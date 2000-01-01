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Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский

GRT
GRT – Гид из Иерусалима
Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский
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  • 🎩Индивидуальная
  • Подземная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $450 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский
Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский

Что вы увидите

  • Масличная гора- самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка)
  • Храм Гроба Господня- гора Голгофа, камень мирапомазания, кувуклия Христа
  • Старый город, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача
Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности: Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка) Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень миропомазания, кувуклия Христа Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.
Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.
Комфортабельный транспорт и самие опытные гидов страны.
Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 Место проживания туриста
Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский
Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский
Индивидуальная экскурсия Иерусалим Христианский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GRT
GRT
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