Мои заказы

Доха и её контрасты

Aрхитектура будущего и арабские традиции
Доха — это город, где ультрасовременные небоскрёбы соседствуют с тихими гаванями, а футуристичные музеи вырастают прямо из песков. За несколько часов вы увидите всё самое важное: от белоснежного дворца эмира до роскошных островов.

Мы проедем по набережным, побываем в этнографических кварталах и обсудим, как рыбацкий городок стал одной из самых богатых столиц мира.
5
1 отзыв
Доха и её контрасты
Доха и её контрасты
Доха и её контрасты

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Архитектурные символы Катара

Начнём с Национального музея, здание которого напоминает гигантскую розу пустыни. Вы узнаете, как природа вдохновила архитекторов на создание этого шедевра.
Проедем вдоль набережной Корниш к Музею исламского искусства, осмотрим традиционные лодки доу и сделаем остановку напротив дворца Амира. Именно отсюда открывается лучший вид на деловой центр.

Культурная деревня Катара

  • *Прохладныe улочки * — с уникальной системой кондиционирования.
  • Голубая мечеть и Голубиный дом — яркие образцы восточного зодчества.
  • Амфитеатр — величественный «Колизей» под открытым небом.
  • Музей дайверов — вы услышите истории о тех временах, когда Катар жил исключительно за счёт добычи жемчуга.
  • «Зелёные холмы» — удивительный парк с редкими деревьями, привезёнными со всего мира.

Жемчужина Катара — искусственный остров The Pearl

  • Квартал Qanat Quartier — местная Венеция с яркими домиками и каналами.
  • Набережная яхт — атмосфера роскоши и спокойствия.
  • Хрустальная аллея в районе Дживан — новейшая локация, которая поражает своим размахом и дизайном.

Организационные детали

  • Транспорт — Nissan Patrol.
  • Включено в программу: традиционный арабский чай, горячие местные лепёшки с сыром, питьевая вода.
  • Рекомендую выбирать одежду, закрывающую плечи и колени, для посещения культурных зон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайсам
Хайсам — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и вырос в Катаре. Получил образование в России и впоследствии — российское гражданство. Обучение за рубежом значительно расширило моё мировоззрение и понимание межкультурных процессов. С 2023 года я работаю лицензированным
читать дальшеуменьшить

гидом в Катаре. Будучи уроженцем этой страны, я стал свидетелем её динамичного развития и масштабных преобразований. Передавать гостям знания об истории, культуре и современном развитии Катара я считаю важной и почётной задачей, поскольку история этой страны является неотъемлемой частью моей собственной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе, Хайсам забрал нас из порта и привез обратно. Экскурсия проходила в комфортной обстановке, маршрут
читать дальшеуменьшить

составлен очень удачно, кроме того, Хайсам учел наши пожелания и в конце экскурсии отвез на стадион Лусаил, где проходил финал чемпионата мира по футболу. Хайсам рассказал нам историю страны, ее обычаи, особенности быта и современный уклад жизни, угостил настоящим катарским желтым кофе с кардамоном и вкуснейшим чаем с арабскими лепешками. От поездки остались приятные впечатления, было очень интересно и познавательно!

Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе,

Входит в следующие категории Дохи

Похожие экскурсии на «Доха и её контрасты»

Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
На машине
На микроавтобусе
5 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
25 мая в 06:00
26 мая в 06:00
$320 за всё до 6 чел.
Доха в компании арабского гида с русскими корнями
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха в компании арабского гида с русскими корнями
Про величественные небоскрёбы, колоритные улочки и катарское гостеприимство
Начало: В удобном для вас месте в Дохе
Сегодня в 13:30
18 мая в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
4.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$400 за всё до 6 чел.
Доха: познакомиться с колоритом арабского мира
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Доха: познакомиться с колоритом арабского мира
Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Начало: У Национального Музея Катара
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$370 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дохе
-10%
до 5 июня
от $342 за экскурсию