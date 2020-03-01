Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

  1. Кипр
  2. Экскурсии

  3. Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол

С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара

Владимир и Ольга
Задать вопрос
Владимир и Ольга – ваш гид
В путешествии хочется быть любознательным всегда, и даже перебираясь из точки А в точку Б, не терять ни минуты — ведь по пути столько интересного! Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в одно из самых живописных мест Кипра — деревню Лефкара.

Прогулка по антуражным улочкам погрузит в неподдельный дух острова, а после мы доставим вас в Лимассол.
130 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол

Что вас ожидает

Наш план
Машина будет ждать вас на парковке аэропорта Ларнаки. После встречи и знакомства мы возьмём курс на Лефкару. Поездка займёт меньше часа, вы не успеете устать в пути. В деревушке вы прогуляетесь, узнаете о жизни местных и перекусите в рыбном ресторане, если проголодаетесь. После обеда мы отправимся в конечный пункт путешествия — Лимассол.

Ажурная Лефкара
Эта кипрская деревушка стоит здесь уже несколько веков — и столько же её архитектурный облик остаётся неизменным. Прогуливаясь по тенистым улицам, вы познакомитесь с искусством создания лефкарийских кружев. Мы расскажем, как ремесло стало известно во всей Европе, а на прилавках вы сами увидите чудеса рукоделия. Деревня также славится серебряными украшениями на любой лад, быть может, вы увезёте отсюда прелестный кулон на память! Помимо народных промыслов я покажу вам старую часть Лефкары с её старинной архитектурой, где можно будет остановиться на кофе. А в конце, если позволит время, мы посетим рыбную таверну на Белых камнях. Здесь вкусно, недорого и по-кипрски колоритно. Так вы с первых минут своего пребывания на острове ощутите его вибрации.

Организационные детали

  • Длительность путешествия — от 2 до 4 часов.
  • Путешествовать будем на нашем комфортабельном автомобиле.
  • Парковка в аэропорту: если вы выходите из самолета без опоздания (15 минут — не опоздание), то парковка включена в стоимость экскурсии. Если вы задерживаетесь больше, чем на 20 минут, то парковка за ваш счёт. Стоимость парковки в аэропорту — 5 евро в час.
  • У нас есть два детских кресла — бустера. Учитывайте это, если вы с ребенком.
  • Обед в ресторане не входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию-трансфер вы можете заказать для трансфера как из аэропорта, так и в аэропорт. Необходимо, чтобы у вас было пару часов в запасе для самой экскурсии.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
Напишите мне

Владимир и Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Кипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 день
260 за экскурсию
8 часов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.

Экскурсии из Ларнаки

Святыни КипраСвятыни КипраСвятыни Кипра
250 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Кипр — место, которое славится своими благословенными местами: в этом путешествии вы откроете для себя главные из них. Вас ждут живописная дорога, христианские реликвии, чудотворные иконы, предания о жизни самых почитаемых святых и рассказы об истории каждого монастыря, храма и церкви.

Выбирайте и другие экскурсии в Ларнаке

ИндивидуальныеВ другой городНа автомобилеЗа городомТрансферыИстория и архитектураВсе