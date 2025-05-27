Мои заказы

На цветение – экскурсии в Алматы

Найдено 12 экскурсий в категории «На цветение» в Алматы, цены от 3100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
На машине
13 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: Забираем с места проживания
Завтра в 05:00
4 мая в 05:00
45 000 ₽ за всё до 5 чел.
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
На машине
13 часов
-
5%
163 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Отыскать частичку Альп в Казахстане, увидеть Чарынский каньон и озеро с затопленными соснами
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
3 мая в 05:45
3100 ₽3263 ₽ за человека
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
На машине
Джиппинг
13 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Топовые места Казахстана за один день на комфортном внедорожнике в мини-группе
Начало: На ул. Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
8500 ₽ за человека
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
На машине
Джиппинг
12 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
3 мая в 06:45
8500 ₽ за человека
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
На машине
13 часов
383 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отправиться в дружной компании к космическим пейзажам Казахстана
Начало: Встречаемся на заправке Compass (Суюнбая)
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
3300 ₽ за человека
Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду
На машине
12 часов
-
5%
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Алматы - к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду
Для тех, кто соскучился по настоящей природе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:15
7 мая в 07:15
9 мая в 07:15
7400 ₽7789 ₽ за человека
Цветущий Казахстан: степи, скалы и горные озёра. Поездка из Алматы
На машине
13 часов
-
5%
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Цветущий Казахстан: степи, скалы и горные озёра. Поездка из Алматы
Открыть удивительные природные места - в лёгком и комфортном путешествии по Алматинской области
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7125 ₽7500 ₽ за человека
Комфорт-маршрут на внедорожнике: плато Ассы, озеро Иссык и водопад
На машине
Джиппинг
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфорт-маршрут на внедорожнике: плато Ассы, озеро Иссык и водопад
Погрузитесь в атмосферу горных пейзажей, посетив плато Ассы и озеро Иссык. Насладитесь природой и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
37 441 ₽ за всё до 6 чел.
Каньоны востока: приключение на внедорожнике
На машине
Джиппинг
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Каньоны востока: приключение на внедорожнике
Увидеть Чарынский, Чёрный и Лунный каньоны, Долины замков и ведьм за одну поездку (в мини-группе)
Начало: С места проживания
Завтра в 06:30
3 мая в 06:30
24 900 ₽ за всё до 5 чел.
Из Алматы - в нацпарк «Алтын-Эмель»
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Алматы - в нацпарк «Алтын-Эмель»
Нацпарк «Алтын-Эмель» откроет перед вами четыре уникальных мира: поющий бархан, марсианские горы, вулканические скульптуры и древнюю иву
Начало: Из вашего отеля или аэропорта
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
52 000 ₽ за всё до 6 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
На машине
13 часов
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
Путешествие к водопаду Текес и озеру Тузколь подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой южного Казахстана
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
48 510 ₽53 900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 марта 2026
Прекрасно организованный тур! Получили массу незабываемых впечатлений! Всем огромная благодарность, рекомендую!
Е
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 11 июля 2025
Все очень понравилось! Ездили всей семьёй и остались очень довольны! Огромное спасибо организаторам и гиду ❤️
О
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Дата посещения: 27 мая 2025
Экскурсия отличная, абсолютно точно стоит на неё съездить! Времени на локации, к сожалению, маловато, но понятно, почему так сделано: локации далеко от города и между собой, поэтому, чтобы в адекватное время вернуться в город, дают ограниченное время на каждом месте. Гид Ахмет интересно рассказывал о местах, отвечал на вопросы, большое спасибо! Организация тура понравилась.
О
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
Большое спасибо за удивительный тур. Столько эмоций, новых впечатлений!!! Наш гид- водитель Бахтияр учитывая наши пожелания, наши возможности (с нами была пара 70+) превосходно провел этот тур. Без спешки, мы
читать дальшеуменьшить

смогли наслаждаться красотами каждой локации, узнали много нового и интересного. Наши немецкие друзья остались в полном восторге от увиденного! И конечно мы рекомендуем всем этот тур! Herzlichen Dank für wunderschönen Tag!!! Спасибо большое Бахтияр!

