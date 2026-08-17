ежедневно по договоренности с гидом

Интересная экскурсия для тех кто любит много ходить и восхищаться весенними и осенними пейзажами нашего города.
Почему вы спросите осенними и весенними? Да потому что у нас в Алматы красиво, не
Почему вы спросите осенними и весенними? Да потому что у нас в Алматы красиво, не
Описание мастер-класса
Погружение в культуру и природу Алматы Приглашаем вас в незабываемое путешествие по самым живописным уголкам Алматы! Наш маршрут сочетает в себе наслаждение природными красотами на горе Кок-Тобе и прекрасными видами на Терренкур. Что вас ждёт в туре:
- Восхитительные виды с горы Кок-Тобе (1150 м. над уровнем моря), где город раскинется перед вами как на ладони.
- Прохладные тропы Теренкура с живописными видами и журчащими ручьями.
• Комфортный маршрут по асфальтированным дорожкам с удобными зонами отдыха. Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду и обувь по сезону, так как нужно будет много ходить пешком (трансфера не будет). Возьмите защиту от солнца и питьевую воду.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кок-Тобе
- Терренкур
Что включено
- Услуги гида
- Пеший тур
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Одевайтесь в удобную одежду и обувь по сезону
- Так как нужно будет много ходить пешком (трансфера не будет). Возьмите защиту от солнца и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
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