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Вся Венеция за 2 часа

4.3
311 отзывов
Italy D.
Italy D. – Гид из Венеции
Во время пешей прогулки по Венеции, вы увидите самые интересные места: мост Вздохов, дворец Дожей, библиотеку Марчиана, колокольню Святого Марка и другие.

А заодно узнаете о жизни венецианцев и что посмотреть самим.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа

Что вы увидите

  • Мост Вздохов
  • тюрьму Пьомби Веккьо
  • дворец Дожей
  • Колонны Св. Марка и Св. Теодора
  • библиотеку Марчиана
  • Колокольню Св. Марка
  • Часовую башню
  • прокурации
  • улочки Мерчерие и многое другое.
✓ единственная ежедневная групповая экскурсия ⛳ на русском в Венеции
✓ самая лучшая цена в городе
✓ проводится при любом количестве людей
Венеция является одним из самых популярных направлений среди туристов. Этот город 🏙️ - музей 🖼 под открытым небом, каждое здание претендует на звание исторического. Вся старая часть и ее лагуна включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И именно ее изо дня в день посещают туристы. Неудивительно, что ансамбль площади Сан-Марко посещают даже те, кто ничего другого толком осмотреть не успевает. Мы не хотим тратить ваше драгоценное время на то, что вы точно увидите самостоятельно, о чем написано тысяча статей на всех языках мира.

На нашей экскурсии 🧭 вы увидите и узнаете Венецию такой, какой ее знают и любят наши гиды - местные жители:

  • покажем Мост босоногих и одноименную церковь ⛪, где покоится последний венецианский дож;
  • набережную Биазио;
  • Венецианский Пантеон;
  • "заплутаем" в типичных венецианских улочках, увидим классический дворик;
  • увидим Школу св. Иоанна Евангелиста;
  • расскажем о высокой воде 1966 года;
  • Мозе (защитные сооружения);
  • церковь Фрари;
  • увидим церковь св. Панталон и самое большое потолочное полотно;
  • расскажем о студенческой Венеции;
  • посетим кампо Санта Маргерита и кампо Сан Барнаба;
  • увидим как и где жили обнищавшие дворяне;
  • полюбуемся на Большой Канал из Ка Редзонико;
  • увидим "живых" дворяне, живущих во дворцах;
  • узнаем где создали маски для фильма Кубрика с Николь Кидман и Томом Крузом;
  • посетим кампо Сан Поло;
  • прогуляемся по Карампаны (зона красных фонарей);
  • увидим с набережной Ка Доро;
  • пройдем по мосту Риальто;
  • поднимемся на крышу и увидим Венецию с высоты птичьего полета;
  • посетим легендарный книжный магазин "Аква Альта";
  • закончим у Моста Вздохов, откуда вы сможете продолжить самостоятельное изучение Венеции на площади Сан-Марко (1 минута пешком).
  • Вы познакомитесь с ни на что не похожей историей 📖 города. Мы научим ориентироваться в его улочках и каналах. Поможем наметить план дальнейшего пребывания. Расскажем, куда стоит заглянуть самостоятельно.
  • Мы пройдем около 5, 5 км в темпе чуть выше среднего, чтобы за 2 часа показать вам как можно больше достопримечательностей 🏛️. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы.
Посещение достопримечательностей не предусмотрено, только внешний осмотр!
Маршрут может быть немного видоизменен.
Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичной Венецией на нашей экскурсии по бакари (венецианским барам): https://www. sputnik8. com/ru/venice/activities/16099-vino-i-venetsiya-gruppovaya-peshehodnaya-ekskursiya-po-bakari
Дети до 12 лет бесплатно.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение и осмотр достопримечательностей изнутри
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы
Начало
🚩 Станция Santa Lucia
Место завершения
🏁 Площадь Сан-Марко
Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа
Вся Венеция за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
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311 отзывов оставили туристы

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