ежедневно по договоренности с гидом

Погружение в культуру и природу Алматы Приглашаем вас в незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы! Наш маршрут сочетает в себе наслаждение природными красотами на горе Кок-Тобе и прекрасными видами на Терренкур. Что вас ждёт в туре:

Восхитительные виды с горы Кок-Тобе (1150 м. над уровнем моря), где город раскинется перед вами как на ладони.

Прохладные тропы Теренкура с живописными видами и журчащими ручьями.

• Комфортный маршрут по асфальтированным дорожкам с удобными зонами отдыха. Важная информация:

Одевайтесь в удобную одежду и обувь по сезону, так как нужно будет много ходить пешком (трансфера не будет). Возьмите защиту от солнца и питьевую воду.