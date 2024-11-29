Начнём с района Каннареджо, посетим испанский квартал и еврейское гетто, а также дом знаменитого художника Тинторетто. Узнаем историю города по названиям улиц,
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по Венеции
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по скрытым уголкам Венеции, где вы сможете насладиться атмосферой без толп туристов. Это уникальная возможность открыть для себя настоящую Венецию и её богатую историю.
Маршрут нашего путешествия
- Район Каннареджо
- Испанский квартал
- Еврейское гетто
- Дом великого художника Тинторетто
На нашем пути мы научимся читать город по названиям улиц, которые являются живыми свидетелями его истории. Каждая улица хранит в себе уникальные события и истории, которые стоит узнать.
Великолепные виды и исторические места
Мы сделаем остановку у бухты Мизерикордиа, откуда открывается потрясающий вид на венецианскую лагуну, а также на знаменитые острова Мурано и Сан Микеле. Это место вдохновляет и дарит невероятные эмоции.
Скуолы и их значение
Я расскажу вам о Скуолах и их важной роли в жизни венецианцев. Мы увидим одну из них и узнаем, как эти учебные заведения влияли на культуру и традиции города.
Исследование площадей и архитектуры
Во время нашего путешествия мы поговорим о площадях-кампо, колодцах и величественных венецианских палаццо. Вы сможете увидеть верфь по производству гондол и единственный мост без перил, который добавляет особый шарм этому удивительному городу.
Давайте вместе откроем для себя аутентичную Венецию и насладимся её уникальным очарованием. Это путешествие оставит в вашем сердце незабываемые воспоминания!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Каннареджо
- Palazzo Labia
- Campo San Geremia
- Еврейское гетто
- Дом Тинторетто
- Вид на венецианскую лагуну
- Венецианские скуолы
- Мост без перил
- Немецкое подворье
- Мост Риальто и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы