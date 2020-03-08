4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История муранского стекла

Мы встретимся в уютной мастерской в самом центре Венеции. Я расскажу о возникновении роскошного сегмента интерьера, ассоциирующегося с непревзойденным итальянским стилем. О римской и византийской эпохах, древних артефактах, найденных на острове Торчелло, а также о периодах наивысшего развития производства стекла в 15-19 вв. И о том, почему муранское стекло обрело всемирную славу, став символом достатка и утонченного вкуса.

Тонкости древнего искусства

Вы узнаете о престижных ремесленных мастерских, где бережно хранят традиции и секреты изготовления венецианского стекла. Поговорим об особой роли мастеров муранского стекла в республике Серениссима. И о тяжелом ручном труде, который стоит за изысканными изделиями: тонкостях моделирования стекла в различные формы, размеры и предметы; технике получения цвета; создании гравюр и атласных отделок.

Мастер-класс (опционально)

После теоретической части и демонстрации виртуозной работы с огнем вы сможете приступить к созданию собственного произведения. Процесс полностью безопасный — вам выдадут специальные очки, и под чутким руководством мастера вы попробуете создать свой шедевр, который станет прекрасным сувениром на память о Венеции.