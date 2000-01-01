Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности: Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка) Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень миропомазания, кувуклия Христа Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.

Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.

Комфортабельный транспорт и самие опытные гидов страны.