4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Имя Венеции — карнавал

Лейтмотивом моего рассказа станет знаменитый Венецианский карнавал и его главный символ — яркая маска. Вы узнаете, как началась история праздника, каким метафорическим смыслом наделены его атрибуты и какие традиции карнавала дошли до наших дней. А ещё я расскажу об известнейшем венецианском писателе, авторе повести об Арлекине, и настоящем имени его ряженого героя.

Музыка и искусство для города

Вы увидите легендарную Галерею Академии в здании бывшего монастыря, и мы обязательно поговорим о шедеврах этого музея: работах Тициана, Тинторетто, Беллини и других мастеров. Я отведу вас к консерватории, где расскажу о композиторе родом из Венеции, и к дверям городского университета. И поделюсь советом, где сегодня стоит слушать классическую музыку или смотреть оперу.

Сюрпризы Венеции

Но будут на пути и менее ожидаемые локации. Например, вы пройдёте по набережной Честной женщины, увидите штаб-квартиру венецианских пожарных и представите, как они плывут по каналам на своих катерах. Услышите об уличных актёрах, встретите самые «венецианские» виды и узнаете, кем была первая в мире женщина, получившая высшее образование.