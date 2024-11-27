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Приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию по моему любимому городу Алматы.



Буквально за пару часов я покажу вам его главные достопримечательности, памятные места и необычные строения, а также расскажу интересные факты о городе и его местных жителях.