Венеция настоящая, скрытая от глаз

Приглашаю вас в незабываемое путешествие по нетуристическим районам Венеции.

Начнём с района Каннареджо, посетим испанский квартал и еврейское гетто, а также дом знаменитого художника Тинторетто. Узнаем историю города по названиям улиц,
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остановимся у бухты Мизерикордиа с видом на лагуну. Поговорим о скуолах и их роли в жизни местных жителей, увидим площадь-кампо, колодцы и дворцы. Посетим верфь гондол и уникальный мост без перил. Откройте для себя настоящую Венецию!

Венеция настоящая, скрытая от глаз
Венеция настоящая, скрытая от глаз
Венеция настоящая, скрытая от глаз
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по Венеции

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по скрытым уголкам Венеции, где вы сможете насладиться атмосферой без толп туристов. Это уникальная возможность открыть для себя настоящую Венецию и её богатую историю.

Маршрут нашего путешествия

  • Район Каннареджо
  • Испанский квартал
  • Еврейское гетто
  • Дом великого художника Тинторетто

На нашем пути мы научимся читать город по названиям улиц, которые являются живыми свидетелями его истории. Каждая улица хранит в себе уникальные события и истории, которые стоит узнать.

Великолепные виды и исторические места

Мы сделаем остановку у бухты Мизерикордиа, откуда открывается потрясающий вид на венецианскую лагуну, а также на знаменитые острова Мурано и Сан Микеле. Это место вдохновляет и дарит невероятные эмоции.

Скуолы и их значение

Я расскажу вам о Скуолах и их важной роли в жизни венецианцев. Мы увидим одну из них и узнаем, как эти учебные заведения влияли на культуру и традиции города.

Исследование площадей и архитектуры

Во время нашего путешествия мы поговорим о площадях-кампо, колодцах и величественных венецианских палаццо. Вы сможете увидеть верфь по производству гондол и единственный мост без перил, который добавляет особый шарм этому удивительному городу.

Давайте вместе откроем для себя аутентичную Венецию и насладимся её уникальным очарованием. Это путешествие оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Каннареджо
  • Palazzo Labia
  • Campo San Geremia
  • Еврейское гетто
  • Дом Тинторетто
  • Вид на венецианскую лагуну
  • Венецианские скуолы
  • Мост без перил
  • Немецкое подворье
  • Мост Риальто и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Campo San Geremia
Завершение: Ponte Rialto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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