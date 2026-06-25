Приглашаю вас на обзорную экскурсию «Легенды Алматы».
Мы заедем в урочище Медеу и пролетим над высокогорным стадионом, прогуляемся по главной площади и увидим памятник великому поэту Абаю.
Вы окунётесь в историю Казахстана и Алматы, узнаете об особенностях местной архитектуры и поймёте, почему лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.
Мы заедем в урочище Медеу и пролетим над высокогорным стадионом, прогуляемся по главной площади и увидим памятник великому поэту Абаю.
Вы окунётесь в историю Казахстана и Алматы, узнаете об особенностях местной архитектуры и поймёте, почему лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.
Описание экскурсии
- Вы подниметесь на самую высокую точку горнолыжного курорта «Шымбулак» — 3200 м над уровнем моря и насладитесь панорамой Алматы с высоты птичьего полета
- Услышите любопытные факты из истории Казахстана от античных времен до сегодняшнего дня
- Проедете через «золотой квадрат», увидите памятник Абаю, здание Академии наук Казахстана и Театр оперы и балета
- Пройдёте по одному из самых уютных парков Алматы
- Познакомитесь с Воскресенским собором и Мемориалом Славы
- Постоите в тени вековых тянь-шаньских елей, дубов и карагачей
- Очутитесь в суете Зелёного базара, где у вас будет возможность попробовать алматинские яблоки и национальные молочные продукты
Примерный тайминг
9:00–9.45 — выезд и прибытие на «Медеу» (станция канатной дороги)
9:50–10.40 — подъём на канатной дороге на горнолыжный курорт «Шымбулак»
10:40–12:30 — прогулка на горнолыжном курорте
13:00–14:00 — возвращение в Алматы, обед по желанию
14:00–15:00 — площадь Республики, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев
15:00–16.00 — Зелёный базар (сувениры, шопинг)
16.30 — завершение экскурсии
Организационные детали
- Поездка проходит на Toyota Hiace, Toyota Sienna или Kia K5 в зависимости от количества человек, предоставлю 0,5 л воды на каждого путешественника
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 8500 тенге (1300 ₽) за чел., обед (по желанию)
- Экскурсия подойдёт для всех возрастов и уровней физической подготовки
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малик — ваш гид в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 174 туристов
Я сертифицированный гид-экскурсовод. Живу в Алматы 42 года и считаю его лучшим городом на Земле. И мне очень нравится делиться своей любовью к южной столице с гостями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Малику за прекрасную экскурсию! Очень насыщено и познавательно прошел день, время пролетело незаметно. Успели все… и подняться на Шымбулак, и прогуляться по городу. Спасибо за хорошо организованный мой отдых! 👍
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С
Очень понравилась экскурсия! Посетили все основные достопримечательности Алматы за один день. Малик очень эрудированный и приятный в общении человек, много рассказал интересного об этом замечательном городе, давал достаточно времени чтобы запечатлеть эту красоту на память. Мы остались довольны!
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О
Малик-лучший ГИД по Алматы!!!Благодаря его эрудиции,профессионализму,замечательным человеческим качествам,мы прочувствовали этот тёплый южный город!!!Спасибо,Малик,спасибо,замечательный водитель,Ваше тепло увозим с собой!!!
Малик
Ответ организатора:
Ольга, спасибо Вам большое за теплые слова и высокую оценку нашего тура! Вы - настоящие путешественники, с добрым сердцем и широким взглядом на Историю. Крепкого Вам здоровья и много интересных и радостных путешествий!
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А
Прекрасная прогулка, очень интересный и содержательный рассказ, приятное общение, всё организовано с душой, спасибо!
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