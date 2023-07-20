Итальянская роскошьОднажды в далеком феврале 1550 году происходил конклав в Ватикане. В нем участвовал и проиграл кардинал Ипполит из знатнейшей семьи д’Эсте. Но все-таки одно преимущество у кардинала появилось: он стал губернатором Тиволи (в качестве компенсации). Ипполит очень любил эти места. Здесь, на краю города, спускалась вниз красивая долина Гауденте. Она была заполнена виноградниками, оливковыми деревьями и маленькими холупками.

Все сносится, и начинается строительство роскошной виллы. И деньги, и связи у кардинала были, поэтому в течение 20 лет появляется пышный дворец и ещё более великолепный сад. Неподалеку находилась вилла Адриана, и кардинал, увлеченный ее раскопками, вывозил древние скульптуры и их копиями украшал свой невероятный сад.

Изящный дворец, долина Гауденте и торжественная ВиалонеПосетитель, входящий во дворец, осмотрит многочисленные комнаты, украшенные фресками, изображающие мифических героев, пейзажами и сценами охоты. Особенно хороши своды, потрясающие своим великолепием и обилием сюжетов на исторические темы и греческих мифов.

Гуляя по прекрасным комнатам, посетитель наслаждается также шикарными видами на долину Гауденте, на секретный садик, на сад с роскошными фонтанами. И, наконец, он выходит на Большую лоджию, где поражается пейзажем, еще более завораживающим, и спускается на Виалоне. На этой широкой улице, обрамленной с обеих сторон арками, собирались гости кардинала и происходили бесконечные спектакли.

Симфония фонтановНаходясь на Виалоне заметно, что сад разделен поперечными и продольными линиями, придающими ему симметрию и гармонию. Каждая аллея начинается с одного фонтана и заканчивается другим, связанным с первым по смыслу. Множество элегантных фонтанов разбрызгивают свои воды, создавая прохладу и принося успокоение.

Именно здесь утешался Ипполит, гуляя по бесконечным тропинкам, украшенным великолепными фонтанами, и каждый из этих фонтанов рассказывал о своем сюжете. Фонтан Рометта — о красоте Рима, фонтан Овато — о великолепии Тиволи, фонтан Драконов — о славном роде Бонкомпаньи (и был создан специально для папы Григория XIII), фонтан Органа услаждал гостей своей музыкой и многие, не поверив, что именно струи воды нажимали клавиши фонтана, искали музыкантов, спрятавшихся за фонтаном. Фонтан Совы заставлял изумляться своими механизмами, управляющими пением птиц и их движением. А фонтан Нептуна — своей мощью и высокими струями воды, выливающимися в изящные рыбные водоемы, где и сейчас бегают детишки, с азартом кормящие крупных рыб. И еще очень много внушительных фонтанов и маленьких удивляют своей красотой самого взыскательного посетителя.

Вилла д’Эсте считается самым красивым европейским садом Европы и охраняется ЮНЕСКО. Это любимое место прогулок для итальянцев, проживающих неподалеку, и иностранцев, которые способны оценить гармоничное соединение природы и архитектурного мастерства лучших мастеров XVI века.