Экскурсия в районе Дорсодуро, который был излюбленным местом музыкантов и художников начала XX века. Вы узнаете о вкладе богемы начала XX века в мировое искусство и о Венецианской биеннале. Вас ждёт прогулка по набережной Неисцелимых, упоминаемой И. Бродским, вы увидите бывший госпиталь, остров Джудекка, гондольный цех, собор Санта Мария делла Салюте и другие исторические места.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- Экскурсия в самый любимый район представителей музыкальной и художественной интеллигенции начала XX века — Дорсодуро.
- Рассказ о представителях богемы, которая предпочитала селиться на правой части Большого канала, и об их вкладе в мировое искусство.
- Поговорим о Венецианской биеннале, что это такое и почему именно в Венеции.
- Прогулка по Набережной Неисцелимых, воспетой И. Бродским.
- Увидим бывший Госпиталь, остров Джудекка, бывшие градообразующие предприятия, действующий цех, где до сих пор делают венецианские гондолы; Собор Санта Мария делла Салюте, проклятый дворец, «заколдованный» Дворец Львов и многое другое.
- В моём рассказе будут оживать истории Мариано Фортуни, Винаретты Зингер, Маркизы Казати, Пегги Гуггенхайм.
Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Дорсодуро
- Набережная Неисцелимых
- Бывший Госпиталь
- Остров Джудекка
- Бывшие градообразующие предприятия
- Действующий цех, где до сих пор делают венецианские гондолы
- Собор Санта Мария делла Салюте
- Проклятый дворец
- «Заколдованный» Дворец Львов и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле входа в галерею Академии
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия с гидом Марией, очень образованный и интересный экскурсовод! Получили прекрасное впечатление о тех уголках Венеции, в которые сами никогда бы не заглянули! Спасибо большое! Очень рекомендую и надеюсь приехать к ней еще раз!