ежедневно по договоренности с гидом

Что вас ждет
Экскурсия предназначена для тех кто хочет познакомится с традициями и обычаями казахского народа. Вас ждет конное представление, которое называется джигитовка.
Во время экскурсии вы попадете в быт казахского народа. Вам расскажут и покажут как жили кочевники в древние времена, как готовили еду, что ели, где жили, чем занимались.
Для вас будут проводиться мастер классы по приготовлению казахских блюд, мастер классы по стрельбе из лука и научать верховой езде на лошади.
Также вы можете отведать национальное блюдо казахов и в завершении программы казахские народные танцы, где вы примети активное участие и своим зажигательным танцем покажите насколько вам понравилась экскурсия.
Важно знать
- Обязательное условие принимаются группы от 5 до 17 человек.