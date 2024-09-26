Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым знаковым местам Алматы, где история переплетается с архитектурными шедеврами и культурными памятниками. Экскурсия начнётся у Театра оперы и балета, где вы узнаете его удивительную историю и интересные факты. Далее мы направимся к легендарной гостинице «Алматы», чтобы полюбоваться на её роскошные мозаики. Прогулка по пешеходной улице Панфилова подарит вам возможность заглянуть в винтажные магазины и ощутить атмосферу города. Мы также увидим величественный банный комплекс «Арасан», а затем посетим Вознесенский собор с его невероятной историей. У Вечного огня и памятника панфиловцам вы узнаете, почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было, но память о них жива в сердце города. Завершится наша прогулка посещением знаменитого Зелёного базара — самого большого и красивого в Алматы, где за чашечкой ароматного кофе вы сможете обсудить всё, что впечатлило вас за это время. Ждём вас на нашей экскурсии, чтобы вместе насладиться духом Алматы всего за 2 часа! Важная информация:

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.