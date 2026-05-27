Окрестности Алматы — не просто фон для фотографий, а живой мир со своим ритмом и историей. Наша задача — провести вас по трём уникальным ландшафтам: к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду. Вы увидите быт джайляу, услышите местные легенды и прочувствуете, как горы меняют восприятие времени и пространства.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Алматы

10:00–12:00 — прогулка по плато Асы

12:30–14:00 — треккинг к Медвежьему (Тургеневскому) водопаду. Лёгкая прогулка около 1,5 км в одну сторону

14:30–15:15 — обед в дорожном кафе (по желанию)

16:00–17:30 — озеро Иссык. Прогулка по набережной, истории и легенды этих мест

19:00–20:00 — возвращение в город

О чём пойдёт речь в дороге

В пути и на локациях вы услышите истории, которые превращают точки на карте в места силы:

легенды и реальность плато Асы и озера Иссык.

плато Асы и озера Иссык. Вы узнаете, почему эти места столетиями считались особенными жизнь на джайляу и быт летних пастбищ : как устроены юрты, чем занимаются чабаны и почему местные дети уже с трёх-четырёх лет уверенно чувствуют себя в седле

: как устроены юрты, чем занимаются чабаны и почему местные дети уже с трёх-четырёх лет уверенно чувствуют себя в седле сила воды: поговорим, как горные реки формировали культуру и пути кочевников. А ещё обсудим тайны, которые хранит озеро

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике с кондиционером

Расписание — ориентировочное. Мы легко можем скорректировать его под ваши пожелания

Маршрут подойдёт путешественникам со средней физической подготовкой

С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Условия оплаты и дополнительные расходы