Приглашаем Вас на 2-х дневную экскурсию ⛳ из Эйлата по всему Израилю. Уникальная возможность ознакомиться со страной за два дня! В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите основные исторические места Израиля от юга до севера. Мертвое море 🌊 — Река Иордан — Иерусалим — Вифлеем — Назарет — Галилея и многое другое!
Маршрут 1 день:
6:00 Сбор группы из отелей Эйлата
Остановка на Мертвом Море
Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса
Остановка на Елеонской горе. Обзор прекрасных видов Иерусалима.
Гефсиманский сад
Вифлеем — Храм Рождества Христова
Паломнический центр
Обед
Переезд в Иерусалим — Старый город
Древняя улика Карго
Храм Гроба Господня
Еврейский квартал
Стена Плача
Виа Долороса — Крестный Путь Иисуса Христа на Голгофу
Переезд и заселение в отель 🏨 в Вифлееме около 19:00
Ужин
Маршрут 2 день:
- 6:00 Подъем. Ранний завтрак.
- Выезд с вещами.
Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса Каср аль-Яхуд
Назарет
Храм Благовещения
Православный Храм Архангела Гавриила у источника
Переезд на север Израиля
Галилейское море — Озеро Кинерет
Обед
Копернаум
Табха: Церковь ⛪ Умножения Хлебов и Рыб и домик Св. Петра
Проезд через город 🏙️ Тверия -Тибериас
Омовение в водах реки Иордан — Ярденит
По пути в Эйлат остановка на Мертвом море
Отдых, купание
Возвращение в Эйлат около 22:00