Время начала: 11:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Замок Святого Ангела
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Базилика Святой Марии над Минервой
  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества Витториано
  • Римский Форум
  • Колизей

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов.
Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини.
Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди.
Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело.
Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства.
Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью».
Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима.
Колизей, который до сих пор считается чудом света.

Организационные детали

  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в Пантеон (€5 с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Побывали на экскурсии в сентября 2025 года. Экскурсовод Ирина очень хорошо подает материал об истории города, маршрут включает в себя не только известные памятники архитектуры, но и скрытые от глаз обычных туристов уголки Рима. Было очень интересно, спасибо!
Режиссер Гил 👍🏼 спасибо Ирине)
