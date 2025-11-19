Юбилейный год — это уникальное событие, происходящее только в Риме.
Раз в 25 лет здесь открываются Святые двери храмов, через которые проходят миллионы паломников со всего мира. На экскурсии вы посетите главные базилики Юбилея и взглянете на чудотворные реликвии.
Увидите Рим таким, каким его редко показывают гостям — городом древних традиций и чудес, скрытых за привычными фасадами.
Раз в 25 лет здесь открываются Святые двери храмов, через которые проходят миллионы паломников со всего мира. На экскурсии вы посетите главные базилики Юбилея и взглянете на чудотворные реликвии.
Увидите Рим таким, каким его редко показывают гостям — городом древних традиций и чудес, скрытых за привычными фасадами.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- базилику Санта-Мария-Маджоре, первую Святую дверь, Вифлеемские ясли и чудотворную икону Salus Populi Romani.
- церковь Святого Петра в Веригах, где хранятся оковы апостола Петра и знаменитая скульптура «Моисей» Микеланджело.
- Колизей (внешний осмотр) — символ мученичества первых христиан.
- Триумфальную арку Константина — памятник победы, изменившей ход истории и судьбу христианства.
- базилику Святого Климента — настоящий «слоёный пирог истории». Здесь покоится святой Кирилл и скрыты древние святилища бога Митры.
- баптистерий Латеранской базилики, где, по легенде, принял крещение сам император Константин Великий.
- Святую лестницу (внешний осмотр) — ту самую, по которой, согласно преданию, Иисус поднимался на суд к Пилату.
- Латеранскую базилику — первую официальную христианскую церковь, где хранятся реликварии с головами апостолов Петра и Павла, работы Борромини и открыта последняя Святая дверь.
Мы поговорим:
- об истории Юбилейного года и традиции открывать Святые двери.
- императоре Константине и его тёмной стороне — политических интригах и трагических решениях.
- святой Елене, матери Константина, которая привезла в Рим Святые Дары, включая Лестницу Пилата и Крест Господень.
- гении Микеланджело и мастере Борромини, которые сумели выразить веру через искусство.
- Кирилле и Мефодии, первых славянских просветителях, и истории славянской письменности.
- альтернативах раннему христианству, язычестве и таинственных мистериях бога Митры.
- таинстве крещения и крёстных родителях.
- апостолах и о том, какой ценой — через гонения, тюрьмы и мученичество — им удалось распространить христианство по всему миру.
Организационные детали
- Святые двери будут открыты до конца 2025 года, после чего их замуруют на 25 лет — до следующего юбилея.
- На экскурсии предусмотрена короткая кофе-пауза с видом на Колизей.
- Дополнительные расходы по желанию: входной билет в нижние уровни базилики Святого Климента — €10 за чел., кофе — €2–3.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Санта-Мария-Маджоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Риме
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
Индивидуальная
до 8 чел.
Юбилейный 2025 год в Риме
Пройти через Святые врата собора Святого Петра, посетить гроты и купол
Начало: На Пути примирения (via della Concilliazione)
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€210 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
Сегодня в 08:00
22 ноя в 08:00
от €240 за всё до 6 чел.