Для вас я подготовила идеальный маршрут для знакомства с городом Алматы! Данное путешествие для тех, кто за один день и с максимальным комфортом хочет увидеть все топовые локации города Алматы и побывать на самых известных вершинах города! Это экскурсия на один день и на всю жизнь!