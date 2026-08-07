Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Представьте место, где земля встречается с небом, а воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией.
Экскурсия на плато Асы из Алматы - это не просто путешествие, это погружение в читать дальшеуменьшить
мир красоты и спокойствия.
Плато, расположенное на высоте 2750 метров над уровнем моря, поражает своими зелёными просторами и девственной природой. Здесь, среди густой травы, скрываются ручьи и родники, а на просторах плато пасутся табуны лошадей.
Любители дикой природы могут встретить в ельниках волков и медведей, а в зарослях арчевника - обилие грибов и ягод.
Ваше путешествие начнется с захватывающего подъёма по серпантинам Тургеньского горного ущелья, где вы сможете насладиться видами водопадов и горных рек. Посетите визит-центр «Тургенсай», чтобы сделать памятные фотографии и отведать местные деликатесы.
Экскурсия предлагает не только восхищение природой, но и уникальную возможность увидеть высокогорную обсерваторию Асы-Тургень. Завершите своё приключение обедом в форелевом хозяйстве или посещением водопада Медвежий.
Это путешествие оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые моменты, проведённые наедине с природой
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные виды на горы
🚙 Комфортный трансфер на внедорожнике
📸 Фотосессия у обсерватории
🍃 Чистый горный воздух
🐴 Табуны лошадей на свободе
🌲 Леса и водопады по пути
Лучшее время для посещения
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения плато Асы - с июня по октябрь. В это время природа расцветает, и погодные условия наиболее комфортны для путешествий. В июне и августе можно насладиться грибным сезоном. В другие месяцы доступность маршрута может быть ограничена из-за погодных условий, но в сентябре и октябре также возможно насладиться осенними красками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тургеньское горное ущелье
Обсерватория Асы-Тургень
Водопад Медвежий
Описание экскурсии
Серпантины Тургеньского горного ущелья
Мы выедем из Алматы в 9 утра и совершим впечатляющий 15-километровый подъём по бездорожью, которое будет вести нас к вершинам Заилийского Алатау. Эти места очень живописны, славятся водопадами, хвойными и лиственными лесами. По дороге мы увидим бурную горную речку, остановимся в визит-центре «Тургенсай», чтобы выпить кофе и сделать фото на мосту через Тургень. В ущелье по выходным работает базар, можно купить домашнее вино, пастилу, яблоки, мёд, ягоды и сувениры.
Альпийский луг 7 км в ширину и 40 км в длину
Плато Асы — это 2750 метров над уровнем моря, невероятные сочно-зелёные просторы и девственная природа. Здесь вы увидите высокогорную обсерваторию Асы-Тургень. Зайти туда нельзя, а фотографироваться возле — сколько угодно. Кадры на фоне 45-метрового телескопа получаются очень интересные. Можно устроить на плато пикник, завершить поездку обедом в форелевом хозяйстве или совместить с посещением водопада Медвежий.
Организационные детали
Поездка пройдёт на полноприводном внедорожнике Lexus LX 470
В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, экосборы
Дополнительно оплачивается обед — около 1000 руб. /чел.
Посещение возможно только с июня по октябрь
В июне и конце августа в этих местах сезон грибов. Можно дополнить поездку грибным походом.
При желании можем остаться на ночлег в глэмпинге или палатках. Проживание не входит в стоимость и обсуждается в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 221 туриста
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я индивидуальный сертифицированный гид на автомобиле. Покажу все достопримечательности Алматы и Алматинской области. Алматинская область настолько большая, что вмещает в себя все достопримечательности Европы и плюс свои. Вам предоставляется возможность посетить горы, водопады, озёра, каньоны, пустыни, степи, геотермальные источники, марсианские пейзажи и памятники истории и архитектуры.
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