Завершим день в этно-комплексе «Супара», наслаждаясь вкусом кыргызской культуры и природной гармонией.
Описание экскурсии
Насыщенный день приключений
Приготовьтесь к незабываемому однодневному путешествию, полному природных чудес, ярких пейзажей и культурного колорита! Мы начнем нашу увлекательную экскурсию с встречи в городе, после чего отправимся в национальный парк Ала-Арча.
Путешествие в Ала-Арчу
Во время нашего пути вы сможете насладиться живописными видами, которые откроются за окном. Мы направимся к Альпийскому лагерю, где нас ждет удивительное приключение.
Поход к месту «Разбитое сердце»
В лагере мы отправимся в поход к живописному месту, известному как «Разбитое сердце». Это место окружено потрясающей природой, которая оставит незабываемые впечатления.
Обед и дальнейшие приключения
После насыщенного похода мы сделаем остановку на обед в местном кафе, где сможем попробовать блюда местной кухни. Затем продолжим наше путешествие в ущелье Чон-Курчак, где нас ждет водопад «Голубиный». Здесь мы также пересечем небесный мост, который добавит в наше приключение немного волшебства.
Культура и традиции региона
Завершим наш день в этно-комплексе «Супара», где у нас будет возможность узнать больше о культуре и традициях региона. Это станет отличным завершением нашего насыщенного дня.
Возвращение в город
В конце дня мы вернемся в город, полные впечатлений и воспоминаний о нашем удивительном путешествии. Это приключение станет не только ярким событием, но и источником вдохновения для новых открытий!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Ала-Арча
- Начните свое приключение в знаменитом национальном парке Ала-Арча, где вы сможете прогуляться по живописным тропам, которые открывают потрясающие виды и безмятежную атмосферу. Будьте начеку для очаровательных встреч с дикими животными, включая белок и птиц, которые добавят немного волшебства вашей прогулке
- Ущелье Чон-Курчак
- Далее отправляйтесь в величественное ущелье Чон-Курчак. Здесь вы обнаружите пышные альпийские луга, которые простираются до самого горизонта. Изюминкой этой остановки является великолепный водопад «Голубь», природное чудо, которое обещает оставить вас в благоговении
- Горнолыжный курорт
- Путешествие продолжается волнующим подъемом на один из известных горнолыжных курортов Кыргызстана. Наслаждайтесь живописной поездкой на канатной дороге, с которой открывается панорамный вид на окружающие горы. Для любителей приключений есть возможность прокатиться на зиплайне, что наверняка вызовет прилив адреналина
- Курорт «Супара»
- Завершите свой тур посещением курорта «Супара». Здесь вы сможете насладиться настоящими кыргызскими блюдами, которые дают истинный вкус местной кухни. После еды совершите неспешную прогулку по тихому сосновому лесу, что станет идеальным завершением вашего дня, наполненного природой и приключениями
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в национальный парк Ала Арча
- Входные билеты на небесный мост
- 1 литр воды на человека
- Детское кресло
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед не включен
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- При себе необходимо иметь:
- ● Теплую куртку + толстовку+ дождевик
- ● Удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки) + сандали или шлепки для душа и пляжа
- ● Головной убор (шапка, шляпа или кепка)
- ● Солнцезащитные очки
- ● Солнцезащитный крем