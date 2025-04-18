читать дальше раз перейти небольшую реку вброд (не глубокий, не опасный).



Сам же водопад является одним из самых крупных и полноводных в Заилийском Алатау! Потрясает красота и мощь самого водопада, а так же открывающиеся виды на протяжении всего маршрута.

Один из самых любимых мной треккинговых маршрутов, который сочетает в себе относительную простоту (то есть не слишком протяжённый с небольшим набором высоты) и небольшой приключенческий элемент в виде необходимости несколько