Кристина К. проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия ⛳ начинается на площади Сан Марко, это сердце города. Расскажу о Дворце Дожей где решилась судьба Венеции и полюбуемся мозаикой на фасаде Собора Сан Марко. Потом доходим до самую большую парковку города: Бачино Орсеоло. Вдоль каналов и по скрытам улицам найдем великолепного замка Контарини дел Боволо с винтовой лестнице в тосканском стиле. В конце экскурсии 🧭 прогуляемся на набережной Гран Канала где самый главный мост Венеции, Мост Риальто. А вы знаете что в конкурсе на строение этого моста проиграл Микеланджело?
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия проходит онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 100 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
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