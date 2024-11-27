Алматы: экскурсия по родному городу

Приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию по моему любимому городу Алматы.

Буквально за пару часов я покажу вам его главные достопримечательности, памятные места и необычные строения, а также расскажу интересные факты о городе и его местных жителях.
Алматы: экскурсия по родному городу
Алматы: экскурсия по родному городу
Алматы: экскурсия по родному городу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Встреча в 10:00 возле памятника Б. Момышулы;
  • Отправление к Свято-Вознесенскому кафедральному собору;
  • Прогулка по Парку имени 28 воинов-панфиловцев до Мемориала Славы;
  • Прогулка до Музея народных музыкальных инструментов. При желании, сможете его посетить;
  • Обзор здания советского модернизма – Дома офицеров;
  • Спуск по улице Пушкина мимо Государственного театра кукол до улицы Жибек Жолы;
  • По Арбату пройдем мимо дома купца Габдулвалиева до дома Аксакала Сеид Ахмед Сейдалина;

• По улице Панфилова прогуляемся до Государственного академического театра оперы и балета. Важно знать:

  • необходимо быть на месте старта экскурсии за 15 минут до начала;
  • одеться в удобную одежду и обувь;
  • взять с собой бутылочку воды.

По средам в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев
  • Свято-Вознесенский собор
  • Мемориал Славы
  • Музей музыкальных инструментов
  • Дом купца Габдулвалиева
  • Дом Аксакала Сеид Ахмед Сейдалин
  • Алматинский арбат
  • Площадь Астаны
  • Старое Дом Правительство
  • Алматинский главпочтамт
  • Консерватории имени Курмангазы
  • Государственный Академический театр оперы и балета им. Абая
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • 1. входные билеты
  • 2. обед, кофе/чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Гоголя, 73, Алматы
Завершение: Улица Кабанбай батыра, 110, Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для получения максимума удовольствия от экскурсии вам необходимо:
  • Быть на месте старта экскурсии за 15 минут до начала
  • Одеться в удобную одежду и обувь
  • Взять с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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