Это так высоко, что кажется, можно дотронуться рукой до неба. Трава здесь настолько густая, что из-под неё не видно почвы. А всё плато пронизано ручьями и родниками. Тут пасутся табуны лошадей, в ельниках водятся волки и медведи, а в зарослях арчевника столько грибов и ягод! Сбежим от суеты в этот волшебный край? Нас ждут горное ущелье, водопады, бархатное плато и щемящая красота вокруг.

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Описание

Что вас ожидает

Серпантины Тургеньского горного ущелья

Мы выедем из Алматы в 9 утра и совершим впечатляющий 15-километровый подъём по бездорожью, которое будет вести нас к вершинам Заилийского Алатау. Эти места очень живописны, славятся водопадами, хвойными и лиственными лесами. По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень. В ущелье по выходным работает базар, можно купить домашнее вино, пастилу, яблоки, мёд, ягоды и сувениры.

Альпийский луг 7 км в ширину и 40 км в длину

Плато Асы — это 2750 метров над уровнем моря, невероятные сочно-зелёные просторы и девственная природа. Здесь вы увидите высокогорную обсерваторию Асы-Тургень. Зайти туда нельзя, а фотографироваться возле — сколько угодно. Кадры на фоне 45-метрового телескопа получаются очень интересные. Можно устроить на плато пикник, завершить поездку обедом в форелевом хозяйстве или совместить с посещением водопада Медвежий.

Организационные детали