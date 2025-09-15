Мои заказы

Триумфальная арка Тита – экскурсии в Риме

Найдено 6 экскурсий в категории «Триумфальная арка Тита» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 44%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Пешая
3.5 часа
-
44%
52 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Увидеть главное за 3,5 часа и услышать живую историю Вечного города
Начало: У Капитолийской лестницы
Завтра в 15:00
11 дек в 09:00
€40€72 за человека
Все дороги ведут в Рим
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
€180 за всё до 5 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
На машине
3 часа
-
5%
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
Уникальная возможность увидеть Рим с семи холмов за три часа. Откройте для себя величие Вечного города с комфортом и увлекательными историями
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€294€309 за всё до 3 чел.
Весь Рим за пару часов: обзорная прогулка
Пешая
2.5 часа
-
9%
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Весь Рим за пару часов
Путешествие по Риму, где каждый шаг рассказывает о величии империи и изяществе Ренессанса. Познакомьтесь с символами Вечного города, от Колизея до Пантеона
Начало: У замка Святого Ангела
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 15:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50€55 за человека
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Пешая
2.5 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
11 дек в 15:00
€171 за всё до 5 чел.
Рим - город вечный
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Рим - город вечный
Погрузитесь в историю Рима с опытным гидом! Узнайте о древних императорах и современном городе. Откройте для себя магию вечного города
Начало: У Колизея
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
14 дек в 10:00
20 дек в 10:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 сентября 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Наталья полностью подстроилась под наши потребности и цели. За короткое время показала все главные места Вечного города и рассказала факты, о которых мы никогда не слышали. Только положительные эмоции!!
  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой жары на улице, взяв
    читать дальше

    на экскурсию в свой прохладный автомобиль и показав нам уникальные места Рима, куда бы мы сами точно не добрались. Узнали от нее много интересного о городе и посмотрели на него с обзорных площадок.

  • М
    Михаил
    10 августа 2025
    Рим - город вечный
    Все эпитеты красноречия недостаточны для того, чтобы описать экскурсионный опыт с Надеждой. Я в восторге и состоянии наслаждения, благодарю за такой прекрасный день. Настоятельно рекомендую и желаю успехов🖤
  • В
    Вадим
    21 июля 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Хорошая экскурсия с отличным гидом Натальей
  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Интересно и познавательно. Весь Рим как на ладони!
  • И
    Ирина
    6 июня 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Автопрогулка по холмам Рима - отличная задумка!
    Пешком никогда не посетишь столько мест в один день.

    Гид Наталья - прекрасна! Грамотный русский язык, приятная собеседница, внимательная и отзывчивая.
    Наталья, спасибо!
  • В
    Владимир
    7 апреля 2025
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Спасибо Наталье за экскурсию! Было очень интересно и позновательно!
  • А
    Анна
    26 сентября 2024
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Моя искренняя сердечная благодарность и восхищение профессионализмом и человечностью Натальи просто не знают границ!!! всего за несколько часов я узнала
    читать дальше

    все самое вкусное и полезное о прекрасном вечном городе и даже побывала в другой стране (Ватикане)! Все это сопровождалось атмосферной фото-и видеосьемкой с поиском максимально выгодных ракурсов, а также комфортнейшим трансфером.. было полное ощущение того, что у меня в Риме появилась своя крестная фея! 🧚‍♀️Желаю Вам от всего ❤️успехов, тепла и процветания во всех сферах, и, надеюсь, до новых встреч! 🧚‍♀️

  • А
    Анна
    18 сентября 2024
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Наталья - самый профессиональный чудесный гид! Очень талантливый и теплый. Рим - такой волшебный 🪄, спасибо большое Наталье за неизгладимые впечатления и эмоции дня:) очень рекомендую 🔥🔥🔥
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
    Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев.
    Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
  • Y
    Yuliya
    25 декабря 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
  • Н
    Николай
    28 мая 2023
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.
  • T
    Tatyana
    10 декабря 2022
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мы были в Риме на длинной пересадке, с двумя детьми, одному из которых два года, поэтому забронировали экскурсию на машине,
    читать дальше

    впервые на этом ресурсе, и нам очень понравилось!
    Гид Наталья отвечала быстро и четко, мы заранее обо всех нюансах договорились. Нас встретили по прилету (в машине было детское автокресло), а после экскурсии и свободного времени на обед забрали и отвезли в аэропорт.
    Мы отлично потратили время нашей длинной стыковки.
    Наталья и Владислав были очень любезны, интересные собеседники, замечательно нашли подход к моим разным по возрасту детям. Наталья рассказала много интересного про Рим, показала нам город так, как мы бы не увидели сами. Малыш временами уставал и тогда Владислав развлекал его в машине, пока мы осматривали очередную достопримечательность. Мы чувствовали себя не потребителями сервиса, а гостями у радушных хозяев и увезли самые теплые воспоминания. Спасибо большое!

  • И
    Игорь
    9 марта 2020
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Идеальный вариант начать знакомиться с Вечным городом
  • А
    Алиса
    9 марта 2020
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Очень понравилась экскурсия, маршрут. Наталья заинтересовала сразу. Много знает. Очень доброжелательна,вежливая и пунктуальная. Спасибо!
  • Е
    Елена
    24 февраля 2020
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Хочу выразить свою благодарность Наталье. У нас было всего 1,5 дня в Риме, и нам хотелось показать дочкам, 17 и
    читать дальше

    14 лет, Рим, чтобы он им запомнился и полюбился. Что бы было желание вернуться. Наталья провела экскурсию на пять с плюсом. За три час мы увидели практически все главные достопримечательности Рима. Получили достоверную историческую информацию, изложенную в непринужденной манере. Наталья нашла подход к нашим девочкам и три часа пролетели как одно мгновение. Если вы хотите, чтобы ваши дети получили удовольствие от вечного города, проведите экскурсию с Натльей.

  • Д
    Дмитрий
    6 февраля 2020
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    От этой экскурсии мы получили совсем не те впечатления, которые ожидали. Я думала это будет рассказ о достопримечательностях и всё.
    читать дальше

    А на самом деле мы не только услышали, увидели, но и соприкоснулись с множеством артефактов, о которых даже не слышали. Спасибо Наталье, очень рекомендую.

  • И
    Ирина
    11 сентября 2019
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Спасибо Нате, мы узнали много нового, интересного про любимый город
  • М
    Марина
    23 августа 2019
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Мы в восторге от экскурсии и замечательного гида Натальи!!! Было очень интересно и познавательно! Наталья, спасибо Вам огромное!!!!
  • L
    Lyshtva
    21 июня 2019
    Автопрогулка по семи холмам Рима
    Добрый день
    Мы хотели автопрогулку - мы ее получили. Это была реально ПРОГУЛКА, которая прекрасно организована.
    Информации по сути, по содержанию мало.
    С ув. Оксана

