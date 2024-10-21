Джудекка – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Джудекка» в Венеции на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По следам богемы XX века
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам богемы XX века
Начало: Возле входа в галерею Академии
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за экскурсию
По каналам Венеции на гондоле
На катере
На гондоле
2 часа
Водная прогулка
По каналам Венеции на гондоле
Начало: В любом удобном для вас месте
6 апр в 10:00
8 апр в 10:00
€150 за экскурсию
Нетуристическая Венеция: сердце города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристическая Венеция: сердце города
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€189 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 октября 2024
    По следам богемы XX века
    Прекрасная экскурсия с гидом Марией, очень образованный и интересный экскурсовод! Получили прекрасное впечатление о тех уголках Венеции, в которые сами никогда бы не заглянули! Спасибо большое! Очень рекомендую и надеюсь приехать к ней еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Джудекка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По следам богемы XX века
  2. По каналам Венеции на гондоле
  3. Нетуристическая Венеция: сердце города
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Джудекка" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 189. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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