Кристина К. проводит ещё 5 экскурсий

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Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Мы встретимся в самом центре Венеции, на площади Сан Марко.

Прогуляемся по центру Венеции, мимо изящных дворцов и каналов.

Затеряемся на средневековых улочках и выйдем к Гранд-каналу.

Насладимся архитектурой, и узнаем интересные факты об истории 📖 города.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🔭Обзорная
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
Наша экскурсия ⛳ начинается на площади Сан Марко, это сердце города. Расскажу о Дворце Дожей где решилась судьба Венеции и полюбуемся мозаикой на фасаде Собора Сан Марко. Потом доходим до самую большую парковку города: Бачино Орсеоло. Вдоль каналов и по скрытам улицам найдем великолепного замка Контарини дел Боволо с винтовой лестнице в тосканском стиле. В конце экскурсии 🧭 прогуляемся на набережной Гран Канала где самый главный мост Венеции, Мост Риальто. А вы знаете что в конкурсе на строение этого моста проиграл Микеланджело?
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия проходит онлайн
    Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
    Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
    Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
    Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»
    Онлайн-экскурсия «Венеция — от площади Сан Марко до Гранд-канала»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Кристина К.
    Кристина К.
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