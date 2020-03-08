4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с традициями знаменитого венецианского бренда и изготовить изделие в уютной мастерской

Anya
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Anya – ваш гид
Преданность традициям и искусная работа венецианских мастеров превратили муранское стекло в символ изысканного итальянского стиля и утонченного вкуса.

Вы узнаете, какой путь прошло производство аутентичных изделий, откроете тонкости ручной работы ремесленников и сотворите свой шедевр на память о Венеции.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс

Что вас ожидает

История муранского стекла
Мы встретимся в уютной мастерской в самом центре Венеции. Я расскажу о возникновении роскошного сегмента интерьера, ассоциирующегося с непревзойденным итальянским стилем. О римской и византийской эпохах, древних артефактах, найденных на острове Торчелло, а также о периодах наивысшего развития производства стекла в 15-19 вв. И о том, почему муранское стекло обрело всемирную славу, став символом достатка и утонченного вкуса.

Тонкости древнего искусства
Вы узнаете о престижных ремесленных мастерских, где бережно хранят традиции и секреты изготовления венецианского стекла. Поговорим об особой роли мастеров муранского стекла в республике Серениссима. И о тяжелом ручном труде, который стоит за изысканными изделиями: тонкостях моделирования стекла в различные формы, размеры и предметы; технике получения цвета; создании гравюр и атласных отделок.

Мастер-класс (опционально)
После теоретической части и демонстрации виртуозной работы с огнем вы сможете приступить к созданию собственного произведения. Процесс полностью безопасный — вам выдадут специальные очки, и под чутким руководством мастера вы попробуете создать свой шедевр, который станет прекрасным сувениром на память о Венеции.

Организационные детали

  • Мастер-класс не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно на месте: 55 евро/человека. Изделие, которое сделает мастер при демонстрации, и изготовленное вами изделие останутся у вас на память.
  • Мастер-класс подходит для детей от 10 лет.
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс
Муранское стекло — история и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Огромное спасибо Анне за прекрасно организованный мастер-класс по стеклу и поездку на остров Мурано и продолжение погружения в тему стекла уже там. Анна отлично знает историю Венеции, и она потрясающий рассказчик. Что-то есть завораживающее в ее речи! Огромное спасибо и хочется вернуться еще!
Татьяна
29 января 2020
Хочу выразить благодарность Анне за организацию чудесного мастер-класса по муранскому стеклу. Мне кажется, опыт делать что-то новое своими руками всегда познавателен, увлекателен и полезен. В непринуждённой обстановке в самом центре Венеции за полтора часа я сделала аж целых две сувенирные безделушки - дельфинчика и вишенку. Надо сказать, это, на первый взгляд, простейшие незатейливые миниатюрные предметы, однако они требуют от Вас терпения и внимательности.
Мастер Фабио и Анна чудесно все об’ясняли, и я справилась)
Единственное чего, возможно, лично мне не хватало - это экскурса в историю муранского стекла и общего рассказа про техники, известные мастеровые фамилии и пр. Но, полагаю, на это требуется время и это сложно делать во время мастер-класса. Возможно, есть смысл расширить экскурсию хотя бы на полчаса, чтобы за чашечкой кофе просто послушать рассказ об уникальном Мурманском стекле.
Ещё хочу отметить, что Анна дала мне кучу полезной информации для самостоятельного исследования Венеции - все, что я успела посетить по ее рекомендации, очень понравилось.
Большое спасибо, Анна 🙏🙏🙏
17 сентября 2019
Великолепная экскурсия! Самые яркие впечатления от Венеции получили здесь😊
26 июля 2019
Дети 12 и 7 лет остались в диком восторге! Процесс изготовления стекла их захватил целиком и полностью, а результат их труда можно смело выставлять в музее. Огромное спасибо Анне и мастеру Фабио!

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