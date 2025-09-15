-
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Увидеть главное за 3,5 часа и услышать живую историю Вечного города
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
Автопрогулка по семи холмам Рима
Уникальная возможность увидеть Рим с семи холмов за три часа. Откройте для себя величие Вечного города с комфортом и увлекательными историями
Весь Рим за пару часов
Путешествие по Риму, где каждый шаг рассказывает о величии империи и изяществе Ренессанса. Познакомьтесь с символами Вечного города, от Колизея до Пантеона
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Рим - город вечный
Погрузитесь в историю Рима с опытным гидом! Узнайте о древних императорах и современном городе. Откройте для себя магию вечного города
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей15 сентября 2025Наталья полностью подстроилась под наши потребности и цели. За короткое время показала все главные места Вечного города и рассказала факты, о которых мы никогда не слышали. Только положительные эмоции!!
- ИИрина14 августа 2025Мы путешествовали по Риму в августе и Наталья в один из дней спасла нас от невыносимой жары на улице, взяв
- ММихаил10 августа 2025Все эпитеты красноречия недостаточны для того, чтобы описать экскурсионный опыт с Надеждой. Я в восторге и состоянии наслаждения, благодарю за такой прекрасный день. Настоятельно рекомендую и желаю успехов🖤
- ВВадим21 июля 2025Хорошая экскурсия с отличным гидом Натальей
- ННаталья19 июня 2025Интересно и познавательно. Весь Рим как на ладони!
- ИИрина6 июня 2025Автопрогулка по холмам Рима - отличная задумка!
Пешком никогда не посетишь столько мест в один день.
Гид Наталья - прекрасна! Грамотный русский язык, приятная собеседница, внимательная и отзывчивая.
Наталья, спасибо!
- ВВладимир7 апреля 2025Спасибо Наталье за экскурсию! Было очень интересно и позновательно!
- ААнна26 сентября 2024Моя искренняя сердечная благодарность и восхищение профессионализмом и человечностью Натальи просто не знают границ!!! всего за несколько часов я узнала
- ААнна18 сентября 2024Наталья - самый профессиональный чудесный гид! Очень талантливый и теплый. Рим - такой волшебный 🪄, спасибо большое Наталье за неизгладимые впечатления и эмоции дня:) очень рекомендую 🔥🔥🔥
- ООлеся15 марта 2024Мне очень понравился и формат экскурсии, и с погодой нам посчастливилось.
Наталья нам показала множество интересных локаций и рассказала интересные факты как из истории Италии, Рима, так и из жизни итальянцев.
Благодарю нашего гида, Наталью, за прекрасную экскурсию!
- YYuliya25 декабря 2023Наталья провела великолепную, познавательную экскурсию по Риму. Все было на высшем уровне. Знания Рима и истории на глубоком уровне. Благодарим Наталью от лица всей моей семьи. С Рождеством 🌲🥂🍾
- ННиколай28 мая 2023Спасибо Наталье за экскурсию. Все прошло отлично. Прекрасное знание города и истории. Очень познавательно.
- TTatyana10 декабря 2022Мы были в Риме на длинной пересадке, с двумя детьми, одному из которых два года, поэтому забронировали экскурсию на машине,
- ИИгорь9 марта 2020Идеальный вариант начать знакомиться с Вечным городом
- ААлиса9 марта 2020Очень понравилась экскурсия, маршрут. Наталья заинтересовала сразу. Много знает. Очень доброжелательна,вежливая и пунктуальная. Спасибо!
- ЕЕлена24 февраля 2020Хочу выразить свою благодарность Наталье. У нас было всего 1,5 дня в Риме, и нам хотелось показать дочкам, 17 и
- ДДмитрий6 февраля 2020От этой экскурсии мы получили совсем не те впечатления, которые ожидали. Я думала это будет рассказ о достопримечательностях и всё.
- ИИрина11 сентября 2019Спасибо Нате, мы узнали много нового, интересного про любимый город
- ММарина23 августа 2019Мы в восторге от экскурсии и замечательного гида Натальи!!! Было очень интересно и познавательно! Наталья, спасибо Вам огромное!!!!
- LLyshtva21 июня 2019Добрый день
Мы хотели автопрогулку - мы ее получили. Это была реально ПРОГУЛКА, которая прекрасно организована.
Информации по сути, по содержанию мало.
С ув. Оксана
