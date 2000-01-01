Маршрут экскурсии 🧭 включает в себя следующие достопримечательности:
Масличная гора - самая высокая точка Иерусалима (обзорная площадка)
Храм Гроба Господня - гора Голгофа, камень мирапомазания, кувуклия Христа
Старый город 🏙️, Сионская гора, армянский квартал, Стена Плача.
Наши экскурсии проводятся исключительно в небольших группах до 6 человек, тем самым обеспечивая максимальный комфорт туристу.
Индивидуальный подход включает сбор туристов с места их проживания, и возврат на ту же точку.
Комфортабельный транспорт и самих опытных гидов страны.