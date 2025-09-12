Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Айе-Напе на русском языке, цены от €267. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
На машине
6 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Саламин - Фамагуста: история Кипра
Откройте для себя Саламин и Фамагусту, погрузитесь в историю Кипра и насладитесь незабываемым путешествием во времени
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
от €267 за всё до 7 чел.
Троодос - душа Кипра
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающая экскурсия в Троодос: пейзажи, монастыри и местная жизнь
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас. Погрузитесь в атмосферу Кипра
Завтра в 17:00
14 сен в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
На машине
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фамагуста, Протарас и мыс Греко
Увлекательное путешествие по Айя-Напе и её окрестностям. История, природа и культура в одном туре. Незабываемые впечатления гарантированы
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
€280 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
  2. Троодос - душа Кипра
  3. Знакомство с регионом: Фамагуста, Протарас и мыс Греко из Айя-Напы
Какие места ещё посмотреть в Айе-Напе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Церковь Святого Николая
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2025
Сейчас в Айе-Напе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 267 до 340. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 80 ⭐ отзывов, цены от €267. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь