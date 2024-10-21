Е Елена

Прекрасная экскурсия с гидом Марией, очень образованный и интересный экскурсовод! Получили прекрасное впечатление о тех уголках Венеции, в которые сами никогда бы не заглянули! Спасибо большое! Очень рекомендую и надеюсь приехать к ней еще раз!