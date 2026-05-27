Окрестности Алматы — не просто фон для фотографий, а живой мир со своим ритмом и историей.
Наша задача — провести вас по трём уникальным ландшафтам: к плато Асы, озеру Иссык и Медвежьему водопаду.
Вы увидите быт джайляу, услышите местные легенды и прочувствуете, как горы меняют восприятие времени и пространства.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Алматы
10:00–12:00 — прогулка по плато Асы
12:30–14:00 — треккинг к Медвежьему (Тургеневскому) водопаду. Лёгкая прогулка около 1,5 км в одну сторону
14:30–15:15 — обед в дорожном кафе (по желанию)
16:00–17:30 — озеро Иссык. Прогулка по набережной, истории и легенды этих мест
19:00–20:00 — возвращение в город
О чём пойдёт речь в дороге
В пути и на локациях вы услышите истории, которые превращают точки на карте в места силы:
- легенды и реальность плато Асы и озера Иссык. Вы узнаете, почему эти места столетиями считались особенными
- жизнь на джайляу и быт летних пастбищ: как устроены юрты, чем занимаются чабаны и почему местные дети уже с трёх-четырёх лет уверенно чувствуют себя в седле
- сила воды: поговорим, как горные реки формировали культуру и пути кочевников. А ещё обсудим тайны, которые хранит озеро
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике с кондиционером
- Расписание — ориентировочное. Мы легко можем скорректировать его под ваши пожелания
- Маршрут подойдёт путешественникам со средней физической подготовкой
- С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
Условия оплаты и дополнительные расходы
- Сначала вы вносите предоплату на сайте, а остаток оплачиваете переводом на карту не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии
- Входные билеты и экосборы оплачиваются отдельно: ~3000 тенге (~500 ₽)
- Обед не включён в стоимость и оплачивается по желанию. Можно взять перекус с собой
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фил — ваша команда гидов в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я вырос среди гор и лесов Казахстана, поэтому знаю их не по карте, а по дыханию ветра. Уже много лет провожу туры по Алматы и Алматинской области: горы, озёра, каньоны — показываю всё, что делает этот край особенным. Со мной безопасно и весело. Поехали туда, где природа говорит сама за себя! 🌿🚙
