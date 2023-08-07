Глазами венецианцаВенеция — это самый желанный город мира. В ходе экскурсии вы не только услышите мифы и истории, но и обязательно улыбнетесь курьезным моментам, предрассудкам, связанным с Венецией и его жителями.

Прогуляйтесь по классическому маршруту с неклассическим содержанием и взгляните на Венецию как местный житель.

На экскурсии вас ждут истории Дворца Дожей, Базилики Сан-Марко и венецианских гондольеров.

Вы пройдете по главной набережной, узнаете, почему венецианцы много пьют и кто боится проходить между колоннами Сан Марка и Сан Теодора. Увидите, куда можно сбежать от толп туристов.

Вы услышите, кто совершил единственный в истории побег из тюрьмы Пьомби, а также полюбуетесь на Мост Вздохов. Увидите место, где раньше были ворота города.

По окончании экскурсии получите рекомендации, как самостоятельно продолжить тур.

Хорошей прогулки!

Как проходит аудиоэкскурсия: