Современный Рим предлагает уникальную возможность путешествия во времени.
Экскурсия охватывает ключевые достопримечательности, такие как Замок Святого Ангела, Площадь Навона и Колизей. Посетители узнают о роли католической церкви и искусстве Ренессанса.
Пантеон и Базилика Святой Марии над Минервой раскрывают архитектурные тайны, а Алтарь Отечества Витториано демонстрирует стремление к объединению Италии. Римский Форум и Колизей расскажут о древних традициях и событиях, формировавших город
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть знаменитые римские руины
- 🎨 Погрузиться в искусство Ренессанса
- 🏰 Посетить исторические замки и площади
- 🕌 Узнать о влиянии католической церкви
- 🗺️ Исследовать древние форумы и храмы
Что можно увидеть
- Замок Святого Ангела
- Площадь Навона
- Пантеон
- Базилика Святой Марии над Минервой
- Площадь Венеции
- Алтарь Отечества Витториано
- Римский Форум
- Колизей
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Замок Святого Ангела — строился по заказу императора Адриана как мавзолей, а позднее использовался в качестве крепости, в которой папы римские спасались от варварских набегов.
Площадь Навона — в древности здесь находился стадион императора Домициана, а в эпоху Возрождения — место, где соревновались в искусстве скульптуры и архитектуры два гения: Бернини и Борромини.
Пантеон — храм всех богов. Мы полюбуемся куполом, и вы выясните, почему архитекторы средних веков верили, что его создали ангелы, а не люди.
Базилика Святой Марии над Минервой, где похоронена покровительница Италии — Святая Екатерина Сиенская. Здесь можно в подробностях рассмотреть одну из знаменитых статуй Микеланджело.
Площадь Венеции у подножия Капитолийского холма, где когда-то располагалось представительство Венецианского государства.
Алтарь Отечества Витториано — беломраморный архитектурный ансамбль, посвящённый объединению Италии. Любуясь им, вы поймёте, почему римляне называют его «вставной челюстью».
Римский Форум, где в древности устраивались народные собрания, проводились языческие обряды и проходили судебные заседания. Именно отсюда началась вся история Рима.
Колизей, который до сих пор считается чудом света.
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются входные билеты в Пантеон (€5 с человека).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 14 отзывах
З
Зайнаб
3 ноя 2025
Отличный гид, была очень интересная и информативная экскурсия!
Н
Николай
1 ноя 2025
Экскурсовод Ирена. Материал не структурирован, рассказ не интересен. Экскурсия похожа на прогулку со знакомой, которая вроде что-то знает о Риме, но это не точно. Несколько раз предлагала взять ещё одну экскурсию по цене «без агентства». Разочарование.
Нонна
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что вам показалась наша экскурсия не интересной, наверное вы выбрали не свой формат экскурсии. Наша экскурсия построена
Н
Наталья
28 окт 2025
Очень хороший маршрут, хотелось бы более структурированного рассказа, не помешали бы наушники, потому что окружающий шум мешал слышать гида, хотелось бы больше истории. Люблю когда гиды с воодушевлением и любовью рассказывают о своем городе. К сожалению, не почувствовала этого от Джулии. Но будет интересна экскурсия тем, кто не хочет вдаваться в подробности истории и пройтись по знаковым и красивым местам.
П
Павел
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия, Юлия рассказала очень много интересных фактов о достопримечательностях Рима. Маршрут интересный через весь Рим от ангелов до Колизея.
Е
Елена
25 сен 2025
Гид Джулия просто огонь! Очень интересно, динамично, много исторической информации. Еще и фотографировала нас)) рекомендую!
K
Ksenia
24 сен 2025
Экскурсия достаточна информационная. все понравилось
К
Кира
20 сен 2025
Побывали на экскурсии в сентября 2025 года. Экскурсовод Ирина очень хорошо подает материал об истории города, маршрут включает в себя не только известные памятники архитектуры, но и скрытые от глаз обычных туристов уголки Рима. Было очень интересно, спасибо!
Яна
18 июн 2025
Дочке 12л было интересно, познавательно и очень понравилось! Даже я для себя, не впервые в Риме, но открыла много интересной информации. Рекомендую 👍🏻
Ю
Юлия
14 июн 2025
Были с экскурсоводом Ириной. Все очень понравилось, экскурсия интересная и занимательная. Рекомендую, особенно если не в жаркий сезон.
Ф
Федор
10 июн 2025
Режиссер Гил 👍🏼 спасибо Ирине)
N
Natalia
9 июн 2025
Слова благодарности гиду Юлия. Очень интересная и информативная экскурсия! ❤️
Ю
Юлия
8 мая 2025
Благодарим Джулию за прекрасную экскурсию. Получили удовольствие, прогуливаясь в приятной компании позитивного и эрудированного человека! Рекомендуем)
Ш
Шамиль
29 апр 2025
Спасибо Ирине за познавательную и интересную экскурсию.
Е
Елена
27 апр 2025
Ваше впечатление зависит от того, кто проводит экскурсию! Если повезет - хорошо, но может быть абсолютно посредственный экскурсовод со скудным словарным запасом. А маршруты всегда замечательные. Чего не скажешь про всех экскурсоводов на этой платформе. И выбирать возможностт нет!
Нонна
Ответ организатора:
Елена спасибо за обратную связь!
Кроме вас на экскурсии были другие туристы. Я связалась с ними и им экскурсия очень понравилась.
В нашей команде работают профессиональные гиды. Но как и в любой профессии нет предела совершенству.
Я прийму во внимание ваше замечание.
