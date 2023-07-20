Экскурсия в самый красивый парк Европы из Рима
Вилла д’Эсте является самым красивым парком в Европе! Я и небольшая группа туристов приедем на виллу на моей машине и проведем в Тиволи полдня.
Мы войдем во дворец и осмотрим многочисленные комнаты, украшенные фресками, изображающие мифических героев, пейзажами и сценами охоты.
Затем мы спустимся в парк и исследуем прекрасные фонтаны виллы, послушаем пение фонтана-органа и погуляем среди роскошных статуй.
Мы войдем во дворец и осмотрим многочисленные комнаты, украшенные фресками, изображающие мифических героев, пейзажами и сценами охоты.
Затем мы спустимся в парк и исследуем прекрасные фонтаны виллы, послушаем пение фонтана-органа и погуляем среди роскошных статуй.
Ближайшие даты:
15
окт
окт
15
ноя
ноя
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дек
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Что вас ожидает:
- Вилла д'Эсте
- Долина Гауденте
- Улица Виалоне
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Итальянская роскошьОднажды в далеком феврале 1550 году происходил конклав в Ватикане. В нем участвовал и проиграл кардинал Ипполит из знатнейшей семьи д’Эсте. Но все-таки одно преимущество у кардинала появилось: он стал губернатором Тиволи (в качестве компенсации). Ипполит очень любил эти места. Здесь, на краю города, спускалась вниз красивая долина Гауденте. Она была заполнена виноградниками, оливковыми деревьями и маленькими холупками.
Все сносится, и начинается строительство роскошной виллы. И деньги, и связи у кардинала были, поэтому в течение 20 лет появляется пышный дворец и ещё более великолепный сад. Неподалеку находилась вилла Адриана, и кардинал, увлеченный ее раскопками, вывозил древние скульптуры и их копиями украшал свой невероятный сад.
Изящный дворец, долина Гауденте и торжественная ВиалонеПосетитель, входящий во дворец, осмотрит многочисленные комнаты, украшенные фресками, изображающие мифических героев, пейзажами и сценами охоты. Особенно хороши своды, потрясающие своим великолепием и обилием сюжетов на исторические темы и греческих мифов.
Гуляя по прекрасным комнатам, посетитель наслаждается также шикарными видами на долину Гауденте, на секретный садик, на сад с роскошными фонтанами. И, наконец, он выходит на Большую лоджию, где поражается пейзажем, еще более завораживающим, и спускается на Виалоне. На этой широкой улице, обрамленной с обеих сторон арками, собирались гости кардинала и происходили бесконечные спектакли.
Симфония фонтановНаходясь на Виалоне заметно, что сад разделен поперечными и продольными линиями, придающими ему симметрию и гармонию. Каждая аллея начинается с одного фонтана и заканчивается другим, связанным с первым по смыслу. Множество элегантных фонтанов разбрызгивают свои воды, создавая прохладу и принося успокоение.
Именно здесь утешался Ипполит, гуляя по бесконечным тропинкам, украшенным великолепными фонтанами, и каждый из этих фонтанов рассказывал о своем сюжете. Фонтан Рометта — о красоте Рима, фонтан Овато — о великолепии Тиволи, фонтан Драконов — о славном роде Бонкомпаньи (и был создан специально для папы Григория XIII), фонтан Органа услаждал гостей своей музыкой и многие, не поверив, что именно струи воды нажимали клавиши фонтана, искали музыкантов, спрятавшихся за фонтаном. Фонтан Совы заставлял изумляться своими механизмами, управляющими пением птиц и их движением. А фонтан Нептуна — своей мощью и высокими струями воды, выливающимися в изящные рыбные водоемы, где и сейчас бегают детишки, с азартом кормящие крупных рыб. И еще очень много внушительных фонтанов и маленьких удивляют своей красотой самого взыскательного посетителя.
Вилла д’Эсте считается самым красивым европейским садом Европы и охраняется ЮНЕСКО. Это любимое место прогулок для итальянцев, проживающих неподалеку, и иностранцев, которые способны оценить гармоничное соединение природы и архитектурного мастерства лучших мастеров XVI века.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в виллу —10 евро
- Обед — 15-50 евро
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча происходит у отеля туристовЗавершение: Отель туристов или станция метро Сан Джованни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
20 июля 2023
Спасибо за экскурсию, было очень интересно! Без Вас я бы много деталей пропустила! Я очень довольна и в следующий раз мы обязательно еще посетим какое--нибудь красивое место. Всем рекомендую Ольгу, а также виллу д'Эсте, незабываемые впечатления!
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