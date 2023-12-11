Тур по вершинам Алматы

Индивидуальная экскурсия в Алматы
Для вас я подготовила идеальный маршрут для знакомства с городом Алматы! Данное путешествие для тех, кто за один день и с максимальным комфортом хочет увидеть все топовые локации города Алматы и побывать на самых известных вершинах города! Это экскурсия на один день и на всю жизнь!
Тур по вершинам Алматы
Тур по вершинам Алматы
Тур по вершинам Алматы
Тур по вершинам Алматы
Тур по вершинам Алматы
Тур по вершинам Алматы
Ближайшие даты:
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
18
дек
19
дек
20
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Горнолыжный курорт Чимбулак (Шымбулак)
  • Самый высокогорный каток в мире — Медео
  • На выбор: ущелье Алма-Арасан или 3 водопада Аюсай
  • Вечерний Кок-Тобе

Описание

Что вы увидите:

  • Горнолыжный курорт Чимбулак (или Шымбулак). На подъёмниках поднимемся до высоты 3163 м.
  • Самый высокогорный каток в мире — Медео.
  • Пешеходная прогулка на выбор: ущелье Алма-Арасан (по желанию купание в радоновых ваннах) или 3 водопада Аюсай.

• Вечерняя прогулка по Кок-Тобе (шикарный вид на весь город), по желанию —традиционный ужин в видовом ресторане. Важно:

Основные локации — это горы, поэтому необходимо быть в удобной обуви и иметь при себе теплую (желательно непромокаемую) одежду.

Ежедневно в будни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный комфортабельный трансфер по всем локациям
  • Вода, полезные перекусы (фрукты/сухофркуты, орехи, снеки)
  • Экосборы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
  • Питание в ресторанах
  • Билеты на подъёмники
Место начала и завершения?
Ваш отель либо центр города (Акимат)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в будни
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для того, чтобы я могла обеспечить ваш тур максимальным комфортом, заранее сообщите, пожалуйста, о своих предпочтениях в туре. Также сообщите если вы не можете долго ходить, у вас давление в горах, вы вегетарианец или имеете пищевую аллергию.
  • Основные локации — это горы, поэтому необходимо быть в удобной обуви и иметь при себе теплую (желательно непромокаемую) одежду.
  • Перемещаемся на комфортабельном автомобиле премиум-класса с опытным водителем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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