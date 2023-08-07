Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя

Пешеходная экскурсия по Венеции: Посетите Базилику Сан-Марко и Мост Вздохов

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Венеция — город романтики, карнавальных масок, изящной архитектуры, удерживаемой на воде. Приглашаем Вас на аудиоэкскурсию по классическому маршруту с неклассическим содержанием.

Взгляните на Венецию глазами местного жителя — узнайте истории и курьезы венецианцев, пройдитесь по главной набережной, взгляните на легендарный Дворец дожей и базилику Сан-Марко.
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Ближайшие даты:
7
авг
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авг
9
авг
10
авг
11
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Что вас ожидает:

  • Мост Вздохов
  • Дворец Дожей
  • Колокольня Сан-Марко
  • Базилика Сан-Марко
  • Часовая башня
  • Колонна ди Сан Тодаро
  • Библиотека Марчиана
  • Статуи тетрархов
  • Caffè Florian
  • Гранд-канал
  • Мост Риальто
  • Меркато ди Риальто
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Глазами венецианцаВенеция — это самый желанный город мира. В ходе экскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам, связанным с Венецией и его жителями.
Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Венецию как местный житель.
На экскурсии вас ждут истории Дворца Дожей, Базилики Сан-Марко и венецианских гондольеров.
Вы пройдете по главной набережной, узнаете, почему венецианцы много пьют и кто боится проходить между колоннами Сан Марка и Сан Теодора. Увидите, куда можно сбежать от толп туристов.
Вы услышите, кто совершил единственный в истории побег из тюрьмы Пьомби, а также полюбуетесь на Мост Вздохов. Увидите место, где раньше были ворота города.
По окончании экскурсии получите рекомендации, как самостоятельно продолжить тур.
Хорошей прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации как продолжить маршрут самостоятельно по районам города
  • Подсказки, в выборе продуктов на рынке Риальто
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Завершение: Calle Prima de la Donzella, 306
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида:
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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