✓ единственная ежедневная групповая экскурсия ⛳ на русском в Венеции

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✓ проводится при любом количестве людей

Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город 🏙️ - музей 🖼 под открытым небом, каждое здание претендует на звание исторического. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно ее изо дня в день посещают туристы. Неудивительно, что ансамбль площади Сан-Марко посещают даже те, кто ничего другого толком осмотреть не успевает. Мы не хотим тратить ваше драгоценное время на то, что вы точно увидите самостоятельно, о чем написано тысяча статей на всех языках мира.

На нашей экскурсии 🧭 вы увидите и узнаете Венецию такой, какой ее знают и любят наши гиды - местные жители:

покажем Мост босоногих и одноименную церковь ⛪, где покоится последний венецианский дож;

набережную Биазио;

Венецианский Пантеон;

"заплутаем" в типичных венецианских улочках, увидим классический дворик;

увидим Школу св. Иоанна Евангелиста;

расскажем о высокой воде 1966 года;

Мозе (защитные сооружения);

церковь Фрари;

увидим церковь св. Панталон и самое большое потолочное полотно;

расскажем о студенческой Венеции;

посетим кампо Санта Маргерита и кампо Сан Барнаба;

увидим как и где жили обнищавшие дворяне;

полюбуемся на Большой Канал из Ка Редзонико;

увидим "живых" дворяне, живущих во дворцах;

узнаем где создали маски для фильма Кубрика с Николь Кидман и Томом Крузом;

посетим кампо Сан Поло;

прогуляемся по Карампаны (зона красных фонарей);

увидим с набережной Ка Доро;

пройдем по мосту Риальто;

поднимемся на крышу и увидим Венецию с высоты птичьего полета;

посетим легендарный книжный магазин "Аква Альта";

закончим у Моста Вздохов, откуда вы сможете продолжить самостоятельное изучение Венеции на площади Сан-Марко (1 минута пешком).

Вы познакомитесь с ни на что не похожей историей 📖 города. Мы научим ориентироваться в его улочках и каналах. Поможем наметить план дальнейшего пребывания. Расскажем, куда стоит заглянуть самостоятельно.

Мы пройдем около 5, 5 км в темпе чуть выше среднего, чтобы за 2 часа показать вам как можно больше достопримечательностей 🏛️. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.

Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр!

Маршрут может быть немного видоизменен.

Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичной Венецией на нашей экскурсии по бакари (венецианским барам): https://www. sputnik8. com/ru/venice/activities/16099-vino-i-venetsiya-gruppovaya-peshehodnaya-ekskursiya-po-bakari

Дети до 12 лет бесплатно.