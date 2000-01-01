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Иерусалим Христианский

GRT
GRT – Гид из Иерусалима
Иерусалим Христианский
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • Подземная
  • ☀️Однодневная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $95 за человека

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Иерусалим Христианский
Иерусалим Христианский

Что вы увидите

  • Масличная гора
  • Храм Гроба Господня
  • гора Голгофа
  • камень миропомазания
  • кувуклия Христа
  • Старый город
  • Сионская гора
  • армянский квартал
  • Стена Плача

Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности:

    Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка)
    Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень мирапомазания, кувуклия Христа
    Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.
    Наши экскурсии проводятся исключительно в небольших группах до 6 человек, тем самым обеспечивая максимальный комфорт туристу.
    Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.
    Комфортабельный транспорт и самих опытных гидов страны.
    Что входит
    • Транспорт и услуги гиды
    Что не входит
    • Обед
    Начало и место завершения
    🚩 Место проживания туриста
    Иерусалим Христианский
    Иерусалим Христианский
    Иерусалим Христианский

    Выберите дату для поездки

    • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    GRT
    GRT
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