Экскурсия начнётся от театра оперы и балета.
Вы узнаете историю театра и интересные факты, далее пойдете к гостинице Алматы, где увидите шикарнейшую мозаику. Пройдётесь по улице Панфилова, пешеходной улице. Заглянете в
Вы узнаете историю театра и интересные факты, далее пойдете к гостинице Алматы, где увидите шикарнейшую мозаику. Пройдётесь по улице Панфилова, пешеходной улице. Заглянете в
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым знаковым местам Алматы, где история переплетается с архитектурными шедеврами и культурными памятниками. Экскурсия начнётся у Театра оперы и балета, где вы узнаете его удивительную историю и интересные факты. Далее мы направимся к легендарной гостинице «Алматы», чтобы полюбоваться на её роскошные мозаики. Прогулка по пешеходной улице Панфилова подарит вам возможность заглянуть в винтажные магазины и ощутить атмосферу города. Мы также увидим величественный банный комплекс «Арасан», а затем посетим Вознесенский собор с его невероятной историей. У Вечного огня и памятника панфиловцам вы узнаете, почему говорят, что подвига 28 панфиловцев не было, но память о них жива в сердце города. Завершится наша прогулка посещением знаменитого Зелёного базара — самого большого и красивого в Алматы, где за чашечкой ароматного кофе вы сможете обсудить всё, что впечатлило вас за это время. Ждём вас на нашей экскурсии, чтобы вместе насладиться духом Алматы всего за 2 часа! Важная информация:
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Каждый день в 12.00 утра старт
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр оперы и балета
- Гостиница «Алматы» с шикарнейшими мозаиками
- Пешеходная улица Панфилова. Заглянем в винтажные магазины
- Банный комплекс «Арасан»
- Вознесенский собор
- Вечный огонь и памятник панфиловцам
- Самый красивый и большой базар - Зелёный
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода,
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.00 утра старт
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
26 сен 2024
Входит в следующие категории Алматы
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