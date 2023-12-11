Для вас я подготовила идеальный маршрут для знакомства с городом Алматы! Данное путешествие для тех, кто за один день и с максимальным комфортом хочет увидеть все топовые локации города Алматы и побывать на самых известных вершинах города! Это экскурсия на один день и на всю жизнь!
Ближайшие даты:
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Горнолыжный курорт Чимбулак (Шымбулак)
- Самый высокогорный каток в мире — Медео
- На выбор: ущелье Алма-Арасан или 3 водопада Аюсай
- Вечерний Кок-Тобе
Описание
Что вы увидите:
- Горнолыжный курорт Чимбулак (или Шымбулак). На подъёмниках поднимемся до высоты 3163 м.
- Самый высокогорный каток в мире — Медео.
- Пешеходная прогулка на выбор: ущелье Алма-Арасан (по желанию купание в радоновых ваннах) или 3 водопада Аюсай.
• Вечерняя прогулка по Кок-Тобе (шикарный вид на весь город), по желанию —традиционный ужин в видовом ресторане. Важно:Основные локации — это горы, поэтому необходимо быть в удобной обуви и иметь при себе теплую (желательно непромокаемую) одежду.
Ежедневно в будни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полный комфортабельный трансфер по всем локациям
- Вода, полезные перекусы (фрукты/сухофркуты, орехи, снеки)
- Экосборы
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Питание в ресторанах
- Билеты на подъёмники
- Место начала и завершения?
- Ваш отель либо центр города (Акимат)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в будниЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Для того, чтобы я могла обеспечить ваш тур максимальным комфортом, заранее сообщите, пожалуйста, о своих предпочтениях в туре. Также сообщите если вы не можете долго ходить, у вас давление в горах, вы вегетарианец или имеете пищевую аллергию.
- Основные локации — это горы, поэтому необходимо быть в удобной обуви и иметь при себе теплую (желательно непромокаемую) одежду.
- Перемещаемся на комфортабельном автомобиле премиум-класса с опытным водителем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы
Похожие туры из Алматы
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Алматы для новичков
История и знаковые места Старого города на дружеской обзорной экскурсии
у театра оперы и балета имени Абая
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Алматы известный и неизведанный
Посетить самые интересные места города на душевной обзорной экскурсии
на площади Республики
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
6 990₽ за всё до 6 чел.