Экскурсия по Венеции, которая откроется вам с прекрасной стороны, будь то водная прогулка на гондоле или просто пешая экскурсия к главным достопримечательностям.
Вы сможете увидеть Гранд Канал, Площадь Святого Марка и Дворец Дожей, а также услышать интересный рассказ о Венеции от гида со стажем более 10-ти лет.
Вы сможете увидеть Гранд Канал, Площадь Святого Марка и Дворец Дожей, а также услышать интересный рассказ о Венеции от гида со стажем более 10-ти лет.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает на экскурсии?
На этой увлекательной экскурсии у вас будет возможность познакомиться с великолепием Венеции. Под руководством опытного гида вы сможете посетить знаменитый Собор Сан Марко и величественный Дворец Дожей.
Путешествие по водам Венеции
Вас ждет незабываемая прогулка на катере или гондоле по живописному Гранд Каналу. Это уникальная возможность увидеть город с воды и насладиться его красотой.
Интересные факты и достопримечательности
Во время экскурсии вы услышите множество увлекательных фактов о Венеции. Вы сможете:
- Увидеть главные достопримечательности города;
- Полюбоваться аутентичными улочками и историческими зданиями;
- Насладиться прекрасной погодой и атмосферой города.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру и историю Венеции. Не упустите шанс окунуться в магию этого удивительного города!
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Сан Марко внутри
- Дворец Дожей внутри без очередей
- Гранд Канал
- Главные достопримечательности
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи:/nСобор сан Марко 6+5+7 евро на человека /nДворец Дожей 15 евро студенты и дети от 6 лет, 30 евро взрослые. /nТранспорт гондола или катер 90-150 евро на всех
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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