✓ единственная ежедневная групповая экскурсия ⛳ на русском в Венеции
✓ самая лучшая цена в городе
✓ проводится при любом количестве людей
Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город 🏙️ - музей 🖼 под открытым небом, каждое здание претендует на звание исторического. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно ее изо дня в день посещают туристы. Неудивительно, что ансамбль площади Сан-Марко посещают даже те, кто ничего другого толком осмотреть не успевает. Мы не хотим тратить ваше драгоценное время на то, что вы точно увидите самостоятельно, о чем написано тысяча статей на всех языках мира.
На нашей экскурсии 🧭 вы увидите и узнаете Венецию такой, какой ее знают и любят наши гиды - местные жители:
- покажем Мост босоногих и одноименную церковь ⛪, где покоится последний венецианский дож;
- набережную Биазио;
- Венецианский Пантеон;
- "заплутаем" в типичных венецианских улочках, увидим классический дворик;
- увидим Школу св. Иоанна Евангелиста;
- расскажем о высокой воде 1966 года;
- Мозе (защитные сооружения);
- церковь Фрари;
- увидим церковь св. Панталон и самое большое потолочное полотно;
- расскажем о студенческой Венеции;
- посетим кампо Санта Маргерита и кампо Сан Барнаба;
- увидим как и где жили обнищавшие дворяне;
- полюбуемся на Большой Канал из Ка Редзонико;
- увидим "живых" дворяне, живущих во дворцах;
- узнаем где создали маски для фильма Кубрика с Николь Кидман и Томом Крузом;
- посетим кампо Сан Поло;
- прогуляемся по Карампаны (зона красных фонарей);
- увидим с набережной Ка Доро;
- пройдем по мосту Риальто;
- поднимемся на крышу и увидим Венецию с высоты птичьего полета;
- посетим легендарный книжный магазин "Аква Альта";
- закончим у Моста Вздохов, откуда вы сможете продолжить самостоятельное изучение Венеции на площади Сан-Марко (1 минута пешком).
- Вы познакомитесь с ни на что не похожей историей 📖 города. Мы научим ориентироваться в его улочках и каналах. Поможем наметить план дальнейшего пребывания. Расскажем, куда стоит заглянуть самостоятельно.
- Мы пройдем около 5, 5 км в темпе чуть выше среднего, чтобы за 2 часа показать вам как можно больше достопримечательностей 🏛️. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр!
Маршрут может быть немного видоизменен.
Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичной Венецией на нашей экскурсии по бакари (венецианским барам): https://www. sputnik8. com/ru/venice/activities/16099-vino-i-venetsiya-gruppovaya-peshehodnaya-ekskursiya-po-bakari
Дети до 12 лет бесплатно.