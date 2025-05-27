хотелось провести подольше времени, например, на Кольсае, замедлиться, прогуляться вокруг озера, но для этого нужно выделять целый день. На Каинды обязательно брать лошадь, прогулка обещает быть живописной и местами экстремальной. Чарынский каньон лучше один раз увидеть, чем посмотреть сто фото, которые совершенно не передают масштаба. Немного не хватило сопровождения именно по каньону, чтобы понимать какой правильно выбрать темп, чтобы все успеть, не пропустить что-нибудь интересное и знать, где лучшие фотоспоты. Но наверное это уже другая экскурсия. В целом мы благодарны нашему гиду Дмитрию за комфортную поездку, интересные рассказы и легенды. А на заднем сидении Лэнд крузера можно вообще шикарно вытянуть ноги и поспать в пути, рекомендую))