Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
Начало: От указанного вами адреса
«Послушаете аутентичные музыкальные инструменты, увидите театрализованное представление и отведаете блюда местной кухни»
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
«Прокатимся на красивом метро и поговорим о музыке»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: Забираем с места проживания
«Но стоит под ногами заскользить песку — и бархан начинает «петь»: гулкие низкие звуки, похожие на органную музыку, перекатываются по воздуху, завораживая и пробирая до мурашек»
Завтра в 05:00
4 мая в 05:00
45 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
«Дома писателей, музыкантов, режиссёров»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
П
У меня была длительная пересадка в Алматы, решила провести время на экскурсии. Экскурсия очень понравилась, прекрасный водитель, этно-аул вообще восторг. Очень вкусный обед, замечательные люди, интересные развлечения, много красивых ярких фото. Очень много узнала про Казахстан за один день. Спасибо большое Алия, за организацию, в следующую поездку обязательно буду брать экскурсии только у Вас.
супер, советую, это лучший день был в нашем прибывании в Алматы, стоит съездить посмотреть шоу, пострелять из лука приготовить баурсаки
Д
Отличная экскурсия и замечательный гид! Алёна прекрасно знает и любит свой город и радостно делится своими знаниями и любовью. Готов рекомендовать данную экскурсию всем! А сам, с радостью, пройду по другому маршруту в компании с Алёной в свой следующий приезд в Алматы)
Прекрасная прогулочная экскурсия, насыщена интересным рассказом и достопримечательностями города. Неспешно, подробно и увлекательно. Рекомендую!
М
Эту экскурсию обязательно стоит посетить! Необычный город в степи и бархан среди гор - как будто побывала в других мирах. Отдельная благодарность Юле за фотографии ❤️
Е
Очень интересно и познавательно. Много новой информации о городе. 👍
Алëна замечательно провела экскурсию! Всë очень понравилось, несмотря на погоду.
Рекомендую!!!
Н
Очень понравилась экскурсия! Нам рассказали про быт, показали традиционные обряды, в которых мы даже и сами поучаствовали! Мы пробовали национальные напитки и еду. Все очень понравилось. Посмотрели конное шоу, прокатились на лошадях, постреляли из лука, потанцевали! Было море впечатлений! Потом нас еще и вкусно накормили! Однозначно рекомендуем!
Было интересно познакомиться с культурой и обычаями казахского народа. Особенно впечатлило конное шоу с джигитовкой. Спасибо!
В
Очень душевная экскурсия, для знакомства с городом -идеально
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Музыкальные»
Сейчас в Алматы в категории "Музыкальные" можно забронировать 4 экскурсии от 3500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
