Доха — это город, где ультрасовременные небоскрёбы соседствуют с тихими гаванями, а футуристичные музеи вырастают прямо из песков. За несколько часов вы увидите всё самое важное: от белоснежного дворца эмира до роскошных островов.
Мы проедем по набережным, побываем в этнографических кварталах и обсудим, как рыбацкий городок стал одной из самых богатых столиц мира.
Мы проедем по набережным, побываем в этнографических кварталах и обсудим, как рыбацкий городок стал одной из самых богатых столиц мира.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Архитектурные символы Катара
Начнём с Национального музея, здание которого напоминает гигантскую розу пустыни. Вы узнаете, как природа вдохновила архитекторов на создание этого шедевра.
Проедем вдоль набережной Корниш к Музею исламского искусства, осмотрим традиционные лодки доу и сделаем остановку напротив дворца Амира. Именно отсюда открывается лучший вид на деловой центр.
Культурная деревня Катара
- *Прохладныe улочки * — с уникальной системой кондиционирования.
- Голубая мечеть и Голубиный дом — яркие образцы восточного зодчества.
- Амфитеатр — величественный «Колизей» под открытым небом.
- Музей дайверов — вы услышите истории о тех временах, когда Катар жил исключительно за счёт добычи жемчуга.
- «Зелёные холмы» — удивительный парк с редкими деревьями, привезёнными со всего мира.
Жемчужина Катара — искусственный остров The Pearl
- Квартал Qanat Quartier — местная Венеция с яркими домиками и каналами.
- Набережная яхт — атмосфера роскоши и спокойствия.
- Хрустальная аллея в районе Дживан — новейшая локация, которая поражает своим размахом и дизайном.
Организационные детали
- Транспорт — Nissan Patrol.
- Включено в программу: традиционный арабский чай, горячие местные лепёшки с сыром, питьевая вода.
- Рекомендую выбирать одежду, закрывающую плечи и колени, для посещения культурных зон.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайсам — ваш гид в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и вырос в Катаре. Получил образование в России и впоследствии — российское гражданство. Обучение за рубежом значительно расширило моё мировоззрение и понимание межкультурных процессов. С 2023 года я работаю лицензированным
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хотим выразить благодарность гиду Хайсаму за замечательную экскурсию по Дохе! Доха была первой остановкой в круизе, Хайсам забрал нас из порта и привез обратно. Экскурсия проходила в комфортной обстановке, маршрут
Входит в следующие категории Дохи
Похожие экскурсии на «Доха и её контрасты»
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
25 мая в 06:00
26 мая в 06:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха в компании арабского гида с русскими корнями
Про величественные небоскрёбы, колоритные улочки и катарское гостеприимство
Начало: В удобном для вас месте в Дохе
Сегодня в 13:30
18 мая в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Доха: познакомиться с колоритом арабского мира
Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Начало: У Национального Музея Катара
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$370 за человека
-10%
до 5 июня
от $342 за экскурсию