впервые на этом ресурсе, и нам очень понравилось!

Гид Наталья отвечала быстро и четко, мы заранее обо всех нюансах договорились. Нас встретили по прилету (в машине было детское автокресло), а после экскурсии и свободного времени на обед забрали и отвезли в аэропорт.

Мы отлично потратили время нашей длинной стыковки.

Наталья и Владислав были очень любезны, интересные собеседники, замечательно нашли подход к моим разным по возрасту детям. Наталья рассказала много интересного про Рим, показала нам город так, как мы бы не увидели сами. Малыш временами уставал и тогда Владислав развлекал его в машине, пока мы осматривали очередную достопримечательность. Мы чувствовали себя не потребителями сервиса, а гостями у радушных хозяев и увезли самые теплые воспоминания. Спасибо большое!