Пешеходная экскурсия по Венеции: Посетите Базилику Сан-Марко и Мост Вздохов
Венеция — город романтики, карнавальных масок, изящной архитектуры, удерживаемой на воде. Приглашаем Вас на аудиоэкскурсию по классическому маршруту с неклассическим содержанием.
Взгляните на Венецию глазами местного жителя — узнайте истории и курьезы венецианцев, пройдитесь по главной набережной, взгляните на легендарный Дворец дожей и базилику Сан-Марко.
Взгляните на Венецию глазами местного жителя — узнайте истории и курьезы венецианцев, пройдитесь по главной набережной, взгляните на легендарный Дворец дожей и базилику Сан-Марко.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мост Вздохов
- Дворец Дожей
- Колокольня Сан-Марко
- Базилика Сан-Марко
- Часовая башня
- Колонна ди Сан Тодаро
- Библиотека Марчиана
- Статуи тетрархов
- Caffè Florian
- Гранд-канал
- Мост Риальто
- Меркато ди Риальто
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Глазами венецианцаВенеция — это самый желанный город мира. В ходе экскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам, связанным с Венецией и его жителями.
Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Венецию как местный житель.
На экскурсии вас ждут истории Дворца Дожей, Базилики Сан-Марко и венецианских гондольеров.
Вы пройдете по главной набережной, узнаете, почему венецианцы много пьют и кто боится проходить между колоннами Сан Марка и Сан Теодора. Увидите, куда можно сбежать от толп туристов.
Вы услышите, кто совершил единственный в истории побег из тюрьмы Пьомби, а также полюбуетесь на Мост Вздохов. Увидите место, где раньше были ворота города.
По окончании экскурсии получите рекомендации, как самостоятельно продолжить тур.
Хорошей прогулки!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации как продолжить маршрут самостоятельно по районам города
- Подсказки, в выборе продуктов на рынке Риальто
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 VeneziaЗавершение: Calle Prima de la Donzella, 306
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида:
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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