Приглашаю вас на увлекательную обзорную экскурсию по моему любимому городу Алматы.
Буквально за пару часов я покажу вам его главные достопримечательности, памятные места и необычные строения, а также расскажу интересные факты о городе и его местных жителях.
Буквально за пару часов я покажу вам его главные достопримечательности, памятные места и необычные строения, а также расскажу интересные факты о городе и его местных жителях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Встреча в 10:00 возле памятника Б. Момышулы;
- Отправление к Свято-Вознесенскому кафедральному собору;
- Прогулка по Парку имени 28 воинов-панфиловцев до Мемориала Славы;
- Прогулка до Музея народных музыкальных инструментов. При желании, сможете его посетить;
- Обзор здания советского модернизма – Дома офицеров;
- Спуск по улице Пушкина мимо Государственного театра кукол до улицы Жибек Жолы;
- По Арбату пройдем мимо дома купца Габдулвалиева до дома Аксакала Сеид Ахмед Сейдалина;
• По улице Панфилова прогуляемся до Государственного академического театра оперы и балета. Важно знать:
- необходимо быть на месте старта экскурсии за 15 минут до начала;
- одеться в удобную одежду и обувь;
- взять с собой бутылочку воды.
По средам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев
- Свято-Вознесенский собор
- Мемориал Славы
- Музей музыкальных инструментов
- Дом купца Габдулвалиева
- Дом Аксакала Сеид Ахмед Сейдалин
- Алматинский арбат
- Площадь Астаны
- Старое Дом Правительство
- Алматинский главпочтамт
- Консерватории имени Курмангазы
- Государственный Академический театр оперы и балета им. Абая
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- 1. входные билеты
- 2. обед, кофе/чай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Гоголя, 73, Алматы
Завершение: Улица Кабанбай батыра, 110, Алматы
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для получения максимума удовольствия от экскурсии вам необходимо:
- Быть на месте старта экскурсии за 15 минут до начала
- Одеться в удобную одежду и обувь
- Взять с собой бутылочку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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