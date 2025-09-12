Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста: история Кипра
Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
от €267 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 17:00
14 сен в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста, Протарас и мыс Греко
Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
