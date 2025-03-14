Экскурсия по Венеции, которая откроется вам с прекрасной стороны, будь то водная прогулка на гондоле или просто пешая экскурсия к главным достопримечательностям. Вы сможете увидеть Гранд Канал, Площадь Святого Марка и Дворец Дожей, а также услышать интересный рассказ о Венеции от гида со стажем более 10-ти лет.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Что вас ожидает на экскурсии?

На этой увлекательной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с великолепием Венеции. Под руководством опытного гида вы сможете посетить знаменитый Собор Сан Марко и величественный Дворец Дожей.

Путешествие по водам Венеции

Вас ждет незабываемая прогулка на катере или гондоле по живописному Гранд Каналу. Это уникальная возможность увидеть город с воды и насладиться его красотой.

Интересные факты и достопримечательности

Во время экскурсии вы услышите множество увлекательных фактов о Венеции. Вы сможете:

Увидеть главные достопримечательности города;

Полюбоваться аутентичными улочками и историческими зданиями;

Насладиться прекрасной погодой и атмосферой города.

Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру и историю Венеции. Не упустите шанс окунуться в магию этого удивительного города!