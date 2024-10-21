По следам богемы XX века

Экскурсия в районе Дорсодуро, который был излюбленным местом музыкантов и художников начала XX века. Вы узнаете о вкладе богемы начала XX века в мировое искусство и о Венецианской биеннале. Вас ждёт прогулка по набережной Неисцелимых, упоминаемой И. Бродским, вы увидите бывший госпиталь, остров Джудекка, гондольный цех, собор Санта Мария делла Салюте и другие исторические места.
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1 отзыв
По следам богемы XX века
По следам богемы XX века
По следам богемы XX века
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Что нас ждёт?
  • Экскурсия в самый любимый район представителей музыкальной и художественной интеллигенции начала XX века — Дорсодуро.
  • Рассказ о представителях богемы, которая предпочитала селиться на правой части Большого канала, и об их вкладе в мировое искусство.
  • Поговорим о Венецианской биеннале, что это такое и почему именно в Венеции.
  • Прогулка по Набережной Неисцелимых, воспетой И. Бродским.
  • Увидим бывший Госпиталь, остров Джудекка, бывшие градообразующие предприятия, действующий цех, где до сих пор делают венецианские гондолы; Собор Санта Мария делла Салюте, проклятый дворец, «‎заколдованный» Дворец Львов и многое другое.
  • В моём рассказе будут оживать истории Мариано Фортуни, Винаретты Зингер, Маркизы Казати, Пегги Гуггенхайм.

Ежедневно с 09:00 до 16:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Дорсодуро
  • Набережная Неисцелимых
  • Бывший Госпиталь
  • Остров Джудекка
  • Бывшие градообразующие предприятия
  • Действующий цех, где до сих пор делают венецианские гондолы
  • Собор Санта Мария делла Салюте
  • Проклятый дворец
  • «Заколдованный» Дворец Львов и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле входа в галерею Академии
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия с гидом Марией, очень образованный и интересный экскурсовод! Получили прекрасное впечатление о тех уголках Венеции, в которые сами никогда бы не заглянули! Спасибо большое! Очень рекомендую и надеюсь приехать к ней еще раз!