Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности:

Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка)

Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень мирапомазания, кувуклия Христа

Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.

Наши экскурсии проводятся исключительно в небольших группах до 6 человек, тем самым обеспечивая максимальный комфорт туристу.

Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.

Комфортабельный транспорт и самих опытных гидов страны.