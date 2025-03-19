Приглашаем вас в пеший тур по прекрасным местам Алматинской области. Вам предоставляется возможность увидеть озеро БАО (Большое Алматинское озеро) в горной местности с пейзажами непередаваемой красоты и видами заснеженных вершин Заилийского Алатау. Предлагаем нам всем вместе уйти подальше от городской суеты, сделать классные фотографии, насладиться чистым воздухом и неповторимой атмосферой.

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Описание экскурсии

Пеший тур по Алматинской области

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Алматинской области. Это уникальная возможность увидеть Большое Алматинское озеро, окруженное величественными горами и завораживающими пейзажами.

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться:

Непередаваемыми видами заснеженных вершин Заилийского Алатау;

Чистым воздухом и атмосферой гор;

Возможностью сделать потрясающие фотографии.

Маршрут путешествия

Сначала мы соберемся в указанном месте и отправимся на комфортном автомобиле до остановки ГЭС-2. Именно оттуда начнется наш трекинг. По пути вы сможете полюбоваться панорамами гор, пройтись по живописному серпантину и увидеть бурлящую речку.

Подготовка к походу

Путь в обе стороны займет от 4 до 6 часов, в зависимости от вашей физической подготовки. Чтобы сделать ваше путешествие комфортным, не забудьте взять с собой:

Воду;

Трекинговые ботинки;

Перекус.

Присоединяйтесь к нам, чтобы отвлечься от городской суеты и насладиться красотой природы!