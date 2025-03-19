Приглашаем вас в пеший тур по прекрасным местам Алматинской области.
Вам предоставляется возможность увидеть озеро БАО (Большое Алматинское озеро) в горной местности с пейзажами непередаваемой красоты и видами заснеженных вершин Заилийского Алатау.
Предлагаем нам всем вместе уйти подальше от городской суеты, сделать классные фотографии, насладиться чистым воздухом и неповторимой атмосферой.
Вам предоставляется возможность увидеть озеро БАО (Большое Алматинское озеро) в горной местности с пейзажами непередаваемой красоты и видами заснеженных вершин Заилийского Алатау.
Предлагаем нам всем вместе уйти подальше от городской суеты, сделать классные фотографии, насладиться чистым воздухом и неповторимой атмосферой.
Описание экскурсии
Пеший тур по Алматинской области
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным местам Алматинской области. Это уникальная возможность увидеть Большое Алматинское озеро, окруженное величественными горами и завораживающими пейзажами.
Что вас ждет?
Вы сможете насладиться:
- Непередаваемыми видами заснеженных вершин Заилийского Алатау;
- Чистым воздухом и атмосферой гор;
- Возможностью сделать потрясающие фотографии.
Маршрут путешествия
Сначала мы соберемся в указанном месте и отправимся на комфортном автомобиле до остановки ГЭС-2. Именно оттуда начнется наш трекинг. По пути вы сможете полюбоваться панорамами гор, пройтись по живописному серпантину и увидеть бурлящую речку.
Подготовка к походу
Путь в обе стороны займет от 4 до 6 часов, в зависимости от вашей физической подготовки. Чтобы сделать ваше путешествие комфортным, не забудьте взять с собой:
- Воду;
- Трекинговые ботинки;
- Перекус.
Присоединяйтесь к нам, чтобы отвлечься от городской суеты и насладиться красотой природы!
Ежедневно в 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иле-Алатауский природный парк
- Озеро Бао (Большое Алматинское озеро)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего отеля
Что не входит в цену
- Питание
- Трекинговые ботинки, палочки
- Экосборы 3000 тенге с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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