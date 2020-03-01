Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Наш план

Машина будет ждать вас на парковке аэропорта Ларнаки. После встречи и знакомства мы возьмём курс на Лефкару. Поездка займёт меньше часа, вы не успеете устать в пути. В деревушке вы прогуляетесь, узнаете о жизни местных и перекусите в рыбном ресторане, если проголодаетесь. После обеда мы отправимся в конечный пункт путешествия — Лимассол.

Ажурная Лефкара

Эта кипрская деревушка стоит здесь уже несколько веков — и столько же её архитектурный облик остаётся неизменным. Прогуливаясь по тенистым улицам, вы познакомитесь с искусством создания лефкарийских кружев. Мы расскажем, как ремесло стало известно во всей Европе, а на прилавках вы сами увидите чудеса рукоделия. Деревня также славится серебряными украшениями на любой лад, быть может, вы увезёте отсюда прелестный кулон на память! Помимо народных промыслов я покажу вам старую часть Лефкары с её старинной архитектурой, где можно будет остановиться на кофе. А в конце, если позволит время, мы посетим рыбную таверну на Белых камнях. Здесь вкусно, недорого и по-кипрски колоритно. Так вы с первых минут своего пребывания на острове ощутите его вибрации.