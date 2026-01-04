Что вас ожидает

Архитектурные символы Катара

Начнём с Национального музея, здание которого напоминает гигантскую розу пустыни. Вы узнаете, как природа вдохновила архитекторов на создание этого шедевра.

Проедем вдоль набережной Корниш к Музею исламского искусства, осмотрим традиционные лодки доу и сделаем остановку напротив дворца Амира. Именно отсюда открывается лучший вид на деловой центр.

Культурная деревня Катара

*Прохладныe улочки * — с уникальной системой кондиционирования.

Голубая мечеть и Голубиный дом — яркие образцы восточного зодчества.

— яркие образцы восточного зодчества. Амфитеатр — величественный «Колизей» под открытым небом.

— величественный «Колизей» под открытым небом. Музей дайверов — вы услышите истории о тех временах, когда Катар жил исключительно за счёт добычи жемчуга.

— вы услышите истории о тех временах, когда Катар жил исключительно за счёт добычи жемчуга. «Зелёные холмы» — удивительный парк с редкими деревьями, привезёнными со всего мира.

Жемчужина Катара — искусственный остров The Pearl

Квартал Qanat Quartier — местная Венеция с яркими домиками и каналами.

— местная Венеция с яркими домиками и каналами. Набережная яхт — атмосфера роскоши и спокойствия.

— атмосфера роскоши и спокойствия. Хрустальная аллея в районе Дживан — новейшая локация, которая поражает своим размахом и дизайном.

Организационные детали