Приглашаем Вас на 2-х дневную экскурсию ⛳ из Эйлата по всему Израилю. Уникальная возможность ознакомиться со страной за два дня! В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите основные исторические места Израиля от юга до севера. Мертвое море 🌊 — Река Иордан — Иерусалим — Вифлеем — Назарет — Галилея и многое другое!

Маршрут 1 день:

6:00 Сбор группы из отелей Эйлата

Остановка на Мертвом Море

Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса

Остановка на Елеонской горе. Обзор прекрасных видов Иерусалима.

Гефсиманский сад

Вифлеем — Храм Рождества Христова

Паломнический центр

Обед

Переезд в Иерусалим — Старый город

Древняя улика Карго

Храм Гроба Господня

Еврейский квартал

Стена Плача

Виа Долороса — Крестный Путь Иисуса Христа на Голгофу

Переезд и заселение в отель 🏨 в Вифлееме около 19:00

Ужин

Маршрут 2 день:

6:00 Подъем. Ранний завтрак.

Выезд с вещами.

Остановка на Реке Иордан в месте крещения Иисуса Каср аль-Яхуд

Назарет

Храм Благовещения

Православный Храм Архангела Гавриила у источника

Переезд на север Израиля

Галилейское море — Озеро Кинерет

Обед

Копернаум

Табха: Церковь ⛪ Умножения Хлебов и Рыб и домик Св. Петра

Проезд через город 🏙️ Тверия -Тибериас

Омовение в водах реки Иордан — Ярденит

По пути в Эйлат остановка на Мертвом море

Отдых, купание

Возвращение в Эйлат около 22:00