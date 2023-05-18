Адриан относился к одних из самых незаурядных римских императоров. Наделенный многими талантами, редким умом и чувствительным сердцем он сделал бы прекрасную карьеру как на военном поприще, так и на административном. Но судьба приготовила ему неожиданный дар-он стал императором самой великой империи античного времени. С неутомимой энергией Адриан принялся отстраивать Рим, соревнуясь с лучшими архитекторами и одним из его шедевром стала вилла Адриана, расположенная в Тиволи. Это было идеальное место с головокружительными видами,где уже раннее были постороены 4 акведука, где были огромные запасы травертина и где хозяин этих территорий был человек с безграничными возможностями и богатой фантазией. Свои архитектурные импровизации он отшлифовал в своих бесконечных путешествиях по своей бескрайней империи. Особенно потрясли его Греция и Египет, чьи самые необыкновенные уголки он воплотил в своей тибуртинской вилле.

Это Печиле, напоминавший ему расписанный портик в Афинах, вызвавший огромное восхищение у Адриана. Это Большие и Малые термы, построенные по последнему слову античных технологий, и Гелиокамино, где центральный круглый зал завершался глазом на куполе, похожим на окулюс Пантеона. Глаз закрывался с помощьюбронзовой крышки, приводимой в действие специальным механизмом. Поразительно, что существовал и второй свод и горячий воздух циркулировалмежду 2 слоями крыш, создавая эффект сауны.

Большое количество воду позволило Адриану кроме сооружения 3 терм создать совершенно уникальный водоем под названием Канопа. Водоем, украшенный восхитительными статуями напоминал ему одно египетское поселение Абукир возле Александрии. Это место не только отличалось своей роскошью, известной во всей древности, но и окрашенное печальными воспоминании о свое любимчике Антиное, который здесь утонул. Место это так же отличается своей роскошью, но гораздо более оригинальнее египетского подлинника. Здесь в нимфее Адриану удалось создать дверь из текущей воды, которая полностью изолировала его и своих гостей от любопытных глаз гуляющих между роскошных статуй и фонтанов.

На вилле есть подлинный шедевр, который был отражением буйной фантазии Адриана и никак не был связан с его путешествиями. Это морской театр, и увы создатель не оставил никаких объяснений этой единственной в своем роде конструкции. Театр, представляющий маленькую виллу в миниатюре, окруженной рвом с водой и портиком из изящных ионических колонн и сообщался двумя подъемными мостиками. Адриан запирался в своей вилле и занимался в ней одинокими медитациями и размышлениями о своей необыкновенной жизни.

Жизнь на вилле проходила как на поверхности, так и под землей. Бесконечные галереи и криптопортики связывали каждое здание виллы и не позволяли прислуге появиться в вилле и оскорбить аристократов своим жалким видом. В глубине виллы располагался императорский дворец, где комнаты помимо своей роскошного убранства были отапливаемыми, что являлось ноу хау 2 века. Особенного внимания заслуживают полы, выполненные из цветного мрамора и напоминающие восточные ковры. Экскурсия может быть интересна как любителям истории и архитектуры, а также любителям длинных прогулок вдоль исключительных по своей красоте зданий, водоемов, перистилей, храмов и павильонов.