Отправьтесь в незабываемое путешествие по Кыргызстану! Мы отправимся в национальный парк Ала-Арча, исследуем ущелье Чон-Курчак с его потрясающим водопадом «Голубиный» и пересечем небесный мост. Завершим день в этно-комплексе «Супара», наслаждаясь вкусом кыргызской культуры и природной гармонией.

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Описание экскурсии

Насыщенный день приключений

Приготовьтесь к незабываемому однодневному путешествию, полному природных чудес, ярких пейзажей и культурного колорита! Мы начнем нашу увлекательную экскурсию с встречи в городе, после чего отправимся в национальный парк Ала-Арча.

Путешествие в Ала-Арчу

Во время нашего пути вы сможете насладиться живописными видами, которые откроются за окном. Мы направимся к Альпийскому лагерю, где нас ждет удивительное приключение.

Поход к месту «Разбитое сердце»

В лагере мы отправимся в поход к живописному месту, известному как «Разбитое сердце». Это место окружено потрясающей природой, которая оставит незабываемые впечатления.

Обед и дальнейшие приключения

После насыщенного похода мы сделаем остановку на обед в местном кафе, где сможем попробовать блюда местной кухни. Затем продолжим наше путешествие в ущелье Чон-Курчак, где нас ждет водопад «Голубиный». Здесь мы также пересечем небесный мост, который добавит в наше приключение немного волшебства.

Культура и традиции региона

Завершим наш день в этно-комплексе «Супара», где у нас будет возможность узнать больше о культуре и традициях региона. Это станет отличным завершением нашего насыщенного дня.

Возвращение в город

В конце дня мы вернемся в город, полные впечатлений и воспоминаний о нашем удивительном путешествии. Это приключение станет не только ярким событием, но и источником вдохновения для новых открытий!