Масличная гора- самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка)
Храм Гроба Господня- гора Голгофа, камень мирапомазания, кувуклия Христа
Старый город, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача
Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности: Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка) Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень миропомазания, кувуклия Христа Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.
Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.
Комфортабельный транспорт и самие опытные гидов страны.
Что входит
Транспорт и услуги гида
Что не входит
Обед
Начало и место завершения
🚩 Место проживания туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.