ежедневно по договоренности с гидом

Что вас ждет

Экскурсия предназначена для тех кто хочет познакомится с традициями и обычаями казахского народа. Вас ждет конное представление, которое называется джигитовка.

Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа. Вам расскажут и покажут как жили кочевники в древние времена, как готовили еду, что ели, где жили, чем занимались.

Для вас будут проводиться мастер классы по приготовлению казахских блюд, мастер классы по стрельбе из лука и научать верховой езде на лошади.

Также вы можете отведать национальное блюдо казахов и в завершении программы казахские народные танцы, где вы примети активное участие и своим зажигательным танцем покажите насколько вам понравилась экскурсия.

Важно знать