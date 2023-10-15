Увидеть первозданные альпийские луга, покрытые эдельвейсами и горными фиалками
Тут пасутся табуны лошадей, в ельниках водятся волки и медведи, а в зарослях арчевника столько грибов и ягод! Сбежим от суеты в этот волшебный край? Нас ждут горное ущелье, водопады, бархатное плато и щемящая красота вокруг.
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Описание
Что вас ожидает
Серпантины Тургеньского горного ущелья
Мы выедем из Алматы в 9 утра и совершим впечатляющий 15-километровый подъём по бездорожью, которое будет вести нас к вершинам Заилийского Алатау. Эти места очень живописны, славятся водопадами, хвойными и лиственными лесами. По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень. В ущелье по выходным работает базар, можно купить домашнее вино, пастилу, яблоки, мёд, ягоды и сувениры.
Альпийский луг 7 км в ширину и 40 км в длину
Плато Асы — это 2750 метров над уровнем моря, невероятные сочно-зелёные просторы и девственная природа. Здесь вы увидите высокогорную обсерваторию Асы-Тургень. Зайти туда нельзя, а фотографироваться возле — сколько угодно. Кадры на фоне 45-метрового телескопа получаются очень интересные. Можно устроить на плато пикник, завершить поездку обедом в форелевом хозяйстве или совместить с посещением водопада Медвежий.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на полноприводном внедорожнике Lexus LX 470
- В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, экосборы
- Дополнительно оплачивается обед — около 1000 руб. /чел.
- Посещение возможно только с июня по октябрь
- В июне и конце августа в этих местах сезон грибов. Можно дополнить поездку грибным походом.
- При желании можем остаться на ночлег в глэмпинге или палатках. Проживание не входит в стоимость и обсуждается в личной переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.