И
Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе
У нас собралась международная компания, несмотря на то, что экскурсия на русском языке. Спасал онлайн переводчик и люди знающие английский. Было весело, интересно, познавательно. Оба озера чудесные. Чарынский каньон прекрасен. С погодой повезло. Гид - умничка! Водитель - профессионален!
Сергей
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Отличная поездка по природным красотам Алматы!

Мы посетили озеро Каинды с его затопленным лесом — место выглядит просто нереально, как будто из другого мира. Затем были Кольсайские озёра — тишина, горный
читать дальшеуменьшить

воздух и вода такого цвета, что невозможно оторвать взгляд. Отдельное впечатление оставил Чарынский каньон — масштабы и виды поражают, чувствуешь себя крошечной частью этой огромной природы.

Огромное спасибо нашему гиду-водителю Дмитрию! Очень комфортная поездка, интересные рассказы, отличная организация и внимание к деталям. Чувствовалось, что всё продумано и сделано с душой.

Получился идеальный день — красивая природа, хорошая компания и только положительные эмоции!

А
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Однодневный тур оставил море НЕЗАБЫВАЕМЫХ эмоций, которые навсегда останутся в сердце! Организация на высоте.
Отдельная благодарность Юлии — всегда была на связи и оперативно отвечала на все вопросы. Гиду Дмитрию спасибо за вовлечённость, поддержку на всем маршруте и отличную атмосферу. Кстати, Дмитрий ещё и прекрасный фотограф, так что смело просите его сделать снимки (фотоаппарат всегда в багажнике!)
Александра
Всё включено: магия Чёрного и Чарынского каньонов, экзотика озёр Кольсай и Каинды
Всё понравилось, насыщенная программа, хотелось бы конечно больше времени на локации, но иначе не успеть за день, поэтому с другой стороны это хорошая возможность увидеть главные природные достопримечательности Казахстана. Комфортная машина. Спасибо водителю Досымжану за безопасное вождение, интересные истории и хорошую компанию.
Д
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
Были на экскурсии 15.4.2026 с гидом Досымжаном. Прекрасная организация, шикарная атмосфера, всё четко и вовремя. Все пожелания группы гид учитывал и интересно и ненавязчиво рассказывал про все локации.
Природа потрясающая, стоит того чтобы посетить хотя бы раз в жизни 😍
М
Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону
я очень долго и тщательно выбирала экскурсию и остановилась именно на этой, потому что хороший тайминг и максимально подробно расписаны все организационные моменты. Маршрут отлично спланирован, локации просто шикарные! Конечно,
читать дальшеуменьшить

хотелось провести подольше времени, например, на Кольсае, замедлиться, прогуляться вокруг озера, но для этого нужно выделять целый день. На Каинды обязательно брать лошадь, прогулка обещает быть живописной и местами экстремальной. Чарынский каньон лучше один раз увидеть, чем посмотреть сто фото, которые совершенно не передают масштаба. Немного не хватило сопровождения именно по каньону, чтобы понимать какой правильно выбрать темп, чтобы все успеть, не пропустить что-нибудь интересное и знать, где лучшие фотоспоты. Но наверное это уже другая экскурсия. В целом мы благодарны нашему гиду Дмитрию за комфортную поездку, интересные рассказы и легенды. А на заднем сидении Лэнд крузера можно вообще шикарно вытянуть ноги и поспать в пути, рекомендую))

На ХорошоТам более 2 млн. отзывов от путешественников.

Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «На цветение»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Каинды - из Алматы;
  2. Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день;
  3. Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона и река Чарын в группе;
  4. Комфорт-маршрут по озёрам Каинды, Кольсай и Чарынскому каньону;
  5. Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа.
Какие места ещё посмотреть в Алматы
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Долина Замков;
  2. Чарынский каньон;
  3. Самое главное;
  4. Зеленый базар;
  5. театр оперы и балета им. Абая;
  6. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
  7. Озеро Кольсай;
  8. Кок-Тобе;
  9. Монумент независимости;
  10. Большое Алматинское озеро.
Сколько стоит экскурсия по Алматы в мае 2026
Сейчас в Алматы в категории "На цветение" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3100 до 52 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 808 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
