Кристина К. проводит ещё 5 экскурсий

Наша экскурсия ⛳ начинается на площади Сан Марко, это сердце города. Расскажу о Дворце Дожей где решилась судьба Венеции и полюбуемся мозаикой на фасаде Собора Сан Марко. Потом доходим до самую большую парковку города: Бачино Орсеоло. Вдоль каналов и по скрытам улицам найдем великолепного замка Контарини дел Боволо с винтовой лестнице в тосканском стиле. В конце экскурсии 🧭 прогуляемся на набережной Гран Канала где самый главный мост Венеции, Мост Риальто. А вы знаете что в конкурсе на строение этого моста проиграл Микеланджело?