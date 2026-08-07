Представьте место, где земля встречается с небом, а воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией.Экскурсия на плато Асы из Алматы - это не просто путешествие, это погружение в

мир красоты и спокойствия. Плато, расположенное на высоте 2750 метров над уровнем моря, поражает своими зелёными просторами и девственной природой. Здесь, среди густой травы, скрываются ручьи и родники, а на просторах плато пасутся табуны лошадей. Любители дикой природы могут встретить в ельниках волков и медведей, а в зарослях арчевника - обилие грибов и ягод. Ваше путешествие начнется с захватывающего подъёма по серпантинам Тургеньского горного ущелья, где вы сможете насладиться видами водопадов и горных рек. Посетите визит-центр «Тургенсай», чтобы сделать памятные фотографии и отведать местные деликатесы. Экскурсия предлагает не только восхищение природой, но и уникальную возможность увидеть высокогорную обсерваторию Асы-Тургень. Завершите своё приключение обедом в форелевом хозяйстве или посещением водопада Медвежий. Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые моменты, проведённые наедине с природой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения плато Асы - с июня по октябрь. В это время природа расцветает, и погодные условия наиболее комфортны для путешествий. В июне и августе можно насладиться грибным сезоном. В другие месяцы доступность маршрута может быть ограничена из-за погодных условий, но в сентябре и октябре также возможно насладиться осенними красками.

Сейчас август — это идеальное время.