Один из самых любимых мной треккинговых маршрутов, который сочетает в себе относительную простоту (то есть не слишком протяжённый с небольшим набором высоты) и небольшой приключенческий элемент в виде необходимости несколько
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииПростой хайкинг до одного из самых полноводных водопадов Алматинской области Маршрут доступен круглый год и в разные времена года он раскрывается по-разному! Зимой река замерзает и вокруг водопада образуется ледяная стена. Частично водопад остается открытым и напоминает ледяной замок из мультфильма «Снежная королева». В это время года нам обязательно понадобятся ледоступы! Красоту этого маршрута весной описать вообще очень сложно! На всем пути мы встречаем огромное количество цветов, просто настоящий ботанический сад! Дикие ирисы и яблони, подснежники, иксиолиорионы, тюльпаны и много-много других! Летом это отличный выбор маршрута, чтобы уйти от городской жары. Маршрут проходит вдоль реки, и поэтому там всегда чувствуешь себя гораздо легче, а броды рядом с водопадом придадут бодрости! Кроме самого водопада, мы посетим селевую плотину на реке Узун Каргалы, найдём древние петроглифы у берега реки. Важная информация:
- Зимой для прохождения реки необходимы ледоступы! Летом необходима обувь для брода реки. Брод не глубокий, чуть выше колена, течение слабое. Местами тропа прижимается к краю обрыва, и нужно проявить особую осторожность.
- Маршрут доступен круглый год.
- Тайминг может меняться в зависимости от времени года, погодных условий и общего темпа группы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Большой Шимбулак
- Селевая плотина на реке Узун Каргалы
- Петроглифы у берега реки
Что включено
- Сопровождение гида-инструктора
- Трансфер до посёлка Каргалы и обратно
Что не входит в цену
- Питание на маршруте (опционально может быть обеспечено гидом)
- Специальное снаряжение: ледоступы и треккинговые палки (опционально можно взять в аренду через гида)
Место начала и завершения?
Перекресток Саина/Абая, на стоянке АЗС RoyalPetrol
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно проконсультируйтесь с гидом перед началом тура! В разные времена года маршрут требует различное дополнительное снаряжение: обувь для брода и ледоступы
- Настоятельно рекомендуется иметь треккинговые палки. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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