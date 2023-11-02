Индивидуальная
Астана старинная и современная
Погрузитесь в уникальное сочетание истории и современности Астаны, открывая для себя её архитектурные чудеса и культурное наследие
«А еще мы сделаем остановку на Дворцовой площади и посетим кафедральную соборную мечеть Хазрет Султан»
Вперёд в прошлое: Акмолинск и Целиноград
Погрузитесь в прошлое Астаны, гуляя по купеческим кварталам и советским постройкам. Узнайте, как любовь купца оставила след в городе
Начало: У Русского драматического театра
«Прогуляемся по купеческому кварталу и посетим первый православный храм города»
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
Святыни многонациональной Астаны
Познакомьтесь с религиозным многообразием Астаны, посетив её главные храмы и узнав о богатой истории веротерпимости Казахстана
«Вы познакомитесь с еще одним монументальным сооружением — кафедральным Успенским собором, который вмещает до четырёх тысяч человек и является самым большим православным храмом в регионе»
Истоки Астаны: от кочевий до столицы
Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Начало: У театра им. Горького
«Церковная улица — она вела к самому большому православному храму Акмолинска, собору, купола которого отражались в водах Ишима»
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 ноября 2023Добрый вечер! Экскурсия была замечательная. Мечеть и музей Первого Президента удивили, восхитили! Спасибо большое! Было очень интересно и комфортно! 🥰
