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Весь Израиль за 2 дня из Эйлата

Елена
Елена – Гид из Эйлата
Шалом и добро пожаловать на Святую землю.

Если вы устали от приема солнечных ванн на самой южной точке Израиля — отправляйтесь в путешествие по всей стране.

За 2 дня вы увидите все главные исторические достопримечательности 🏛️ — искупаетесь в Мертвоем море 🌊, положите записку в Стену плачу и посетите место рождения Иисуса в Вифлееме.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $220 за человека

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Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
Весь Израиль за 2 дня из Эйлата

Что вы увидите

  • Старый город Иерусалим
  • Храм Гроба Господня
  • Стена Плача
  • Гефсиманский сад
  • Вифлеем — Храм Рождества Христова
  • Храм Благовещения
  • Православный Храм Архангела Гавриила у источника
  • Копернаум
  • Табха: Церковь Умножения Хлебов и Рыб и домик Св. Петра
Приглашаем Вас на 2-х дневную экскурсию ⛳ из Эйлата по всему Израилю. Уникальная возможность ознакомиться со страной за два дня! В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите основные исторические места Израиля от юга до севера. Мертвое море 🌊 — Река Иордан — Иерусалим — Вифлеем — Назарет — Галилея и многое другое!

Маршрут 1 день:

    6:00 Сбор группы из отелей Эйлата
    Остановка на Мертвом Море
    Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса
    Остановка на Елеонской горе. Обзор прекрасных видов Иерусалима.
    Гефсиманский сад
    Вифлеем — Храм Рождества Христова
    Паломнический центр
    Обед
    Переезд в Иерусалим — Старый город
    Древняя улика Карго
    Храм Гроба Господня
    Еврейский квартал
    Стена Плача
    Виа Долороса — Крестный Путь Иисуса Христа на Голгофу
    Переезд и заселение в отель 🏨 в Вифлееме около 19:00
    Ужин

    Маршрут 2 день:

    • 6:00 Подъем. Ранний завтрак.
    • Выезд с вещами.
    Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса Каср аль-Яхуд
    Назарет
    Храм Благовещения
    Православный Храм Архангела Гавриила у источника
    Переезд на север Израиля
    Галилейское море — Озеро Кинерет
    Обед
    Копернаум
    Табха: Церковь ⛪ Умножения Хлебов и Рыб и домик Св. Петра
    Проезд через город 🏙️ Тверия -Тибериас
    Омовение в водах реки Иордан — Ярденит
    По пути в Эйлат остановка на Мертвом море
    Отдых, купание
    Возвращение в Эйлат около 22:00
    Что входит
    • Сопровождение квалифицированного лицензионного русскоговорящего гида.
    • Переезды по программе в комфортабельном автобусе.
    • Услуги профессионального опытного водителя.
    • Оплата стоянок автобуса.
    • Обед и ужин в первый день, завтрак во второй день.
    • Ночь в Вифлееме.
    Что не входит
    • Напитки.
    • Пожертвования.
    • Страховой полис.
    • Личные расходы.
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель в Эйлате
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата
    Весь Израиль за 2 дня из Эйлата

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Елена
    Елена
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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