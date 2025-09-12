Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Айе-Напе на русском языке, цены от €267. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов 34 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Саламин - Фамагуста: история Кипра Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени от €267 за всё до 7 чел. На машине 8 часов 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра €340 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 37 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Фамагуста, Протарас и мыс Греко Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы €280 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Айи-Напы

